Pas istoric în lupta împotriva poluării: China a reușit să încetinească puternic creșterea emisiilor de carbon. Sunt 5 explicații

Creșterea emisiilor de carbon ale Chinei aproape că s-a oprit, în timp ce țara accelerează instalarea capacităților de producție a energiei regenerabile. În prima jumătate a anului 2026, pentru prima dată în istorie, mai puțin de jumătate din electricitatea consumată în China a provenit din cărbune. Cinci grafice explică această schimbare și provocările care rămân.

China, cel mai mare emițător de dioxid de carbon (CO2) din lume, a atins un prag important: în prima jumătate a anului 2026, mai puțin de jumătate din electricitatea țării a fost produsă din cărbune, pentru prima dată în istoria sa.

În urmă cu 20 de ani, aceste roci negre și poluante reprezentau un pilon al economiei chineze. Energia produsă din cărbune asigura 80% din întreaga electricitate consumată de țară, în perioada în care aceasta traversa un proces accelerat de modernizare.

Între timp, deși cererea totală de electricitate a Chinei a crescut, dezvoltarea energiei solare și eoliene a redus treptat dependența țării de centralele pe cărbune.

Această schimbare importantă transmite un semnal puternic pentru eforturile Chinei și ale întregii lumi de a ajunge la emisii nete zero. Potrivit unei evaluări, creșterea emisiilor de CO2 ale Chinei aproape că s-a oprit în ultimii ani. O altă analiză arată că emisiile țării ar fi putut atinge deja nivelul maxim în 2025, cu cinci ani înaintea termenului stabilit chiar de autoritățile de la Beijing.

De la parcurile solare uriașe până la camioanele electrice, cinci grafice prezintă evoluția care a stat la baza încetinirii emisiilor Chinei, modul în care țara a ajuns la acest prag și perspectivele sale în cursa pentru atingerea obiectivului de emisii nete zero până în 2060, potrivit unei ample analize a BBC.

Economia Chinei a înregistrat o dezvoltare impresionantă în ultimele trei decenii. Același lucru s-a întâmplat și cu emisiile sale de CO2, care au crescut de aproape cinci ori între 1990 și 2024.

În această perioadă, ponderea Chinei în totalul emisiilor globale de CO2 a urcat de la aproximativ 10% la peste 30%, reprezentând cea mai mare creștere înregistrată la nivel mondial.

China joacă un „rol esențial” în lupta globală împotriva schimbărilor climatice nu doar pentru că este cel mai mare emițător de CO2, ci și pentru că emisiile sale au crescut într-un ritm mai rapid decât cele ale altor țări, explică Yu Aiqun, analist de cercetare la Global Energy Monitor (GEM), o organizație nonprofit din Statele Unite.

„Odată ce emisiile de carbon ale Chinei vor atinge nivelul maxim, este probabil ca și emisiile globale de carbon să atingă nivelul maxim”, afirmă aceasta.

Unii specialiști consideră că acest moment de cotitură a fost deja atins. Potrivit datelor Climate Action Tracker (CAT), un proiect colaborativ care evaluează politicile climatice ale guvernelor, emisiile de carbon ale Chinei au ajuns la cel mai ridicat nivel în 2024, după care au scăzut în 2025. CAT estimează că emisiile țării vor scădea cu aproximativ 18% până în 2035.

O analiză separată realizată de Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), un grup de reflecție din Finlanda, a constatat că emisiile de CO2 ale Chinei s-au menținut la un nivel constant sau au scăzut începând din martie 2024, cu excepția unei creșteri ușoare la începutul anului 2026.

Tendințe asemănătoare au mai fost observate în trecut. Un exemplu este perioada 2014-2016, când guvernul chinez a redus capacitatea de producție din industria siderurgică și sectorul energiei pe bază de cărbune. Un alt moment a fost pandemia de Covid-19, când restricțiile au întrerupt activitățile industriale și transporturile.

De această dată există însă o diferență fundamentală, explică Belinda Schäpe, coordonatoarea echipei pentru China din cadrul CREA. Scăderea rapidă a emisiilor nu este determinată doar de reducerea producției unor industrii grele, ci și de „extinderea enormă” a energiei curate și de utilizarea tot mai mare a electricității, în locul combustibililor fosili, pentru alimentarea mașinilor, vehiculelor și dispozitivelor.

Este dificil de stabilit cu certitudine dacă China și-a îndeplinit deja obiectivul de a atinge nivelul maxim al emisiilor de CO2 până în 2030. Limbajul folosit în prezent de autoritățile de la Beijing este „ambiguu”, afirmă Lauri Myllyvirta, analist principal la CREA.

„Guvernul nu a definit ce înseamnă atingerea nivelului maxim al emisiilor – dacă se referă la stabilizarea emisiilor sau la atingerea unui vârf urmat de o scădere – și nici cum ar urma să fie verificat acest lucru”, spune Lauri Myllyvirta.

China nu a confirmat încă dacă emisiile sale de CO2 au atins nivelul maxim. Cele mai recente date privind emisiile publicate de guvern se referă la anul 2021.

Mai important este însă ce se va întâmpla după atingerea acestui prag și dacă emisiile Chinei vor scădea rapid sau vor rămâne la un nivel ridicat, spune Yu Aiqun. Chiar și o reducere de 1% ar avea un impact profund asupra eforturilor globale de combatere a schimbărilor climatice, afirmă aceasta.

Cu sprijinul politicilor promovate de autoritățile chineze, în deșert au apărut centrale eoliene și solare de mari dimensiuni, iar pe acoperișurile clădirilor au fost instalate suprafețe extinse de panouri fotovoltaice. Turbine eoliene uriașe valorifică inclusiv energia vânturilor puternice din timpul furtunilor care afectează zonele de coastă ale Chinei.

Numai în 2023, China a instalat panouri solare cu o capacitate de 217 gigawați (GW), mai mult decât capacitatea totală instalată de Statele Unite de-a lungul întregii sale istorii. Țara a repetat această performanță în 2024 și 2025.

Extinderea rapidă a energiei regenerabile a împiedicat China să revină la combustibilii fosili, deși necesarul său de electricitate crește în fiecare an. Consumul suplimentar este determinat inclusiv de utilizarea aparatelor de aer condiționat, dezvoltarea vehiculelor electrice și extinderea centrelor de date, explică Norah Zhang, analist în domeniul politicilor climatice la NewClimate Institute, o organizație nonprofit din Germania.

Capacitățile de producție din surse regenerabile au crescut atât de repede, încât energia eoliană și cea solară au fost suficiente pentru a acoperi în fiecare an întreaga creștere suplimentară a cererii de electricitate.

Acest lucru a creat condițiile necesare pentru ca țara asiatică să „elimine treptat cărbunele din sistemul său energetic”, afirmă Zhang.

În iulie 2026, capacitatea instalată de producție a energiei solare din China a depășit-o pentru prima dată pe cea a cărbunelui. Trebuie menționat însă că centralele pe cărbune continuă să producă mult mai multă electricitate decât cele solare, deoarece panourile fotovoltaice generează, în general, mai puțină energie pentru fiecare GW de capacitate instalată.

Pe măsură ce producția de energie regenerabilă a crescut, China s-a confruntat și cu dificultăți în stocarea sau utilizarea surplusului de electricitate produsă de centralele solare și eoliene. Rețelele electrice au ajuns la limitele capacității lor de preluare.

În primele șase luni din 2026, aproximativ 360 de terawați-oră (TWh) de energie eoliană și solară au fost limitate sau nu au putut fi utilizate în China, potrivit CREA. Cantitatea ar fi suficientă pentru alimentarea cu electricitate a Marii Britanii timp de un an.

Provocarea Chinei este acum să se asigure că sistemul energetic poate utiliza în mod eficient capacitățile tot mai mari de producție din surse regenerabile, spune Schäpe. Pentru acest lucru, țara trebuie să reformeze piața energiei electrice, să introducă stimulente și să modernizeze infrastructura energetică.

Ponderea electricității produse din cărbune în China a continuat să scadă rapid. În 2025, cărbunele asigura aproximativ 54% din producția de electricitate a țării. În prima jumătate a anului 2026, procentul a coborât la un nivel minim istoric de 49,7%, potrivit Administrației Naționale a Energiei din China.

Această scădere demonstrează că adoptarea energiei regenerabile nu este doar posibilă din punct de vedere tehnic, ci și competitivă din perspectiva costurilor, afirmă Yao Zhe, consilier pentru politici globale la Greenpeace Asia de Est.

Energia eoliană și cea solară au reprezentat împreună 25% din producția de electricitate a Chinei în prima jumătate a anului, potrivit datelor oficiale. Greenpeace estimează că această pondere va crește la 33% până în 2028 și la 40% până în 2030.

Obiectivul stabilit de autoritățile chineze este însă mai conservator. Beijingul urmărește ca energia eoliană și solară să asigure 30% din producția de electricitate până în 2030.

Cercetătorii avertizează totuși că China mai are mult de lucru până să renunțe la dependența de cărbune. În primul rând, scăderea ponderii energiei produse din cărbune nu înseamnă automat și reducerea cantității totale de electricitate generate de acest combustibil, subliniază Schäpe.

În prima jumătate a anului 2026, China a produs cu 3,4% mai multă electricitate din cărbune decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei evaluări comune realizate de CREA și GEM.

„Producția de electricitate pe bază de cărbune rămâne ridicată”, afirmă Schäpe.

În plus, capacitatea instalată a centralelor pe cărbune continuă să crească rapid. În primele șase luni ale acestui an, au intrat în funcțiune centrale noi cu o capacitate totală de 30 GW, cel mai mare nivel înregistrat din 2016.

Alte proiecte cu o capacitate cumulată de 274 GW așteaptă să fie construite. Dacă vor fi finalizate, acestea ar putea extinde cu peste 20% capacitatea actuală a centralelor pe cărbune din China.

Autoritățile chineze consideră energia produsă din cărbune o plasă de siguranță pentru tranziția energetică și un element esențial pentru securitatea energetică și creșterea economică, explică Yu Aiqun. Extinderea continuă a acestui sector ar putea însă afecta imaginea Chinei de lider mondial în domeniul energiei regenerabile, avertizează aceasta.

Emisiile Chinei au reușit totuși să rămână stabile și datorită scăderii emisiilor din industria siderurgică și cea a cimentului. Această evoluție a fost determinată de prăbușirea sectorului imobiliar de mari dimensiuni din țară, explică Schäpe.

Un alt factor important care a contribuit la reducerea emisiilor este scăderea consumului de petrol în transporturi, în urma închiderii Strâmtorii Ormuz, precum și electrificarea rapidă a acestui sector, adaugă aceasta.

China a depășit cu mult restul lumii în ceea ce privește adoptarea vehiculelor electrice, iar efectele asupra emisiilor încep deja să fie vizibile.

În perioada ianuarie-iunie 2026, parcul de autoturisme, autobuze și camioane electrice din China a contribuit la evitarea consumului a 36 de milioane de tone de petrol, potrivit CREA. Cantitatea reprezintă echivalentul a jumătate din consumul anual de petrol al Marii Britanii.

În iulie, peste șase din zece automobile noi vândute în China erau vehicule cu energie nouă. Aceasta este denumirea folosită de guvernul chinez pentru a include automobilele complet electrice, vehiculele hibride plug-in și cele cu pile de combustie alimentate cu combustibili alternativi, precum hidrogenul.

Vânzările de vehicule electrice din China ar urma să ajungă la 14,3 milioane de unități în 2026, de aproape trei ori mai mult decât în Europa și de 12 ori peste nivelul din Statele Unite, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).

În ultimii 15 ani, autobuzele, autoturismele și scuterele au reprezentat principalele categorii de vehicule electrice introduse pe drumurile din China. Acum, camioanele preiau această tendință.

Vânzările de camioane electrice au crescut exponențial în China în ultimii doi ani. Numai în 2025 au fost comercializate peste 400.000 de unități.

Această evoluție extraordinară a fost determinată în mare parte de creșterea vânzărilor de camioane electrice de mare tonaj, explică Mao Shiyue, cercetător la International Council on Clean Transportation (ICCT), o organizație nonprofit cu sediul în Washington DC.

Guvernul chinez obligă companiile din zeci de industrii să utilizeze o anumită proporție de astfel de camioane în flotele de transport. În caz contrar, acestea riscă să fie obligate să își reducă producția în zilele cu niveluri ridicate de poluare.

Pe măsură ce parcul de vehicule electrice din China se extinde, crește și presiunea asupra rețelei electrice, care trebuie să echilibreze în timp real oferta și cererea de electricitate.

„Dacă un număr mare de vehicule electrice își încarcă bateriile în același timp, în special dacă folosesc moduri de încărcare rapidă, acest lucru ar putea pune la încercare stabilitatea rețelei electrice”, avertizează Mao Shiyue.

Bateriile au un rol esențial în ambiția Chinei de a ajunge la emisii nete zero. Acestea alimentează parcul de vehicule electrice al țării și permit stocarea surplusului de electricitate pentru utilizarea ulterioară.

China este lider mondial în domeniul sistemelor de stocare a energiei în baterii, reprezentând peste jumătate din capacitatea instalată la nivel global la sfârșitul anului 2025.

Aceste sisteme preiau și stochează surplusul de energie regenerabilă, după care îl livrează înapoi în rețea în perioadele în care cererea de electricitate atinge niveluri maxime.

„Acestea reprezintă o componentă esențială pentru o viitoare rețea electrică în care energia eoliană și solară vor avea o pondere din ce în ce mai mare”, explică Yang Biqing, analist la Ember.

De exemplu, bateriile pot stoca energia solară produsă în timpul zilei și o pot furniza rețelei electrice seara.

În ultimii ani, China a impus centralelor eoliene și solare să construiască sau să achiziționeze o anumită capacitate de stocare a energiei, pentru a ajuta rețeaua electrică să preia mai eficient electricitatea produsă de acestea.

Această politică, împreună cu scăderea prețurilor bateriilor pe bază de litiu, a declanșat o tranziție remarcabilă.

La sfârșitul lunii martie 2026, China instalase aproape 150 GW de capacități de stocare a energiei folosind baterii cu litiu, mai mult decât restul lumii la un loc, potrivit Ember.

Țara urmărește să construiască până în 2027 capacități suplimentare de stocare a energiei de peste 180 GW, în principal prin sisteme care utilizează baterii.

Cu toate acestea, stațiile de stocare a energiei din China sunt în prezent utilizate mult sub capacitatea lor, potrivit Ember.

Creșterea gradului de utilizare a acestora și, implicit, îmbunătățirea rentabilității investițiilor vor necesita schimbări mai profunde ale rețelei electrice și ale sistemului de tranzacționare a energiei. Acestea au fost concepute inițial pentru a deservi centralele pe cărbune, explică Yang Biqing.

Investițiile masive ale Chinei în energia curată și vehiculele electrice au început să producă rezultate. Acestea modifică structura sistemului energetic și schimbă fundamental traiectoria emisiilor de carbon ale țării.

Pentru mulți specialiști rămâne însă o întrebare importantă: vor crește din nou emisiile Chinei dacă economia, aflată în stagnare, își va relua ritmul de dezvoltare?

Așa cum afirmă Yu Aiqun, cărbunele este profund integrat în toate sectoarele economiei chineze, iar separarea celor două reprezintă „cea mai mare provocare” cu care se confruntă această mare putere în încercarea de a ajunge la emisii nete zero.