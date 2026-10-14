Apple intră mai puternic pe piața caselor inteligente. Cât costă și ce funcții oferă noul produs

Din cuprinsul articolului Apple intră mai puternic pe piața caselor inteligente

Apple a lansat un nou produs destinat locuințelor inteligente, într-un moment important pentru strategia companiei de extindere pe această piață. Dispozitivul, numit HomeView, seamănă cu un iPad conceput pentru utilizarea în casă și este echipat cu un ecran Retina de 7 inci, montat pe o bază ovală prevăzută cu difuzoare.

Dispozitivul, denumit informal hub pentru locuință în mediul online și în presă, este conceput pentru a rămâne pornit permanent și pentru a le permite utilizatorilor să interacționeze cu Siri. Acesta poate recunoaște până la șase membri diferiți ai unei gospodării și poate fi folosit pentru redarea muzicii, efectuarea apelurilor și navigarea pe internet.

HomeView costă 299 de dolari, echivalentul a aproximativ 267 de euro, iar precomenzile încep marți, conform informațiilor publicate de Euronews.

Greg Joswiak, vicepreședintele senior al Apple pentru marketing la nivel mondial, a explicat că dispozitivul a fost conceput pentru a fi utilizat în comun de toți membrii unei gospodării, oferind în același timp o experiență personalizată fiecărui utilizator.

HomeView, disponibil în mai multe culori și variante de instalare

Noul dispozitiv poate fi achiziționat ca unitate independentă, destinată amplasării pe o masă sau pe un blat, ori într-o variantă care permite montarea pe perete.

Modelul de sine stătător este disponibil în patru culori: argintiu, starlight, roz și gri spațial.

HomeView este primul dispozitiv pentru locuințe inteligente lansat de Apple care dispune de un ecran. Acesta concurează cu Nest Hub de la Google și cu mai multe dispozitive Amazon Echo echipate, de asemenea, cu ecrane.

Apple susține că produsele sale se diferențiază de cele ale concurenților prin accentul pus pe confidențialitate și securitate.

Apple a îmbunătățit și televizorul 4K și boxa HomePod mini

Lansarea HomeView nu a fost singura noutate anunțată de companie marți. Apple a prezentat și îmbunătățiri pentru televizorul său 4K, care dispune acum de un nou cip A19 și de suport pentru inteligența artificială Siri. Funcțiile Siri pot fi utilizate fără a fi necesară atingerea dispozitivului.

Televizorul beneficiază și de o telecomandă nouă, care poate reda muzică pentru a-i ajuta pe utilizatori să o găsească atunci când nu știu unde au lăsat-o.

Compania a anunțat, de asemenea, o actualizare pentru boxa sa de mici dimensiuni, HomePod mini 2. Aceasta este disponibilă în culori noi: verde, albastru, roz, alb și midnight.

Noua versiune include funcții de inteligență artificială Siri. Potrivit Apple, asistentul a devenit mai capabil și mai conversațional, poate înțelege contextul personal al utilizatorilor și beneficiază de cunoștințe generale extinse. Aceste îmbunătățiri permit realizarea unor sarcini precum descoperirea mai detaliată a muzicii și utilizarea unui număr mai mare de aplicații.

Apple colaborează cu LG și Schneider Electric pentru produse destinate locuințelor inteligente

Pe lângă dispozitivele proprii, Apple a anunțat parteneriate cu LG și Schneider Electric pentru dezvoltarea mai multor produse destinate caselor inteligente.

Printre acestea se numără o yală inteligentă care poate detecta apropierea proprietarului și poate încuia sau descuia automat ușa. Sistemul recunoaște momentul în care utilizatorul se apropie de locuință cu un iPhone sau un Apple Watch și poate acționa în consecință.

Portofoliul de produse include și termostate inteligente, precum și camere de supraveghere pentru interior. Camerele pot fi înclinate pentru a le permite utilizatorilor să verifice dacă au fost lăsate colete la ușa locuinței.