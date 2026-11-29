Elvețienii par să fi votat, la limită, pentru relaxarea regulilor privind exporturile de armament, într-un referendum organizat duminică. Primele estimări indică faptul că aproximativ 54% dintre alegători au susținut modificarea legislației.

Rezultatul preliminar arată o societate împărțită între tradiția neutralității și a principiilor umanitare, pe de o parte, și preocupările legate de securitate și interesele industriei de armament, pe de altă parte, potrivit institutului de sondare gfs.bern. Votul vine după mai multe decizii prin care autoritățile elvețiene au început să relaxeze restricțiile privind exporturile de echipamente militare.

Elveția, o țară bogată, fără ieșire la mare, nu exportă armament către state implicate în conflicte armate. De asemenea, autoritățile sale insistă să fie consultate atunci când țările care cumpără arme elvețiene doresc să le exporte ulterior către alte state.

Susținătorii reformei, proveniți în special din partidele de centru și de dreapta, au argumentat că modificarea regulilor este necesară pentru menținerea competitivității industriei elvețiene de armament în cadrul lanțurilor internaționale de aprovizionare.

În timpul campaniei, Yvan Pahud, membru al Partidului Popular Elvețian, formațiune politică de extremă dreapta, a susținut că păstrarea pe teritoriul național a expertizei necesare industriei militare este esențială pentru independența și securitatea țării.

În opinia susținătorilor, reglementările actuale afectează producătorii elvețieni de armament și limitează posibilitățile de cooperare în domeniul apărării cu statele europene. Prin urmare, relaxarea legislației ar permite industriei naționale să rămână competitivă și să participe mai ușor la lanțurile internaționale de producție și furnizare.

Războiul din Ucraina a determinat autoritățile elvețiene să înceapă o revizuire a regulilor privind exporturile de armament. Procesul a dus la modificări legislative adoptate de Parlament anul trecut, prin care au fost relaxate anumite restricții.

Conform noilor prevederi, exporturile de armament către 36 de țări partenere, majoritatea europene, urmează să fie aprobate automat, inclusiv în situația în care statele respective sunt implicate într-un conflict armat.

Lista partenerilor include și Argentina, Australia, Canada, Japonia și Statele Unite ale Americii. Guvernul elvețian își păstrează însă dreptul de a bloca exporturile atunci când consideră că sunt puse în pericol interesele naționale ale țării.

Modificările au provocat reacții puternice din partea partidelor de stânga și a organizațiilor neguvernamentale, care au solicitat organizarea unui referendum. Acestea au avertizat că relaxarea suplimentară a legislației ar putea afecta neutralitatea tradițională a Elveției.

Monika Maire-Hefti, președinta organizației caritabile Caritas Elveția, a atras atenția asupra riscului ca armele produse în această țară să ajungă indirect în războaie civile sau în mâinile unor regimuri care încalcă legislația internațională.

Criticii reformei, printre care aproximativ 20 de organizații neguvernamentale, au condamnat eliminarea principalelor mecanisme de protecție care reglementează exporturile elvețiene de armament.

Unul dintre reproșurile formulate de organizațiile neguvernamentale și de criticii modificărilor legislative este că Ucraina nu a fost inclusă în lista celor 36 de state partenere, în pofida solicitărilor repetate venite din partea unor țări europene.

Poziția autorităților elvețiene este legată de embargoul militar impus Rusiei. Ministerul Economiei din Elveția a explicat că, atât timp cât țara menține un embargo asupra echipamentelor militare destinate Rusiei, nu poate furniza astfel de echipamente nici Ucrainei.

Această situație reflectă dificultatea cu care se confruntă Elveția în încercarea de a păstra principiile neutralității, în timp ce își adaptează politica de exporturi militare la noile realități de securitate din Europa.

Deși este o țară relativ mică și muntoasă, Elveția are o industrie de armament importantă pe piața internațională. În perioada 2021-2025, aceasta a deținut o cotă de 0,3% din piața mondială a exporturilor de arme, ocupând locul 20 la nivel global.

În 2025, exporturile elvețiene de armament au crescut cu 43%, ajungând la valoarea de un miliard de euro. Creșterea a fost determinată în principal de livrările de muniție și piese de schimb către Germania.

Evoluția sectorului militar și importanța comenzilor externe reprezintă unul dintre argumentele invocate de susținătorii relaxării legislației. Aceștia consideră că restricțiile existente afectează capacitatea producătorilor elvețieni de a concura pe piața internațională și limitează cooperarea în domeniul apărării cu partenerii europeni.

Dacă rezultatul preliminar va fi confirmat în cursul zilei de duminică, votul va reprezenta o victorie pentru susținătorii reformei. Aceștia consideră că modificarea regulilor este necesară atât pentru protejarea industriei naționale de armament, cât și pentru consolidarea cooperării militare cu statele europene.

Referendumul evidențiază astfel tensiunile dintre tradiția neutralității elvețiene, preocupările privind securitatea și interesele economice ale unei industrii care încearcă să-și păstreze poziția pe piața mondială a armamentului.