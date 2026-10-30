Nordis a obținut primele trei autorizații de construire pentru complexul imobiliar din Mamaia

Administratorul special al companiilor Nordis, Emanuel Poștoacă, anunță primele progrese în reluarea lucrărilor la complexul imobiliar din Mamaia. Trei autorizații de construire au fost emise în baza documentațiilor depuse la sfârșitul anului 2025, deschizând calea continuării proiectului și finalizării apartamentelor promise cumpărătorilor.

Administratorul special al companiilor din grupul Nordis, Emanuel Poștoacă, a anunțat că societățile au obținut primele trei autorizații de construire necesare pentru continuarea lucrărilor la complexul imobiliar din Mamaia. Autorizațiile au fost emise în baza documentațiilor de urbanism depuse la sfârșitul anului 2025.

Acestea vizează clădirea numărul 4, care va include spații comerciale și apartamente, clădirea numărul 5, prevăzută cu locuri de parcare, spații comerciale și apartamente, precum și o clădire destinată spațiilor comerciale și parcării.

În mai 2026, Nordis a depus la Primăria Municipiului Brașov o cerere pentru emiterea certificatului de urbanism necesar obținerii autorizației de construire, în vederea continuării lucrărilor la ansamblul imobiliar din acest oraș.

Potrivit lui Emanuel Poștoacă, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și-a exprimat acordul, printr-o adresă emisă în aprilie 2026, pentru eliberarea certificatelor de urbanism, întocmirea documentațiilor necesare și emiterea autorizațiilor de construire.

Administratorul special a explicat că reluarea activității de construcție și finalizarea imobilelor reprezintă principala soluție prin care creditorii companiilor Nordis își pot recupera sumele investite, iar cumpărătorii își pot încheia contractele de vânzare.

Acesta a precizat că obținerea autorizațiilor reprezintă primul rezultat concret al procesului de reorganizare, însă etapele următoare presupun executarea lucrărilor, finalizarea apartamentelor și îndeplinirea obligațiilor asumate față de promitenții-cumpărători și clienți.

Potrivit lui Poștoacă, reorganizarea urmărește continuarea activității companiilor și finalizarea ansamblurilor imobiliare. Obiectivul declarat este ca persoanele care au promisiuni de vânzare-cumpărare în derulare să primească apartamentele, iar proprietarii unităților locative pentru care societatea și-a asumat obligația de finisare să beneficieze de finalizarea lucrărilor.

Pentru atingerea acestui obiectiv, sunt necesare obținerea autorizațiilor, asigurarea finanțării interne, executarea lucrărilor de construcție, realizarea documentațiilor cadastrale și semnarea tuturor contractelor de vânzare, a mai transmis administratorul special al companiilor Nordis.