Surpriză uriașă pentru sărbătorile de iarnă. O vacanță la schi în perioada sărbătorilor de iarnă a ajuns să coste, în medie, peste 3.000 de euro pentru un cuplu în stațiunile consacrate ale lumii. Totuși, o analiză comparativă realizată pe 63 de stațiuni din 25 de țări arată că există încă destinații unde bugetul rămâne sub jumătatea acestei sume — iar pe primul loc în topul accesibilității de Crăciun se află chiar Poiana Brașov. Datele documentate scot însă la iveală și o capcană sezonieră majoră: diferența uriașă de tarif dintre săptămâna Crăciunului și cea a Revelionului.

Studiul, realizat de platforma Destination Finder Research în intervalul 5–12 noiembrie 2026, a analizat costurile reale pentru o vacanță de șapte nopți pentru doi adulți în sezonul de schi 2026/2027, comparând două perioade-cheie: Crăciunul (19–26 decembrie 2026) și Anul Nou (26 decembrie 2026 – 2 ianuarie 2027).

Spre deosebire de clasamentele clasice care compară doar prețul unei camere de hotel, cercetarea a reconstituit coșul complet de cheltuieli al unui turist pe pârtie.

Pentru a obține o imagine fidelă a costurilor de la fața locului, modelul de calcul a inclus pentru fiecare dintre cele 63 de destinații:

Cazare: 7 nopți într-un hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus;

Acces pe pârtii: două abonamente de teleschi (skipass) valabile 6 zile;

Echipament complet: închiriere pe 6 zile pentru două persoane (schiuri, clăpari, bețe și căști);

Mese și băuturi: 12 prânzuri, 14 cine, 14 beri la halbă și 14 cafele espresso.

(Notă metodologică: Zborurile, transferurile de la aeroport și asigurările de călătorie au fost excluse din calcul, deoarece variază în funcție de țara de plecare a turistului).

La nivelul tuturor celor 63 de stațiuni analizate, nota de plată medie pentru săptămâna de Crăciun a fost de 3.053 de euro pentru doi adulți. În Europa de Est și în Caucaz, însă, cifrele sunt radical diferite.

Analiza arată că cele mai prietenoase bugete se regăsesc în afara arcului alpin tradițional, în Carpați, Balcani și Munții Caucaz:

Stațiune Țară Buget Crăciun (19–26 dec.) Buget Anul Nou (26 dec. – 2 ian.) Scumpire de Revelion Poiana Brașov România 1.285 € 1.725 € +440 € (+34,2%) Kopaonik Serbia 1.330 € 1.625 € +295 € (+22,2%) Gudauri Georgia 1.423 € 1.675 € +252 € (+17,7%) Boroveț Bulgaria 1.856 € 2.142 € +286 € (+15,4%) Bansko Bulgaria 1.899 € 2.055 € +156 € (+8,2%)

La polul opus se află stațiunile consacrate din Austria, Franța, Italia și Elveția, unde același pachet de servicii pentru doi adulți depășește cu ușurință pragul de 4.000 de euro. Potrivit datelor din studiu, diferențele sunt spectaculoase:

St. Moritz (Elveția): 4.727,53 € de Crăciun și 5.864,63 € de Anul Nou — de peste patru ori mai mult decât un sejur în Poiana Brașov;

St. Anton am Arlberg (Austria): 4.464,72 € de Crăciun, urcând la 5.322,72 € în săptămâna Revelionului;

Selva di Val Gardena (Italia): 4.437,70 € de Crăciun și 4.460,70 € de Anul Nou;

Kitzbühel (Austria): un tarif constant în ambele săptămâni festive, estimat la 4.121,80 € ;

Alpe d’Huez (Franța) și Mayrhofen (Austria): reprezintă variantele alpine mai temperate din acest grup, cu bugete de 2.931,18 € (constant în ambele perioade), respectiv 2.790 € de Crăciun și 2.902 € de Revelion.

Cea mai interesantă concluzie documentară a cercetării vizează dinamica prețurilor între cele două săptămâni festive. În 57 din cele 63 de stațiuni analizate la nivel global, tarifele cresc semnificativ în săptămâna Anului Nou, cu o creștere mediană de 370 de euro (+16,1%).

În cazul destinațiilor din top cinci, comportamentul pieței este însă complet diferit:

Poiana Brașov înregistrează cea mai abruptă creștere procentuală din acest grup (+34,2%, adică 440 de euro în plus pentru același pachet), coborând de pe primul loc pe poziția a treia în săptămâna Revelionului. Kopaonik (Serbia) preia statutul de cea mai ieftină destinație de Anul Nou (1.625 €), urmată de Gudauri (Georgia) cu 1.675 €. Bansko (Bulgaria) dovedește cea mai mare stabilitate tarifară dintre cele cinci stațiuni: prețul crește cu doar 156 de euro (+8,2%) între Crăciun și Revelion.

Autorii studiului atrag atenția că un buget estimat mai mic nu garantează automat cea mai bună experiență pe pârtie, mai ales în a doua jumătate a lunii decembrie: