Carnea de porc proaspătă va putea fi comercializată pentru maximum opt zile de la sacrificare, potrivit unui ordin care intră în vigoare pe 19 decembrie 2026. Ministerul Agriculturii susține că noile reguli nu vor provoca probleme de aprovizionare înainte de Crăciun. Comercianții avertizează însă că termenul ar putea fi prea scurt, în special pentru produsele aduse din import.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a transmis duminică faptul că noile reguli privind comercializarea cărnii de porc nu vor duce la lipsa produselor din magazine.

Ordinul comun MADR-ANSVSA-ANPC nr. 316/1.023/711/2026, publicat în Monitorul Oficial pe 19 noiembrie, va intra în vigoare la 19 decembrie 2026, cu doar șase zile înainte de Crăciun.

Actul normativ stabilește că produsele din carne proaspătă de porc, păstrate în stare refrigerată, vor putea fi comercializate maximum opt zile de la sacrificare, dacă nu au fost supuse unor tratamente de conservare.

Termenul va fi calculat de la data sacrificării înscrisă în certificatul sanitar-veterinar.

Tranșarea, ambalarea sau reambalarea cărnii nu vor permite stabilirea unui nou termen de valabilitate și nici prelungirea celui inițial.

Reglementarea interzice și comercializarea drept carne proaspătă refrigerată a produselor care au fost congelate anterior și apoi decongelate.

Carnea congelată va putea fi vândută în starea în care a fost livrată din abator sau introdusă în România.

MADR respinge avertismentele privind o posibilă criză de aprovizionare în perioada sărbătorilor.

Ministerul precizează că ordinul nu interzice importurile de carne de porc, ci introduce condiții referitoare la prospețime, trasabilitate, etichetare și respectarea lanțului frigorific.

Potrivit instituției, fermele și abatoarele românești pot asigura livrări zilnice către magazine.

Pe circuitul intern, care include ferma, abatorul, unitatea de tranșare și magazinul, operațiunile de răcire, tranșare și transport durează între 24 și 48 de ore.

Astfel, produsele autohtone ar putea ajunge la raft cu aproximativ șase-șapte zile rămase din termenul maxim de valabilitate.

Ministerul susține că marile rețele comerciale au deja programe de aprovizionare directă de la producătorii români, care permit distribuția rapidă a produselor.

„Românii nu vor rămâne fără carne de porc, iar cine induce această teamă o face doar pentru a apăra vechile practici prin care carnea plimbată o săptămână prin Europa sau carnea congelată, apoi decongelată și reambalată, era vândută în România la preț de carne proaspătă”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) și Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR) și-au exprimat îngrijorarea privind efectele noilor reguli.

Reprezentanții comercianților susțin că termenul de opt zile trebuie să acopere întregul circuit, de la sacrificarea animalului până la vânzarea produsului către consumator.

Acesta include răcirea, tranșarea, ambalarea, transportul și distribuția.

În cazul cărnii provenite din import, distanțele mai mari ar putea reduce semnificativ perioada disponibilă pentru comercializare.

Potrivit asociațiilor, produsele ar putea ajunge în magazine cu numai trei-cinci zile rămase din termenul de valabilitate, iar cumpărătorii ar putea avea la dispoziție doar una sau două zile pentru preparare.

Comercianții au solicitat discuții cu autoritățile și cu reprezentanții întregului lanț de aprovizionare.

Aceștia au atras atenția și asupra lipsei unor prevederi tranzitorii pentru stocurile existente și contractele deja încheiate.

Ministerul Agriculturii consideră însă că operatorii economici își pot adapta comenzile și pot utiliza într-o măsură mai mare lanțurile scurte de aprovizionare.

Noile reguli introduc și obligații suplimentare privind informarea cumpărătorilor.

Pentru carnea proaspătă refrigerată, eticheta trebuie să includă tipul produsului, țara de origine, unitatea în care a fost produs, data sacrificării, data producției sau a abatorizării și termenul de valabilitate.

În cazul produselor comercializate la vitrinele cu servire asistată, informațiile vor trebui afișate vizibil la raion.

Pentru carnea congelată, eticheta va trebui să precizeze și starea produsului, data congelării, precum și țara în care a avut loc sacrificarea.

Aceste obligații se aplică produselor provenite din România, din alte state membre ale Uniunii Europene și din țări din afara UE.

Regulile includ și carnea de porc utilizată în preparate crude comercializate în stare refrigerată.

Ordinul introduce cerințe și pentru transportul cărnii către unitățile comerciale.

Transportul va trebui realizat cu mijloace autorizate sanitar-veterinar, care trebuie spălate și dezinfectate înainte și după fiecare transport.

Comercianții vor avea obligația să păstreze cel puțin un an documentele care dovedesc dezinfecția vehiculelor și înregistrările temperaturilor.

Respectarea noilor prevederi va fi verificată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

ANSVSA va controla trasabilitatea produselor, calcularea termenelor de valabilitate, istoricul temperaturilor și bilanțul cantitativ.

ANPC va verifica informațiile prezentate cumpărătorilor și practicile comerciale.

Nerespectarea prevederilor constituie contravenție și va fi sancționată potrivit legislației în vigoare privind siguranța alimentelor.