Atacurile cibernetice asupra infrastructurii energetice din România se înmulțesc. Costurile pentru protejarea rețelelor ar putea ajunge în facturile românilor

Atacurile cibernetice asupra infrastructurii energetice din România au devenit tot mai frecvente, iar incidentele semnificative sunt raportate acum aproape săptămânal, potrivit specialiștilor în securitate cibernetică. Reprezentanții sectorului energetic avertizează că protejarea rețelelor necesită investiții permanente, iar o parte dintre costuri ar putea fi incluse în tarifele de distribuție. Subiectul a fost discutat la Forumul de Securitate Cibernetică în Energie, organizat la Cluj-Napoca.

Numărul și intensitatea atacurilor informatice asupra infrastructurii din România au crescut în ultimele luni, potrivit reprezentanților Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

Dacă în prima jumătate a anului incidentele importante erau identificate, în medie, o dată pe lună, în prezent acestea apar aproape în fiecare săptămână, uneori chiar la intervale de câteva zile.

„Pot să vă spun din experiența recentă că, dacă până pe la jumătatea anului incidentele semnificative le vedeam cam o dată pe lună, acum deja nu trece o săptămână, uneori chiar câteva zile, fără să apară câte un incident relevant pe care trebuie să îl luăm în calcul. Este o creștere evidentă pe care o vedem în ceea ce privește intensitatea atacurilor cibernetice”, a declarat Gabriel Dinu, director adjunct al DNSC.

Specialiștii avertizează că în spatele acestor atacuri nu se află doar hackeri individuali, ci și actori statali, care pot urmări destabilizarea infrastructurii critice.

Ondrej Safar, country manager al unei companii de distribuție a energiei, a explicat că ritmul dezvoltării tehnologice obligă operatorii să își actualizeze permanent sistemele de securitate.

„Întrebarea mea, de fiecare dată când vorbesc cu echipa mea despre securitate cibernetică, este: cum putem să fim siguri că am făcut destul? Cum putem să știm că știm destul? Din păcate, răspunsul nu este simplu, pentru că dezvoltarea tehnologică și cea din zona atacurilor cibernetice sunt imense. În fiecare an trebuie să investim, în fiecare an trebuie să schimbăm sisteme cu unele mai performante”, a explicat acesta.

Un atac informatic asupra sistemului energetic ar putea provoca întreruperi ale alimentării cu electricitate, inclusiv pentru instituții și servicii esențiale.

Sorin Elisei, secretar general în Ministerul Energiei, a explicat că există un mecanism de coordonare a intervențiilor, prin care autoritățile pot stabili ordinea în care este restabilită alimentarea cu energie.

„Ministerul are un rol de coordonare, dacă vreți, printr-un consiliu operativ. Cât timp lucrurile țin de sistemul energetic, este vorba despre o coordonare a informațiilor și o decizie în cazul în care trebuie stabilite prioritățile de restabilire a alimentării pentru anumiți consumatori sau anumite categorii de consumatori. Spitalele și infrastructura critică sunt, bineînțeles, printre activele vizate pentru a beneficia de prioritate la restabilirea alimentării”, a declarat Sorin Elisei.

În cazul unei pene generalizate de curent, menținerea comunicațiilor dintre instituțiile care gestionează situațiile de urgență este esențială.

Gabriel David, prim-adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), a precizat că instituția dispune de o infrastructură proprie, distribuită la nivel național.

„Pentru tot ceea ce înseamnă partea de urgență, elementele critice și securitate, STS gestionează o infrastructură distribuită la nivel național, o rețea TETRA. Este un standard european de comunicații, denumit Terrestrial Trunked Radio, care are exact acest scop: de a asigura comunicațiile în lipsa operatorilor de telefonie clasică”, a afirmat Gabriel David.

Creșterea frecvenței atacurilor informatice obligă distribuitorii, furnizorii și producătorii de energie să aloce resurse suplimentare pentru protejarea infrastructurii.

Reprezentanții industriei susțin că aceste investiții nu pot fi suportate integral de companii și solicită posibilitatea recuperării unei părți din costuri prin tarifele reglementate.

„Toate aceste cheltuieli nu le pot suporta doar distribuitorii, furnizorii și producătorii. Ei au cerut ca o parte din cheltuieli să poată fi recunoscute în tariful de distribuție sau în celelalte tarife care există”, a declarat Bende Șandor, deputat și președinte al Comisiei pentru industrii și servicii.

O asemenea măsură ar putea influența facturile plătite de consumatori, în funcție de valoarea investițiilor recunoscute și de modul în care acestea sunt reflectate în tarife.

Corneliu Bodea, CEO al unei companii din sectorul energetic, a oferit un exemplu privind impactul financiar al unor asemenea costuri.

„Dau un exemplu. Vorbim de un ban per kilowatt. Asta înseamnă, la un consum de 300 de kilowați, 3 lei. Eu cred că nu avem a ne aștepta la o revenire la prețuri stabile. Dorim o piață liberă în energie și, atâta timp cât ne dorim acest lucru, există și varianta să reglementăm, dar ne îndreptăm spre piața liberă. Piața liberă înseamnă volatilitate și vom avea volatilitate”, a explicat Corneliu Bodea.

Exemplul prezentat presupune un cost suplimentar de un ban pentru fiecare kilowatt-oră consumat, ceea ce ar însemna trei lei pentru un consum de 300 kWh.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) afirmă că există mecanisme prin care investițiile necesare protejării infrastructurii pot fi luate în calcul la stabilirea tarifelor.

Mircea Man, secretar general al ANRE, a explicat că tarifele nu sunt stabilite prin decizii politice, ci pe baza unei metodologii și a informațiilor furnizate de operatorii economici.

„Nu politicul stabilește tarifele. La ANRE este o metodologie foarte clară, în care avem criterii stabilite de specialiști, dacă vreți, ca o formulă. Fiecare operator vine cu datele către autoritate și, pe baza metodologiei aprobate anul trecut, se stabilesc tarifele pentru fiecare operator în parte. Niciodată nu s-a pus problema să discutăm cu un operator și să nu găsim soluții pentru investițiile în securitate cibernetică”, a declarat reprezentantul ANRE.

Declarațiile nu indică însă o valoare concretă a eventualelor majorări de tarife și nici un calendar pentru introducerea unor costuri suplimentare în facturi.

Cea de-a patra ediție a Forumului de Securitate Cibernetică în Energie a reunit la Cluj-Napoca reprezentanți ai companiilor energetice, oficiali guvernamentali, parlamentari și specialiști în IT și securitate cibernetică.

Discuțiile din prima zi s-au concentrat asupra riscurilor informatice care pot afecta alimentarea cu electricitate și asupra investițiilor necesare pentru protejarea rețelelor.

Mihaela Rodica Suciu, director general al Distribuție Energie Electrică România (DEER), a subliniat că modernizarea infrastructurii trebuie realizată în paralel cu implementarea măsurilor de securitate.

„Suntem cu toții interesați să protejăm energia românească, noi, în special, rețelele de distribuție. Organizăm în fiecare an acest forum din convingerea mea și a echipei DEER că protejarea rețelelor de distribuție se face împreună. Doar împreună putem să ne protejăm de atacatori și să avem o rețea sigură, care să reziste în fața atacatorilor pe care nu-i cunoaștem sau, poate, uneori, da. Modernizarea și digitalizarea rețelelor sunt cele mai importante activități ale noastre, care nu se pot face fără protejarea rețelelor încă din etapa de proiect”, a declarat Mihaela Rodica Suciu.

În cadrul forumului a fost discutată și evoluția prețurilor energiei electrice. Reprezentanții sectorului au atras atenția că funcționarea unei piețe liberalizate presupune fluctuații ale prețurilor, iar revenirea la tarife stabile nu este anticipată în viitorul apropiat.