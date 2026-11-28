Armata Statelor Unite intenționează să permită construirea unor centre de date pentru inteligența artificială în nouă baze militare din țară. Proiectele ar urma să fie dezvoltate de companii private, care vor trebui să asigure și producția de energie electrică necesară funcționării instalațiilor. Inițiativa apare într-un moment în care extinderea infrastructurii AI provoacă tot mai multe controverse.

Armata Statelor Unite caută parteneri pentru dezvoltarea unor centre de date comerciale pe terenuri aflate în administrarea sa, potrivit informațiilor publicate de military.com.

Anunțul, făcut în weekend, vizează nouă baze și instalații militare din diferite regiuni ale țării.

Printre locațiile menționate se numără Fort Bragg și Fort Hood, dar și centre logistice precum Pine Bluff Arsenal și Tooele Army Depot.

Armata americană invită companii private, instituții publice și organizații nonprofit să prezinte propuneri pentru dezvoltarea unor astfel de proiecte.

Terenurile ar urma să fie oferite prin contracte de închiriere pe termen lung, iar facilitățile construite vor avea caracter comercial.

Inițiativa face parte din programul Strategic Capital Initiative, lansat în februarie 2026 pentru a atrage investiții private în infrastructura de apărare a Statelor Unite.

Programul urmărește mobilizarea capitalului provenit inclusiv de la fonduri de investiții și instituții financiare.

O condiție importantă impusă de armata americană privește alimentarea cu energie a viitoarelor centre de date.

Autoritățile militare preferă proiectele integrate, care includ atât infrastructura de calcul, cât și instalațiile necesare producerii energiei electrice.

Potrivit anunțului, propunerile care vizează exclusiv construirea unui centru de date, fără o componentă de producție a energiei, nu vor fi acceptate.

Această cerință reflectă necesarul ridicat de electricitate al infrastructurii utilizate pentru dezvoltarea și funcționarea sistemelor de inteligență artificială.

Centrele de date destinate AI folosesc echipamente de calcul performante, care necesită cantități importante de energie pentru procesare și răcire.

Prin solicitarea unor proiecte care își asigură propria alimentare, armata americană urmărește dezvoltarea unor facilități care să includă și infrastructura energetică necesară.

Inițiativa apare în contextul în care Departamentul american al Apărării și-a extins în ultimii ani utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Integrarea acestor sisteme în activitățile militare a fost însă însoțită de probleme și controverse privind fiabilitatea informațiilor generate automat.

Un incident relatat în septembrie a vizat utilizarea unui chatbot AI de către un angajat din domeniul informațiilor militare.

Potrivit relatării, sistemul ar fi generat informații false despre încărcătura unei nave comerciale chineze, indicând în mod eronat prezența unor arme nucleare.

Datele respective ar fi determinat conducerea militară să ia în calcul trimiterea unei echipe pentru interceptarea navei.

Cazul a evidențiat riscurile utilizării informațiilor generate de inteligența artificială în luarea unor decizii militare, în special atunci când acestea nu sunt verificate prin alte mijloace.

O altă controversă menționată în relatare privește folosirea inteligenței artificiale în operațiunile militare americane împotriva Iranului.

În primele etape ale conflictului, un sistem AI ar fi fost utilizat pentru identificarea și selectarea a sute de ținte vizate de atacuri aeriene.

Ulterior, au apărut acuzații potrivit cărora dependența de această tehnologie ar fi contribuit la un atac asupra unei școli primare din sudul Iranului.

Potrivit relatării, atacul s-a soldat cu moartea a peste o sută de persoane, printre care copii, profesori și membri ai echipelor de intervenție.

Informațiile prezentate nu stabilesc însă în mod independent în ce măsură sistemul AI ar fi fost responsabil pentru selectarea țintei sau pentru decizia de atac.

Controversele privind utilizarea inteligenței artificiale în operațiunile militare apar în paralel cu planurile Pentagonului de extindere a infrastructurii tehnologice, inclusiv prin colaborarea cu dezvoltatori comerciali de centre de date.