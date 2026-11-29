SURSĂ FOTO: Dreamstime - Starlink schimbă modul în care ne conectăm la internet

Pentagonul a transmis că nu are în evidență niciun raport militar privind utilizarea Starlink de către Iran în operațiunile împotriva forțelor americane. Reacția vine după o investigație publicată de The Washington Post, potrivit căreia armata iraniană ar fi folosit fără autorizație serviciul de internet prin satelit dezvoltat de compania SpaceX.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a reacționat duminică, printr-un mesaj publicat pe platforma X, la informațiile apărute în presa americană.

Acesta susține că Departamentul american al Apărării nu are în evidență raportul invocat de jurnaliști.

Documentul ar fi fost elaborat de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), structura militară americană responsabilă inclusiv de operațiunile din Orientul Mijlociu.

„Departamentul nu are în evidență niciun raport al Comandamentului Central adresat Biroului secretarului de război pe acest subiect. Am informat The Washington Post despre acest lucru, dar publicația a publicat articolul oricum”, a transmis Parnell.

Investigația publicată sâmbătă de The Washington Post se bazează pe informații furnizate de patru persoane familiarizate cu operațiunile militare respective.

Potrivit publicației, un raport clasificat ar fi fost prezentat în această vară secretarului american de război, Pete Hegseth. Documentul ar fi conținut informații privind folosirea serviciului Starlink în scopuri militare de către Iran.

Potrivit investigației, Elon Musk ar fi fost informat în prima săptămână din martie despre utilizarea neautorizată a tehnologiei companiei sale.

Informațiile ar fi ajuns la miliardarul american după declanșarea atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

Echipa lui Musk ar fi descoperit că atât forțele iraniene, cât și armata americană utilizau serviciile companiei SpaceX fără autorizațiile corespunzătoare.

Publicația americană susține că rețeaua Starlink ar fi fost folosită de armata iraniană pentru comunicații militare.

Investigația menționează și utilizarea Starshield, versiunea militară a tehnologiei dezvoltate de SpaceX, de către forțele americane.

Potrivit surselor citate de The Washington Post, cel puțin doi directori ai companiei SpaceX ar fi fost concediați în urma incidentelor privind utilizarea neautorizată a serviciilor.

Investigația face referire și la un atac iranian asupra unei baze militare americane din Kuweit, în urma căruia șase militari americani și-au pierdut viața.

Jurnaliștii precizează însă că nu au stabilit dacă serviciul Starlink a fost utilizat în mod direct în cadrul acelui atac.

Pentagonul nu a făcut publice concluziile anchetei privind incidentul. Totodată, Comandamentul Central al SUA a refuzat să răspundă întrebărilor detaliate ale publicației privind utilizarea serviciilor Starlink și Starshield.

Starlink nu este autorizat să funcționeze pe teritoriul Iranului. Cu toate acestea, serviciul de internet prin satelit a fost disponibil în țară prin intermediul unor terminale introduse pe căi neoficiale.

Elon Musk a confirmat anterior că rețeaua de sateliți dezvoltată de compania sa funcționează și pe teritoriul iranian.