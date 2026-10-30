Alegeri în SUA. Aproape 48 de milioane de americani au votat anticipat, un record pentru alegerile de la jumătatea mandatului

Un număr record de aproape 48 de milioane de americani și-au exprimat deja votul anticipat în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite. Participarea a crescut semnificativ în mai multe state-cheie, în special în cele unde competiția pentru Senat este strânsă. Datele publicate vineri arată că alegătorii înregistrați ca democrați sunt mai numeroși decât cei republicani în rândul persoanelor care au votat deja, însă specialiștii avertizează că aceste cifre nu indică neapărat rezultatul final al scrutinului.

Potrivit datelor prezentate de AFP, pe baza informațiilor centralizate de Election Lab din cadrul Universității din Florida, până vineri, la prânz, fuseseră înregistrate 47.922.669 de voturi anticipate la nivel național.

Cifra depășește recordul anterior pentru alegerile de la jumătatea mandatului, cunoscute în Statele Unite sub denumirea de midterms. Acesta fusese stabilit înaintea scrutinului din 2022, când aproximativ 45,9 milioane de americani votaseră anticipat.

Pentru comparație, în 2022, numărul persoanelor înregistrate pentru a vota în Statele Unite era de 226 de milioane, potrivit datelor federale.

Alegerile propriu-zise sunt programate pentru marți, însă americanii din numeroase state au avut deja posibilitatea să își exprime opțiunea electorală prin vot anticipat.

Creșterea participării este deosebit de vizibilă în statele unde competiția pentru locurile din Senat este considerată foarte disputată.

Una dintre cele mai importante creșteri ale participării la votul anticipat a fost înregistrată în Texas, stat în care candidatul democrat pentru Senat, James Talarico, încearcă să pună capăt unei perioade de trei decenii de dominație republicană.

Conform cifrelor oficiale, peste șase milioane de persoane din Texas își exprimaseră deja votul anticipat până miercuri.

Participarea la votul anticipat exprimat în persoană era cu aproximativ 50% mai mare decât cea înregistrată în aceeași etapă a procesului electoral din 2022.

Creșteri ale participării au fost observate și în Carolina de Nord și Carolina de Sud, două state în care alegătorii au manifestat un interes mai ridicat pentru scrutinul din acest an.

O evoluție importantă a fost raportată și în Kansas, unde senatorul republican Roger Marshall se confruntă cu o competiție electorală dificilă.

Potrivit autorităților locale, numărul voturilor anticipate exprimate în Kansas era deja, săptămâna trecută, cu aproximativ două treimi mai mare decât cel înregistrat în perioada corespunzătoare din 2022.

Aceste evoluții contribuie la recordul național de participare la votul anticipat și evidențiază mobilizarea electoratului înaintea zilei oficiale a alegerilor.

Datele Election Lab indică un avantaj al alegătorilor înregistrați ca democrați în statele care monitorizează afilierea politică a persoanelor care participă la vot.

În aceste state, aproximativ 44% dintre cei care și-au exprimat deja votul sunt înregistrați ca democrați.

Alegătorii republicani reprezintă aproximativ 31% din total, în timp ce restul de 25% sunt persoane fără afiliere politică sau alegători înregistrați la formațiuni politice mai mici.

Diferența arată că democrații au o pondere semnificativ mai mare în rândul participanților la votul anticipat din statele pentru care sunt disponibile aceste informații.

Totuși, procentele reflectă afilierea politică declarată la înregistrarea alegătorilor și nu opțiunea exprimată efectiv pe buletinul de vot. Prin urmare, datele nu permit stabilirea numărului de voturi obținute de candidații democrați sau republicani.

Deși numărul alegătorilor înregistrați ca democrați este mai mare în statisticile privind votul anticipat, experții avertizează că aceste informații trebuie interpretate cu prudență.

În primul rând, apartenența politică a unui alegător nu arată automat candidatul pentru care acesta a votat.

În al doilea rând, zeci de milioane de americani urmează să participe la scrutinul de marți, ceea ce înseamnă că raportul dintre alegătorii democrați și republicani se poate modifica semnificativ.

La alegerile precedente, republicanii au avut tendința de a participa în număr mai mare la vot chiar în ziua scrutinului, în comparație cu votul anticipat.

Dacă această tendință se va menține, participarea republicanilor de marți ar putea reduce sau chiar inversa avantajul numeric înregistrat în prezent de democrați în statisticile privind votul anticipat.

Specialiștii subliniază și faptul că o creștere importantă a numărului de voturi exprimate anticipat nu se traduce automat printr-o participare totală mai ridicată.

O parte dintre persoanele care au votat deja ar fi putut participa oricum la scrutin în ziua oficială a alegerilor, ceea ce înseamnă că datele actuale pot reflecta și o schimbare a momentului în care alegătorii preferă să voteze.