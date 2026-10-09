Ce se întâmplă cu iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max. Informații noi despre decizia Apple

Apple le-ar fi solicitat unor furnizori să reducă producția de componente destinate modelelor iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, pe fondul creșterii costurilor pentru cipurile de memorie și al scumpirilor care afectează cererea consumatorilor, potrivit unei informații publicate vineri de Nikkei Asia.

Compania americană ar fi adoptat o abordare mai prudentă în privința livrărilor încă de la începutul lunii septembrie. Comenzile de componente pentru luna octombrie ar fi fost diminuate cu cel puțin 15% față de volumele solicitate inițial, potrivit Nikkei Asia, care citează mai multe surse familiarizate cu situația.

Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat informațiile publicate de publicația japoneză. Apple nu a răspuns pe loc solicitării agenției de presă de a comenta informațiile, cererea fiind transmisă în afara programului obișnuit de lucru.

Creșterea cheltuielilor pentru componente reprezintă o provocare pentru producătorii de dispozitive electronice, în condițiile în care companiile din sectorul tehnologic au rezervat capacități importante de producție pentru cipurile avansate și memoria necesară centrelor de date dedicate inteligenței artificiale.

Această evoluție a contribuit la apariția unor penurii de componente și la majorarea prețurilor, cu efecte așteptate atât pe piața calculatoarelor personale, cât și pe cea a smartphone-urilor. Potrivit informațiilor publicate anterior de Reuters, aceste presiuni ar putea afecta ambele segmente de piață pe parcursul acestui an.

Apple a majorat în iunie prețurile unor modele de iPad și MacBook, invocând scumpirea memoriei și a cipurilor de stocare. Compania a transmis atunci că nu mai poate absorbi integral costurile suplimentare pentru a-i proteja pe clienți de creșterile de preț.

Scumpirile sunt asociate cu cererea tot mai mare de componente necesare dezvoltării infrastructurii pentru inteligența artificială, în special a centrelor de date. Extinderea acestor sisteme a intensificat competiția pentru resursele disponibile în industria semiconductorilor.

Potrivit Nikkei Asia, cererea pentru dispozitivele Apple a fost mai redusă în perioada cuprinsă între sfârșitul lunii august și octombrie. Publicația menționează însă că evoluția ar putea avea legătură și cu schimbarea calendarului de lansare a modelelor de iPhone.

Această posibilitate indică faptul că scăderea cererii nu poate fi atribuită exclusiv costurilor mai mari ale componentelor sau prețurilor de vânzare. Modificările aduse programului de lansare pot influența momentul în care consumatorii decid să își înlocuiască telefoanele.

În septembrie, Apple a prezentat cea mai recentă generație a smartphone-urilor sale premium, iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, alături de modelul pliabil iPhone Duo, potrivit informațiilor publicate anterior de Reuters.

Lansarea noilor dispozitive a avut loc într-o perioadă marcată de presiuni asupra lanțurilor de aprovizionare și de creșterea costurilor pentru componentele electronice. În acest context, informațiile referitoare la reducerea comenzilor de componente pentru octombrie indică o ajustare a planificării producției, potrivit surselor citate de Nikkei Asia.