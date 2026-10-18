Bilanțul violențelor din Franța. Aproape 1.800 de persoane reținute, peste 500 de polițiști răniți și un manifestant mort

Franța se confruntă cu urmările unor proteste violente la care au participat peste o jumătate de milion de persoane. Aproape 1.800 de oameni au fost reținuți, peste 500 de polițiști au fost răniți, iar un manifestant a murit după ce a suferit un stop cardiac la Paris. Autoritățile au început duminică evaluarea pagubelor în mai multe orașe, în timp ce guvernul promite măsuri împotriva celor responsabili de distrugeri.

Protestele desfășurate sâmbătă în Franța au fost însoțite de violențe și distrugeri în mai multe orașe importante. Potrivit informațiilor transmise de Reuters, aproape 1.800 de persoane au fost reținute, iar peste 500 de polițiști au fost răniți.

La Paris, forțele de ordine au efectuat 855 de rețineri, un număr record în cadrul acestor proteste.

Tot în capitala Franței, un manifestant a murit după ce a suferit un stop cardiac în timpul manifestațiilor.

Protestele de sâmbătă au reunit peste o jumătate de milion de participanți, reprezentând una dintre cele mai ample mobilizări sociale înregistrate în Franța în ultimii ani.

Duminică, echipele de intervenție au început operațiunile de curățare și evaluare a distrugerilor provocate în timpul protestelor.

Acțiunile se desfășoară în mai multe orașe, printre care Lille, Marsilia, Strasbourg și Bordeaux.

La Paris, numeroase vitrine ale magazinelor au fost sparte, biciclete au fost incendiate, iar mai multe clădiri au fost acoperite cu graffiti.

Pagube importante au fost raportate și în orașul Limoges, unde o clădire a primăriei, veche de 143 de ani, a fost grav avariată în urma unui incendiu provocat intenționat.

Autoritățile locale au început evaluarea distrugerilor produse imobilului.

La Bordeaux, un grup de persoane mascate a pătruns în reședința prefectului.

Primarul orașului, Thomas Cazenave, a anunțat că până la 100 de magazine au fost jefuite în timpul violențelor.

Distrugerile provocate în timpul protestelor au determinat autoritățile să anunțe măsuri de sprijin pentru întreprinderile afectate.

Primarul Marsiliei, Benoît Payan, a comunicat instituirea unui ajutor financiar de urgență destinat firmelor care au suferit pierderi în urma violențelor.

La nivel național, ministrul Economiei, Roland Lescure, a promis sprijin pentru comercianții ale căror afaceri au fost afectate.

Oficialul a transmis și un avertisment persoanelor responsabile de distrugeri.

„Cei care distrug vor plăti, vor repara pagubele şi vor răspunde pentru intenţia lor de a semăna haos”, a declarat Roland Lescure.

Valul de violențe a amplificat presiunea politică asupra președintelui Emmanuel Macron și a guvernului francez, în perspectiva alegerilor prezidențiale programate pentru 2027.

Premierul Sébastien Lecornu a declarat că Executivul nu se va lăsa intimidat de tulburările produse în timpul manifestațiilor.

Șeful guvernului a atribuit violențele grupărilor de extremă stânga și infractorilor.

Declarațiile vin după protestele de sâmbătă, care au mobilizat sute de mii de persoane și au provocat intervenții ample ale forțelor de ordine.

Mișcarea de protest a început luna trecută, fiind declanșată de nemulțumirile elevilor privind condițiile din școli și deficitul de profesori.

Ulterior, manifestațiile s-au extins la nivel național, iar revendicările au început să includă și alte probleme economice și sociale.

Printre principalele nemulțumiri se numără creșterea prețurilor, inegalitățile sociale și reducerea cheltuielilor publice.

Protestele de sâmbătă au reprezentat una dintre cele mai importante mobilizări ale acestei mișcări, atât prin numărul participanților, cât și prin amploarea incidentelor raportate în mai multe orașe franceze.