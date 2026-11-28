Electrica a semnat un contract de finanțare în valoare de până la 500 de milioane de euro cu un grup de bănci, înaintea unei viitoare emisiuni de obligațiuni. Compania urmărește să își asigure din timp lichiditățile necesare și să optimizeze costurile de finanțare. Acordul face parte dintr-un program mai amplu, în valoare de un miliard de euro.

Electrica a anunțat semnarea, la 26 noiembrie 2026, a unui contract de credit de tip bridge, în valoare de până la 500 de milioane de euro.

Este vorba despre o finanțare temporară, utilizată înaintea atragerii de fonduri printr-o emisiune de obligațiuni.

Contractul a fost încheiat cu Erste Group Bank AG, Banca Transilvania și ING Bank N.V. Amsterdam, prin sucursala din București, în calitate de creditori inițiali.

Erste Group Bank îndeplinește și rolurile de coordonator al finanțării, aranjor principal mandatat și agent de documentație, în timp ce Banca Comercială Română are rolul de agent.

Alexandru Chiriță, directorul general al Electrica, a explicat că finanțarea precede emisiunea de obligațiuni planificată în cadrul programului de un miliard de euro.

„Pe 26 noiembrie, Electrica a semnat o finanțare de tip bridge de până la 500 de milioane de euro. Este un credit pe termen scurt, care precede emisiunea de obligațiuni din programul nostru de 1 miliard de euro”, a declarat acesta.

Potrivit conducerii companiei, contractarea finanțării urmărește asigurarea lichidităților necesare proiectelor de investiții, fără ca Electrica să fie obligată să lanseze emisiunea de obligațiuni într-un anumit moment.

Alexandru Chiriță consideră că accesul anticipat la finanțare permite companiei să aleagă condiții mai avantajoase pentru atragerea capitalului.

„Costul finanțării este un cost ca oricare altul și îl administrăm cu aceeași disciplină ca pe celelalte. Lichiditatea înseamnă, concret, să avem banii la dispoziție înainte de a avea nevoie de ei”, a explicat directorul general.

Acesta a adăugat că o companie care și-a asigurat fondurile poate decide singură când să acceseze piața obligațiunilor, fără să fie constrânsă de nevoile imediate de finanțare.

Strategia Electrica vizează investiții în rețelele electrice, capacități de producție și sisteme de stocare a energiei.

Finanțarea a fost contractată în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din 29 aprilie 2026.

Prin această decizie, acționarii au aprobat contractarea unuia sau mai multor împrumuturi de tip bridge, garantate sau negarantate, în valoare cumulată de până la un miliard de euro.

Împrumuturile pot avea un termen de rambursare de maximum 24 de luni de la data utilizării fondurilor.

Tot în aprilie, acționarii au aprobat Programul de emisiuni de obligațiuni pe termen mediu (EMTN), cu o valoare de un miliard de euro.

Prospectul de bază al programului a fost aprobat la 29 octombrie 2026 de autoritatea de supraveghere financiară din Luxemburg, Commission de Surveillance du Secteur Financier.

În luna septembrie, agenția Fitch a confirmat ratingul de credit al Electrica la nivelul „BBB-”, cu perspectivă stabilă.

„Am ajuns aici pas cu pas. În aprilie, acționarii au aprobat programul de obligațiuni și finanțările de tip bridge. În septembrie, agenția Fitch a confirmat ratingul «BBB-», cu perspectivă stabilă. În octombrie a fost aprobat prospectul de bază al programului”, a precizat Alexandru Chiriță.

Potrivit condițiilor contractuale, sumele împrumutate sunt destinate finanțării scopurilor corporative generale ale Electrica, în limitele permise de programul EMTN.

Există însă o restricție explicită: fondurile provenite din această facilitate de credit nu pot fi utilizate pentru plata dividendelor.

Conducerea companiei urmărește reducerea costurilor de finanțare și asigurarea resurselor necesare continuării investițiilor.