Soldații ruși aflați pe frontul din Ucraina s-ar confrunta cu probleme grave de aprovizionare, unii dintre ei rămânând zile întregi fără hrană, apă sau medicamente. Un comandant rus a relatat că un militar a izbucnit în lacrimi după ce a primit prima masă din ultimele 16 zile. Mărturia a fost publicată de bloggerul militar pro-Kremlin Rybar, care avertizează că lipsurile pot afecta capacitatea de luptă a armatei ruse.

Problemele de aprovizionare ale armatei ruse din Ucraina au fost descrise într-o mărturie publicată de bloggerul militar Rybar, potrivit informațiilor prezentate sâmbătă, 28 noiembrie, de Focus Online.

Rybar, al cărui nume real este Mihail Zvinciuk, administrează un canal de Telegram urmărit de aproximativ 1,5 milioane de persoane. Deși susține în general operațiunile militare ale Moscovei, acesta critică uneori problemele logistice și deciziile conducerii armatei.

De această dată, bloggerul a prezentat relatarea unui comandant rus despre condițiile în care supraviețuiesc militarii unei unități de asalt.

„Astăzi, un soldat mi-a mulțumit cu lacrimi în ochi. Era prima dată după 16 zile când primea ceva de mâncare”, a povestit comandantul.

Potrivit mărturiei, lipsurile afectează inclusiv militarii răniți, care nu primesc întotdeauna apă sau medicamente.

„Alții zac aici, suferă din cauza rănilor și sunt cuprinși de disperare. Îmi oferă chiar și bani, numai să le aduc puține medicamente sau apă”, a relatat acesta.

Comandantul susține că problemele de aprovizionare au ajuns atât de grave încât unii militari își pierd viața din cauza lipsei apei.

„Soldații mor chiar și din lipsă de apă. Mă simt atât de neputincios, pentru că nu pot face nimic”, a declarat acesta.

Rybar afirmă că situațiile descrise nu ar fi izolate și că dificultăți asemănătoare ar exista în numeroase sectoare ale frontului.

„Aceste probleme sunt omniprezente”, a transmis bloggerul militar.

Acesta susține că ar putea identifica zona și unitatea din care provine mărturia, însă nu a făcut publice aceste informații.

Bloggerul consideră că și alți comandanți ruși ar putea relata situații similare sau chiar mai grave.

Totuși, afirmațiile nu au fost confirmate independent, iar amploarea problemelor nu poate fi stabilită doar pe baza acestei mărturii.

Una dintre principalele probleme semnalate de bloggerul militar este numărul insuficient de drone grele folosite pentru transportul materialelor către pozițiile avansate.

Aceste aparate pot livra hrană, apă, muniție și medicamente în zone în care aprovizionarea prin mijloace obișnuite este dificilă sau periculoasă.

Potrivit lui Rybar, dronele de transport au devenit esențiale pentru susținerea unităților de asalt aflate în prima linie.

Bloggerul susține că forțele ucrainene dispun în continuare de suficiente asemenea echipamente, în timp ce unele unități rusești se confruntă cu lipsuri importante.

Absența unei aprovizionări regulate poate afecta nu doar condițiile de supraviețuire ale militarilor, ci și capacitatea acestora de a continua operațiunile.

„O unitate de asalt își pierde capacitatea de luptă dacă trebuie să reziste luni întregi fără hrană, muniție și medicamente”, a avertizat Rybar.

Rybar critică și lipsa unor măsuri suficiente pentru îmbunătățirea aprovizionării armatei ruse.

Potrivit acestuia, președintele Vladimir Putin ar fi atras atenția încă de acum aproximativ un an asupra dificultăților logistice și a necesității utilizării dronelor pentru transportul resurselor către militarii din prima linie.

Bloggerul susține că situația nu s-a îmbunătățit suficient, în ciuda avertismentelor.

În opinia sa, problemele repetate de aprovizionare ar putea explica unele dintre dificultățile întâmpinate de trupele ruse în operațiunile militare din Ucraina.

Criticile vin din partea unui comentator cunoscut pentru susținerea războiului dus de Moscova, însă nici mărturia comandantului, nici afirmațiile privind răspândirea problemelor logistice nu au fost verificate independent.