Intel și Broadcom avertizează că industria AI riscă să rămână fără capital. Șeful Broadcom compară investitorii cu jucătorii de cazinou

Directorii Intel și Broadcom avertizează că lipsa capitalului și costurile ridicate de finanțare ar putea deveni principalele obstacole în dezvoltarea inteligenței artificiale, în ciuda cererii mari pentru infrastructura de calcul. În paralel, șeful Broadcom critică investitorii care pariază pe sector fără să înțeleagă riscurile și pune sub semnul întrebării rentabilitatea investițiilor în AI.

Directorii executivi ai Intel și Broadcom au avertizat că accesul la capital ar putea deveni o constrângere majoră pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, chiar dacă cererea pentru infrastructura de calcul continuă să depășească oferta.

Directorul general al Broadcom, Hock Tan, a declarat că finanțarea ar putea deveni un obstacol mai mare pentru extinderea industriei AI decât deficitul de semiconductori, de cipuri de memorie sau de electricitate, în contextul în care companiile se grăbesc să construiască infrastructura necesară pentru a susține modele din ce în ce mai sofisticate.

„Ceea ce cred că ar putea reprezenta cea mai mare constrângere este capitalul”, a declarat Hock Tan luni, la conferința DBS Asia Future Forward din Singapore.

Directorul general al Intel, Lip-Bu Tan, a exprimat îngrijorări similare privind finanțarea, atrăgând atenția asupra creșterii costului capitalului și asupra întrebărilor legate de capacitatea companiilor care investesc masiv în inteligența artificială de a genera, în cele din urmă, randamente suficiente.

„Dacă există vreo provocare la început, aceasta ține de capital și de costul capitalului. Apoi, pe termen lung, oamenii vor să vadă rentabilitatea investiției”, a spus acesta.

Declarațiile lor evidențiază o provocare emergentă pentru industria inteligenței artificiale, care a investit sume uriașe în centre de date, cipuri avansate și infrastructură energetică, anticipând o creștere puternică a cererii pentru capacitate de calcul.

Avertismentele vin într-un moment în care creșterea costurilor de împrumut riscă să complice finanțarea companiilor de tehnologie care investesc masiv în infrastructura pentru inteligența artificială, notează CNBC.

Randamentele mai mari ale obligațiunilor ar putea scumpi finanțarea construcției centrelor de date și achiziția de cipuri, punând potențial presiune asupra rentabilității unor proiecte care ar putea avea nevoie de ani întregi pentru a genera câștiguri.

Hock Tan a declarat că industria s-a confruntat în mod repetat cu blocaje în aprovizionare în ultimii doi ani, dar se așteaptă ca unele dintre aceste constrângeri să se atenueze pe măsură ce capacitățile de producție se extind.

„În ultimii doi ani, am văzut o serie de blocaje care au apărut unul după altul, dar apoi le-am depășit. Deficitul de cipuri de memorie de astăzi s-ar putea să nu mai existe peste un an”, a spus acesta.

El a sugerat că deficitul de plachete de siliciu utilizate la fabricarea semiconductorilor s-ar putea diminua până în 2028 sau 2029. Disponibilitatea energiei electrice s-ar putea îmbunătăți, de asemenea, pe măsură ce vor deveni operaționale noi infrastructuri.

În pofida îngrijorărilor privind finanțarea, ambii directori au rămas optimiști în privința cererii pe termen scurt pentru infrastructura de calcul destinată inteligenței artificiale.

„Cererea pentru infrastructura de calcul este mai mare decât ceea ce putem furniza”, a declarat Hock Tan, adăugând că dezechilibrul ar putea persista până în 2029 și chiar până în 2030.

La rândul său, Lip-Bu Tan de la Intel a spus că este puțin probabil ca industria să înregistreze o încetinire semnificativă în următorii doi-trei ani, invocând adoptarea tot mai largă a aplicațiilor de inteligență artificială și cererea pentru putere de calcul.

Totuși, menținerea acestei creșteri după următorii câțiva ani va depinde de viteza cu care companiile adoptă inteligența artificială și de măsura în care tehnologia va aduce beneficii economice semnificative, au declarat cei doi directori.

Hock Tan a avertizat că cererea pentru infrastructura de calcul ar putea încetini dacă adoptarea modelelor avansate de inteligență artificială va fi dezamăgitoare sau dacă îmbunătățirile capacităților acestora vor începe să stagneze.

Lip-Bu Tan a subliniat, în schimb, că firmele vor trebui să demonstreze tot mai clar rezultatele concrete ale investițiilor în inteligența artificială, prin creșterea eficienței și dezvoltarea unor noi modele de afaceri.

Directorul general al Broadcom, Hock Tan, a comparat strategia multor investitori care mizează pe inteligența artificială și pe sectorul semiconductorilor cu comportamentul jucătorilor dintr-un cazinou. El a adăugat că unii dintre aceștia înțeleg foarte puțin lucrurile pe care pariază.

Tan, directorul uneia dintre cele mai mari companii furnizoare de infrastructură pentru centre de date din lume, a criticat, de asemenea, posibilitatea ca firmele să irosească bani pe inițiative legate de inteligența artificială și a pus sub semnul întrebării viabilitatea economică pe termen lung a laboratoarelor AI care înregistrează pierderi.

„Mulți investitori habar nu au în ce investesc”, a declarat Tan, adăugând că aceștia își stabilesc așteptări extrem de ridicate, pentru ca apoi să descopere că situația seamănă aproape cu cea dintr-un cazinou.

Tan a mai spus că atingerea de către OpenAI a unor venituri anualizate de 50 de miliarde de dolari în septembrie indică existența unui model de afaceri viabil, dar nu oferă prea multe garanții privind profitabilitatea pe termen lung.

„În acest moment, compania încă pierde bani, deoarece cheltuiește foarte mult pentru antrenarea modelelor”, a declarat Tan. „Prin urmare, sincer, acest lucru nu ne spune nimic în acest stadiu, în afară de faptul că există un potențial ridicat de creștere a veniturilor din furnizarea de modele generative de inteligență artificială de ultimă generație”, a adăugat directorul Broadcom.

Tan a avertizat în continuare că insuficiența capitalului ar putea deveni următoarea constrângere pentru creșterea industriei. Scepticismul este vizibil și în evoluțiile recente.

Compania australiană de centre de date Firmus Grid Ltd., care beneficia de sprijinul Nvidia Corp., și-a retras săptămâna trecută planul de a lansa o ofertă publică inițială de acțiuni în valoare de 5,5 miliarde de dolari.

Directorul Broadcom a mai spus că dezvoltatorii de modele de inteligență artificială trebuie să găsească clienți care pot obține beneficii economice din utilizarea tehnologiei, în loc să se bazeze pe utilizatori care cheltuiesc bani pe tokenuri în timp ce experimentează cu instrumentele AI.