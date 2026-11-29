Bursa de Valori București (BVB) a încheiat săptămâna 23-27 noiembrie 2026 cu o scădere a capitalizării de 6,01 miliarde de lei, echivalentul a 0,87%. În schimb, valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a crescut cu aproape 25%, ajungând la 236,76 milioane de lei. Banca Transilvania, Hidroelectrica și Romgaz au fost cele mai tranzacționate companii de pe piața principală.

Capitalizarea bursieră a companiilor listate la Bursa de Valori București a scăzut la 686,79 miliarde de lei la finalul săptămânii 23-27 noiembrie 2026, potrivit datelor BVB, consultate de Agerpres.

În săptămâna precedentă, 16-20 noiembrie, capitalizarea se situa la 692,81 miliarde de lei.

Diferența reprezintă o reducere de 6,01 miliarde de lei, respectiv 0,87%, conform datelor raportate.

În același timp, activitatea de tranzacționare a crescut. Valoarea schimburilor cu acțiuni a ajuns la 236,76 milioane de lei, față de 189,82 milioane de lei în săptămâna anterioară.

Creșterea a fost de 46,94 milioane de lei, echivalentul unui avans de 24,73%.

Indicele principal BET, care urmărește evoluția celor mai lichide companii de pe piața reglementată, a încheiat săptămâna la 33.708,19 puncte.

Activitatea investitorilor a variat semnificativ de la o ședință bursieră la alta.

Cea mai mare valoare a tranzacțiilor a fost înregistrată miercuri, 25 noiembrie, când schimburile cu acțiuni au totalizat 103,99 milioane de lei.

La polul opus s-a situat ședința de joi, 26 noiembrie, când valoarea tranzacțiilor a fost de numai 21,37 milioane de lei.

Astfel, rulajul din cea mai activă zi a săptămânii a fost de aproape cinci ori mai mare decât cel din ziua cu cea mai redusă activitate.

Acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide titluri de pe segmentul principal al Bursei de Valori București.

Tranzacțiile cu aceste acțiuni au totalizat 58,22 milioane de lei, în timp ce cotația băncii a scăzut cu 1,36%.

Pe poziția a doua s-a situat Hidroelectrica, cu tranzacții de 57,37 milioane de lei și o depreciere a acțiunilor de 2,02%.

Romgaz a ocupat locul al treilea în clasamentul lichidității, cu schimburi de 28,39 milioane de lei.

Spre deosebire de primele două companii, acțiunile Romgaz au înregistrat o creștere de 3,69% în perioada analizată.

Cele trei companii au cumulat tranzacții de aproximativ 144 de milioane de lei, reprezentând peste 60% din rulajul săptămânal cu acțiuni.

Cele mai importante aprecieri ale cotațiilor au fost înregistrate de acțiunile Electroaparataj, care au avansat cu 17,48%.

Pe următoarele poziții s-au situat Artego, cu o creștere de 11,04%, și Condmag, ale cărei acțiuni s-au apreciat cu 6,06%.

La polul opus, cea mai mare scădere a fost consemnată de Chimcomplex Borzești.

Acțiunile companiei s-au depreciat cu 32,10% în săptămâna analizată.

Alte pierderi importante au fost înregistrate de UAMT, cu o scădere de 11,04%, și Carbochim, ale cărei titluri au coborât cu 8,55%.

Evoluțiile au avut loc într-o săptămână în care rulajul total cu acțiuni a crescut, deși capitalizarea bursieră s-a redus față de perioada precedentă.