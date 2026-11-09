Franța acuză Iranul de atacurile cibernetice asupra supermarketurilor. Teheranul ar putea fi vizat de noi sancțiuni europene

Franța acuză Gardienii Revoluției din Iran că s-ar afla în spatele unei serii de atacuri cibernetice care au afectat sute de supermarketuri și instalații frigorifice din întreaga țară. Atacurile au provocat distrugerea unor cantități importante de alimente, iar unele frigidere au luat foc după ce temperaturile au fost modificate de la distanță. Autoritățile franceze l-au convocat pe ambasadorul iranian și avertizează că Teheranul ar putea fi vizat de noi sancțiuni europene.

Autoritățile franceze au atribuit luni Gardienilor Revoluției din Iran responsabilitatea pentru atacurile cibernetice care au afectat sute de supermarketuri la începutul lunii octombrie.

Potrivit Reuters, incidentele se numără printre cele mai perturbatoare atacuri informatice asociate războiului din Iran, început în februarie 2026.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a anunțat că ambasadorul Iranului a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații.

Oficialul francez a avertizat că Iranul ar putea suporta consecințe suplimentare, inclusiv noi sancțiuni din partea Uniunii Europene.

Anunțul autorităților de la Paris a venit la doar câteva minute după ce Reuters a relatat că anchetatorii francezi suspectau deja, în privat, implicarea Iranului.

Misiunea iraniană la Organizația Națiunilor Unite nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Teheranul respinge în mod obișnuit acuzațiile privind implicarea sa în operațiuni cibernetice ostile.

Atacul din 11 octombrie a vizat sistemele de refrigerare utilizate în numeroase magazine din Franța.

Experții în securitate cibernetică consultați anterior de Reuters au explicat că operațiunea ar fi putut fi relativ simplu de realizat.

Compania responsabilă pentru multe dintre echipamentele afectate a precizat că unele instalații erau învechite sau utilizau versiuni depășite de firmware, ceea ce ar fi putut facilita accesul atacatorilor.

Consecințele au fost însă grave. În anumite cazuri, temperaturile frigiderelor au fost crescute atât de mult încât echipamentele au luat foc.

Angajații supermarketurilor au fost nevoiți să arunce cantități mari de produse alimentare deteriorate.

În orele care au urmat atacului, cutii întregi cu carne alterată și înghețată topită au fost transportate în containere de gunoi.

Un proprietar de supermarket din Franța a estimat că pagubele totale provocate la nivel național ar putea ajunge la zeci de milioane de euro.

Incidentele din octombrie au fost urmate, în noiembrie, de o nouă serie de atacuri informatice asupra sistemelor frigorifice.

De această dată, peste 100 de unități din mai multe țări europene au fost afectate.

Printre instalațiile vizate s-au numărat și frigidere utilizate de băncile de sânge din Franța.

Angajații acestora au fost nevoiți să transfere o parte din sângele depozitat în alte echipamente frigorifice, pentru a menține condițiile necesare de conservare.

Repetarea unor atacuri similare în mai multe țări a ridicat întrebări privind identitatea autorilor, într-un context internațional marcat de războiul dintre Statele Unite și Iran, suspiciunile privind acțiuni de sabotaj rusești în Europa și dezvoltarea atacurilor cibernetice asistate de inteligență artificială.

Atacurile asupra supermarketurilor europene au fost precedate de incidente asemănătoare în Statele Unite.

În august, instalațiile frigorifice din cel puțin șase magazine destinate personalului militar american au devenit nefuncționale.

Anchetatorii Pentagonului tratează aceste incidente drept posibile atacuri cibernetice și colaborează cu autoritățile franceze pentru a stabili ce s-a întâmplat.

O persoană familiarizată cu investigația a declarat pentru Reuters că Pentagonul consideră Iranul unul dintre suspecții în cazul incidentelor din august, însă ancheta este încă în desfășurare.

Informația privind suspiciunile armatei americane fusese publicată anterior de site-ul Nextgov.

Reuters nu a putut stabili independent dacă există o legătură între incidentele din bazele militare americane, atacurile asupra supermarketurilor franceze și noul val de atacuri din Europa.

De asemenea, nu este clar pe ce dovezi se bazează suspiciunile Pentagonului sau dacă anchetatorii americani investighează și alte posibile persoane ori grupări responsabile.

Atacurile asupra sistemelor frigorifice au avut loc într-o perioadă în care războiul din Iran a fost însoțit de mai multe incidente cibernetice suspecte.

În martie, sistemul de transport public din Los Angeles a fost vizat de hackeri, iar în iulie au fost raportate atacuri asupra unor instalații americane de tratare a apei.

În august, alte incidente au afectat nave care se îndreptau către Statele Unite.

Pentagonul a transmis luni că este la curent cu speculațiile privind un posibil incident cibernetic care ar fi afectat instalațiile frigorifice militare.

Reprezentanții instituției au precizat că anchetatorii militari continuă investigațiile, dar nu pot oferi informații suplimentare din motive de securitate.