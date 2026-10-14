Starlink introduce restricții de utilizare în Ucraina. Mai multe misiuni militare cu drone ar fi fost perturbate

Forțele ucrainene au raportat miercuri restricții privind utilizarea în scop militar a sistemului de comunicații prin satelit Starlink, operat de compania SpaceX. O modificare introdusă în timpul nopții ar fi perturbat mai multe misiuni cu drone, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre Kiev și Washington.

Motivul restricțiilor raportate nu este deocamdată clar, iar informațiile disponibile nu confirmă că administrația președintelui american Donald Trump ar fi solicitat această măsură, conform Euronews.

Restricțiile par să vizeze StarShield, versiunea sistemului de comunicații destinată utilizării militare. Potrivit informațiilor apărute, conexiunea ar fi întreruptă atunci când terminalele se deplasează cu viteze mai mari de aproximativ 160 de kilometri pe oră.

Serhiy Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru tehnologie militară, cunoscut sub numele de Flash, a declarat că SpaceX ar fi introdus limita de viteză în timpul nopții, fără să informeze în prealabil forțele ucrainene. Acesta a susținut că lipsa unei notificări ar fi dus la perturbarea mai multor misiuni.

Serhiy Sternenko, un voluntar ucrainean, a semnalat, la rândul său, problemele și a avansat posibilitatea ca SpaceX să fi introdus restricțiile la solicitarea administrației președintelui Donald Trump. Până în prezent, nu există însă dovezi independente care să confirme că Casa Albă a ordonat modificarea, iar motivele acesteia rămân neclare.

Situația a readus în atenție dependența Ucrainei de sistemele americane de comunicații prin satelit și posibilitatea ca accesul la aceste tehnologii esențiale să devină un factor important în relațiile dintre Kiev și Washington.

Discuțiile au loc în contextul informațiilor apărute în presă despre posibile restricții asupra schimbului de informații între Statele Unite și Ucraina. Potrivit relatărilor, administrația Trump ar fi avertizat că această cooperare ar putea fi redusă dacă Ucraina nu își oprește atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Washingtonul a negat însă suspendarea schimbului de informații, iar oficialii ucraineni susțin că această cooperare continuă.

Momentul în care au apărut informațiile despre restricțiile Starlink a atras atenția și în urma criticilor publice formulate de Elon Musk, proprietarul SpaceX, la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

@RapidResponse47 @POTUS Zelensky has gone too far — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2026

Sâmbătă, Musk a reacționat la un videoclip publicat de Casa Albă, în care Donald Trump critica atacurile ucrainene asupra instalațiilor petroliere rusești. Proprietarul SpaceX a susținut public că Zelenski a depășit limitele acceptabile prin acțiunile sale.

Comentariul a apărut într-o perioadă de deteriorare accentuată a relațiilor dintre Washington și Kiev. Printre evoluțiile recente se numără acordul lui Donald Trump cu Moscova pentru relaxarea restricțiilor asupra exporturilor rusești de motorină și solicitările adresate Ucrainei de a suspenda atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Informațiile despre funcționarea Starlink au apărut în timp ce au fost ridicate noi întrebări cu privire la continuitatea și fiabilitatea schimbului de informații înaintea atacurilor rusești.

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit avertismente din partea partenerilor săi înaintea atacurilor rusești cu rachete balistice asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă.

Atacurile au continuat în pofida armistițiului energetic anunțat de președintele american Donald Trump, despre care autoritățile ucrainene susțin că nu este respectat de Moscova.

Potrivit informațiilor prezentate de Zelenski, Rusia a lansat în timpul nopții 39 de rachete balistice și peste 120 de drone de atac și muniții rătăcitoare asupra Kievului, regiunii înconjurătoare și orașului Harkov.

Atacurile ar fi avariat 26 de instalații electrice și patru obiective din sectorul petrolului și gazelor. În urma acestora, cel puțin 600.000 de persoane au rămas fără energie electrică.

Președintele ucrainean a acuzat Moscova că a vizat în mod deliberat infrastructura care ar fi trebuit să beneficieze de armistițiul anunțat de Trump. Zelenski a susținut, de asemenea, că Rusia nu a mai manifestat anterior un asemenea nivel de lipsă de respect față de Statele Unite.

În pofida tensiunilor tot mai mari cu Washingtonul, Volodimir Zelenski i-a solicitat direct președintelui Donald Trump să impună sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și să ofere Ucrainei interceptoare suplimentare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Liderul ucrainean a făcut apel la Statele Unite și la celelalte țări care urmăresc situația să reacționeze ferm la atacurile rusești.

Cele mai recente evoluții evidențiază importanța sprijinului american pentru Ucraina, în special în ceea ce privește schimbul de informații, tehnologia militară și apărarea antiaeriană. În același timp, situația arată că relațiile dintre Washington și Kiev traversează o perioadă de incertitudine, în care deciziile privind cooperarea militară și utilizarea tehnologiilor americane rămân deosebit de importante.