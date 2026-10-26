Probleme pentru noul iPhone pliabil de la Apple. Ecranul unor telefoane s-a crăpat după doar câteva ore de utilizare

Noul iPhone Duo, unul dintre cele mai importante produse lansate de Apple Inc. în ultimii ani, se confruntă cu reclamații din partea unui număr tot mai mare de clienți care susțin că ecranul pliabil s-a crăpat după doar câteva ore sau zile de utilizare. Utilizatorii au relatat că au auzit un zgomot asemănător unei trosnituri în timp ce deschideau telefonul, după care a apărut o fisură mare de-a lungul pliului central. În alte cazuri, pe partea dreaptă a ecranului au apărut pete albe sau alte defecțiuni de afișare.

Primele relatări despre această problemă au apărut pe Reddit și pe alte platforme de socializare. Ulterior, Bloomberg News a verificat independent situația discutând cu peste șase clienți, care au furnizat fotografii cu dispozitivele deteriorate sau dovezi ale conversațiilor purtate cu serviciul de asistență Apple.

Apple a confirmat că este la curent cu o problemă care afectează ecranul interior al unui număr redus de unități iPhone Duo. Compania le recomandă utilizatorilor care întâmpină astfel de defecțiuni să contacteze serviciul AppleCare pentru a solicita înlocuirea dispozitivului.

Potrivit companiei cu sediul în Cupertino, California, majoritatea telefoanelor Duo nu sunt afectate, iar unitățile care prezintă defectul manifestă problema la scurt timp de la începerea utilizării.

Un client Apple din San Diego a relatat pentru Bloomberg că, atunci când a încercat să deschidă telefonul, a simțit că mecanismul era blocat parțial și că dispozitivul se deschidea mai greu și mai lent decât în mod obișnuit. După deschiderea ecranului, au apărut linii pe suprafața acestuia. Utilizatorul a mai observat că exista o denivelare sau o piesă care părea desprinsă sub ecran.

O experiență asemănătoare a avut-o Jonathan King, un investitor de capital de risc, care a spus că a auzit un zgomot asemănător unei trosnituri atunci când și-a deschis telefonul luni. Acesta intenționa să publice o recenzie pozitivă despre experiența sa cu iPhone Duo, însă apariția defecțiunii i-a schimbat planurile. Ecranul exterior, de dimensiuni mai mici, funcționa în continuare, dar ecranul interior devenise inutilizabil. În plus, telefonul înregistra atingeri pe ecranul interior chiar și atunci când utilizatorul nu îl atingea.

Deși problema pare să afecteze numai o parte dintre dispozitive, aceasta reprezintă un regres stânjenitor pentru Apple. Compania a petrecut mai mult de un deceniu dezvoltând telefonul și a pus accent pe rezistența acestuia, pe designul balamalei și pe tehnologia ecranului.

iPhone Duo a ajuns în magazine vineri și reprezintă prima intrare a Apple pe piața telefoanelor pliabile. Dispozitivul aduce și cea mai importantă schimbare de design realizată vreodată pentru iPhone, produs care constituie principala sursă de venit a companiei.

La fel ca alte telefoane pliabile, iPhone Duo are un ecran mai mic pe exterior, care poate fi deschis pentru a dezvălui un ecran interior mai mare.

Directorul general al Apple, John Ternus, criticase anterior telefoanele pliabile concurente care folosesc sistemul Android, descriindu-le drept produse ieftine și de slabă calitate. La rândul său, Tom Marieb, responsabilul companiei pentru ingineria hardware, le-a cerut clienților să tragă Apple la răspundere în privința rezistenței pliului format pe ecran.

În timpul dezvoltării telefonului, Apple a lucrat pentru a reduce vizibilitatea cutei din mijlocul ecranului deschis, o problemă care a afectat generațiile anterioare de telefoane pliabile.

Publicația menționată nu a întâlnit această defecțiune nici pe unitatea primită de la Apple pentru recenzie, nici pe un alt dispozitiv cumpărat independent.

Cu toate acestea, mai mulți utilizatori au descris apariția unor fisuri fără ca suprafața exterioară a telefonului sau cea vizibilă a ecranului interior să prezinte urme de deteriorare.

Un utilizator a povestit pentru publicația menționată că citea Apple News și a decis să deschidă ecranul pentru a beneficia de suprafața mai mare de afișare. În acel moment, a observat o linie de fisură și o zonă cu aspect de vânătaie pe ecran. Potrivit acestuia, exteriorul telefonului și suprafața vizibilă a ecranului interior erau intacte, ceea ce l-a făcut să considere că problema se afla la nivelul componentelor de sub ecran.

Utilizatorul a declarat că un magazin Apple din Richmond, Virginia, a identificat problema drept un defect care necesita înlocuirea telefonului. Totuși, magazinul nu avea programări disponibile pentru asistență la Genius Bar.

Clientul a fost îndrumat către un alt magazin, unde angajații au efectuat teste pentru a confirma că telefonul nu fusese deteriorat accidental. Nici această locație nu avea însă dispozitive disponibile în stoc, astfel că utilizatorul a rămas în așteptarea unui telefon de înlocuire.

Acesta a spus că înțelege faptul că dispozitivele din prima generație pot avea probleme neprevăzute. Cu toate acestea, a considerat extrem de frustrant faptul că magazinele nu aveau stocuri separate pentru rezolvarea defectelor de fabricație, în special în cazul unui produs al cărui preț pornește de la 1.999 de dolari.

În toate cazurile descrise, utilizatorii au spus că au simțit o denivelare sub ecran, în apropierea locului în care a început fisura.

Platforma de reparații iFixit, care demontează produse pentru a le examina componentele, consideră că problema ar putea fi provocată de o piesă a balamalei care cedează și fisurează ecranul, nu de un defect al panoului de afișare în sine.

Apple s-a mai confruntat cu probleme de hardware la lansarea unor modele iPhone. În 2014, iPhone 6 Plus putea să se îndoaie cu ușurință, iar în 2010, iPhone 4 pierdea uneori semnalul atunci când utilizatorii atingeau decupajul antenei din jurul dispozitivului. În ambele situații, compania a reușit să depășească problemele fără consecințe majore pentru imaginea sa.

Un utilizator din India care a folosit anterior telefoane pliabile de la OnePlus și Samsung, a întâmpinat aceeași problemă la iPhone Duo. Acesta își configura aplicațiile și a vrut să verifice modul în care funcționează Outlook pe ecranul interior mai mare. În momentul în care a încercat să deschidă telefonul, a observat o rezistență neobișnuită a mecanismului.

După ce a aplicat puțin mai multă presiune, ecranul a început să prezinte scurgeri de culoare. Inițial, linia de deteriorare era mică, însă s-a extins după mai multe operațiuni de pliere și deschidere.

Utilizatorul a reușit să găsească un dispozitiv de înlocuire la un distribuitor autorizat. Potrivit acestuia, noul telefon nu prezentase probleme în primele 24 de ore de utilizare.

Un alt client din Allen, Texas, a spus că ecranul interior al telefonului său s-a crăpat după aproximativ 30 de ore de la achiziție, în timpul unei operațiuni normale de deschidere.

În încercarea de a obține un dispozitiv nou, acesta a întâmpinat dificultăți deoarece nu avea un magazin Apple în apropiere. I s-a cerut să trimită telefonul către companie, ceea ce ar fi însemnat să rămână fără dispozitiv mai mult de o săptămână. În cele din urmă, Apple a decis să îi trimită un telefon de înlocuire prin livrare expres.

La momentul publicării inițiale a articolului, angajații Apple au declarat că firma nu le oferise încă magazinelor sau agenților serviciului de relații cu clienții instrucțiuni oficiale privind această problemă. O echipă investiga însă defecțiunile, iar în unele cazuri inginerii Apple încercau să obțină dispozitivele afectate pentru a le analiza.

Un alt client a spus că Apple a efectuat asupra telefonului său o procedură cunoscută drept Early Field Failure Analysis, utilizată pentru investigarea defecțiunilor apărute la începutul utilizării unui produs. Acesta a oferit cât mai multe detalii despre incident și a observat că angajații magazinului erau foarte interesați de caz, având impresia că era prima persoană care se confrunta cu o asemenea problemă în acea locație.

Clientul a primit un dispozitiv de înlocuire în magazinul Apple de pe Fifth Avenue din New York. Incidentul avusese loc în timp ce acesta stătea pe canapeaua din sufragerie, la ora 17:40, și folosea iPhone Duo pentru a comanda mâncare prin Grubhub. Experiența nu era ideală pe ecranul exterior, deoarece aplicația nu fusese încă optimizată pentru noul design al telefonului. Utilizatorul a presupus că aplicația va funcționa mai bine pe ecranul interior, așa că a deschis dispozitivul. În acel moment, a auzit o trosnitură, iar ecranul s-a crăpat.

Un alt utilizator a relatat că balamaua telefonului său funcționase normal până la o anumită operațiune de deschidere, când mecanismul a devenit brusc mult mai rigid. Acesta a continuat să deschidă telefonul, a auzit o trosnitură puternică și a observat imediat apariția unor linii verticale și orizontale luminoase pe ecranul interior.

Clientul a precizat că telefonul nu fusese scăpat pe jos, lovit sau supus unei presiuni neobișnuite. A dus imediat dispozitivul înapoi la magazinul Apple, unde angajații au fost la fel de surprinși de defecțiune. Telefonul a fost înlocuit pe loc, iar reprezentanții magazinului l-au întrebat dacă ar fi de acord ca echipa de inginerie să îl contacteze pentru a înțelege ce se întâmplase.