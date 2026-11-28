Google a anunțat sâmbătă suspendarea lucrărilor la unul dintre marile sale centre de date aflate în construcție în sudul Belgiei, după ce autoritățile au dispus oprirea șantierului din cauza lipsei unei autorizații corespunzătoare. Decizia a venit în urma unei sesizări formulate de organizația Greenpeace și a unei hotărâri a autorităților belgiene privind legalitatea lucrărilor.

Compania americană a precizat că a întrerupt construcția în conformitate cu directivele autorităților locale și că așteaptă noi instrucțiuni, potrivit AFP. Google activează în Belgia de 15 ani și susține că intenționează să respecte în continuare legislația locală.

Autoritățile belgiene au anunțat vineri că au impus suspendarea lucrărilor după ce Greenpeace le-a sesizat cu privire la absența unei autorizații necesare pentru construcția respectivă.

„Am întrerupt lucrările, în conformitate cu directivele autorităţile locale şi în aşteptarea unor noi indicaţii. Operăm în Belgia de 15 ani şi rămânem determinaţi să respectăm legile locale”, a declarat un purtător de cuvânt al Google.

Proiectul vizează construirea unui centru de date într-un parc de activități situat pe teritoriul a trei comune din regiunea Charleroi, în sudul Belgiei. Amplasamentul se află pe un fost sit minier, cu o suprafață de aproximativ 50 de hectare.

Nicolas Yernaux, purtător de cuvânt al autorităților regionale din Valonia, a confirmat că a fost emis un ordin de oprire a șantierului. Măsura a fost justificată prin construirea ilegală, în ultimele săptămâni, a unei clădiri cu o suprafață de trei hectare.

Lucrările la centrul de date începuseră în baza unei autorizații de construcție eliberate de autorități în 2024. Disputa a apărut însă în acest an, după ce Google a solicitat modificarea condițiilor prevăzute în autorizația inițială.

Compania a cerut atât aprobarea unei suprafețe construite mai mari, cât și autorizarea unui nou sistem de răcire pentru instalațiile informatice. Proiectul inițial prevedea răcirea echipamentelor cu ajutorul aerului, însă Google a solicitat ulterior posibilitatea de a utiliza apa din râul Sambre.

Solicitările companiei au generat o mobilizare a cetățenilor. În urma acestei opoziții, ministrul regional valon responsabil de infrastructuri, Francois Desquesnes, a refuzat în această vară să emită autorizația modificată solicitată de Google.

După respingerea solicitării de modificare a autorizației, Google a sesizat justiția administrativă pentru a contesta decizia ministrului regional.

O audiere în acest dosar este programată la începutul lunii ianuarie. Între timp, compania trebuie să respecte ordinul de oprire a lucrărilor, urmând să aștepte noi indicații din partea autorităților locale.

Suspendarea construcției din Belgia vine într-un moment în care planurile Google de dezvoltare a unor centre de date de mari dimensiuni întâmpină opoziție și în alte state.

Gigantul american intenționează să construiască mega-centre de date pentru a susține ambițiile sale în domeniul inteligenței artificiale (IA), însă asemenea proiecte au fost contestate în mai multe țări.

Cu aproximativ o lună înainte de anunțul privind situația din Belgia, poliția finlandeză a informat că a deschis o anchetă penală referitoare la impactul asupra mediului al lucrărilor pregătitoare desfășurate pe un amplasament al Google din Muhos, în nordul Finlandei.