România are nevoie de mai multe locuințe accesibile, însă politicile din domeniul locuirii trebuie să țină cont și de persoanele care nu își permit să cumpere sau să închirieze o locuință nici măcar la un preț redus.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a subliniat că este necesară și dezvoltarea unor măsuri de prevenire a evacuărilor forțate, precum și asigurarea unor alternative locative pentru persoanele aflate în situații vulnerabile.

Declarațiile au fost făcute duminică, după participarea ministrului la reuniunea informală a miniștrilor responsabili pentru domeniul locuirii, organizată la Dublin. În cadrul discuțiilor, oficialul român a transmis că extinderea fondului de locuințe accesibile trebuie însoțită de măsuri care să răspundă nevoilor persoanelor cu venituri foarte mici, care nu pot suporta nici costurile unei locuințe oferite la un preț redus.

Potrivit mesajului publicat de ministru pe Facebook, politicile de locuire trebuie să includă investiții în prevenirea evacuărilor forțate. De asemenea, persoanele afectate de astfel de situații trebuie să beneficieze de alternative locative adecvate, pentru a evita riscul de a ajunge fără adăpost.

„Am participat la reuniunea informală a miniștrilor responsabili pentru domeniul locuirii. In discuțiile pe care le-am purtat la Dublin, am transmis că avem nevoie de mai multe locuințe accesibile, dar trebuie să ne asigurăm că această inițiativă răspunde și nevoilor persoanelor care nu își permit o locuință nici măcar la un preț redus”, a scris Florin Manole pe Facebook.

Un alt subiect abordat de ministrul Muncii în cadrul reuniunii de la Dublin a fost modul în care sunt relocate familiile vulnerabile. Florin Manole a evidențiat importanța evitării concentrării acestora în zone izolate, deoarece o asemenea abordare poate accentua segregarea socială.

„Trebuie să investim în prevenirea evacuărilor forțate și să oferim alternative locative adecvate, astfel încât persoanele afectate să nu rămână fără adăpost.

Este esențial să evităm concentrarea familiilor vulnerabile în zone izolate. Ce s-a întâmplat în zona Pata Rât din Cluj-Napoca este un exemplu al modului în care relocarea familiilor de romi în zone izolate poate accentua segregarea”, a mai scris ministrul.

În marja reuniunii informale organizate la Dublin, ministrul Florin Manole a avut și o întrevedere bilaterală cu Li Andersson, președintele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European.

Întâlnirea a avut loc în contextul discuțiilor europene privind domeniul locuirii, la care au participat miniștrii responsabili de acest sector.

„În cadrul întâlnirii bilaterale pe care am avut-o cu Li Andersson, președinta Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European, am vorbit despre necesitatea integrării tinerilor în câmpul muncii, dar si a femeilor, persoanelor cu dizabilități și a romilor”, a conchis acesta.

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