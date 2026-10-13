Elon Musk trage un semnal de alarmă pentru industria semiconductorilor. O companie din China a provocat scăderi puternice pe bursă

Acțiunile companiilor producătoare de cipuri de memorie Micron și SanDisk au înregistrat scăderi puternice la începutul acestei săptămâni, pe fondul îngrijorărilor legate de concurența din China. Elon Musk a comentat evoluția pieței, atrăgând atenția asupra capacității Chinei de a extinde rapid producția atunci când reușește să dezvolte un anumit produs. Antreprenorul a amintit de evoluțiile din industria bateriilor cu litiu și din sectorul panourilor solare, unde producătorii chinezi au demonstrat că pot ajunge la o capacitate de producție mai mare decât cea a restului lumii la un loc.

Musk a făcut aceste observații într-o postare pe platforma X, ca răspuns la o discuție despre scăderea recentă a acțiunilor companiilor din industria semiconductorilor. Presiunea asupra titlurilor este alimentată de evoluțiile anunțate de compania chineză CXMT, care ar putea intensifica concurența pe piața cipurilor de memorie.

CXMT a atras atenția investitorilor după ce președintele companiei, Cao Kanyu, a anunțat progrese importante în dezvoltarea unei noi arhitecturi de celule. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment organizat la Shanghai, în weekend.

Compania chineză intenționează să lanseze până la sfârșitul anului noi produse de memorie bazate pe această arhitectură, conform Yahoo! Finance.

Dezvoltarea a generat temeri că intensificarea concurenței din China ar putea afecta puterea producătorilor de cipuri de memorie de a menține prețurile. În acest context, investitorii au început să își reducă expunerea la tranzacțiile de pe piața inteligenței artificiale care deveniseră aglomerate, după ce numeroși participanți mizaseră pe evoluția favorabilă a acestui sector.

Scăderile au afectat în special acțiunile Micron și SanDisk, două companii importante din industria cipurilor de memorie.

Micron a pierdut 3,8% în ședința de tranzacționare de luni, iar în tranzacțiile premergătoare deschiderii pieței de marți înregistra o nouă scădere de 2,5%.

SanDisk a încheiat ședința de luni cu o pierdere de 5,9%, iar în tranzacțiile pre-market de marți acțiunile sale coborau cu încă 2,7%.

Vânzările masive s-au extins și la alte companii din sectorul memoriei. Printre acestea se numără SK Hynix, Western Digital și Seagate, ale căror acțiuni au înregistrat, de asemenea, scăderi puternice.

Comentariile lui Elon Musk s-au concentrat asupra capacității Chinei de a trece de la dezvoltarea unui produs la producția acestuia la scară largă. Antreprenorul a invocat experiența bateriilor cu litiu și a panourilor solare, două domenii în care China a reușit să își dezvolte puternic capacitățile de producție.

Musk a menționat însă și un exemplu diferit, SpaceX, compania sa din domeniul spațial. Potrivit acestuia, SpaceX reprezintă un caz rar în care masa încărcăturilor transportate pe orbită este de aproximativ zece ori mai mare decât cea transportată de restul lumii.

Totuși, China realizează în prezent cea mai mare parte a transporturilor de masă pe orbită din afara activităților SpaceX. Musk a prezentat compania sa drept o excepție în acest context.

În ceea ce privește memoria RAM, Elon Musk a lăsat deschisă posibilitatea ca această industrie să evolueze diferit față de alte sectoare în care producătorii chinezi au câștigat rapid teren. El a reamintit însă că, în urmă cu aproximativ trei ani, memoria RAM era o marfă standardizată, caracterizată de marje de profit reduse.

Musk a atras atenția și asupra LP5 și LP6, care sunt proiectate pe baza unui standard comun. În opinia sa, China pare să înregistreze progrese rapide în rezolvarea provocărilor legate de aceste tehnologii.

Evoluțiile anunțate de CXMT și planul companiei de a lansa noi produse până la sfârșitul anului au alimentat temerile investitorilor privind intensificarea concurenței pe piața cipurilor de memorie. În acest context, scăderile acțiunilor Micron, SanDisk și ale altor companii din sector reflectă preocupările legate de capacitatea producătorilor de a-și menține poziția pe piață și puterea de stabilire a prețurilor.