Kremlinul a respins joi propunerea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind un armistițiu de iarnă în Ucraina. Solicitarea viza suspendarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și a celor care afectează exporturile de cereale prin Marea Neagră. Moscova consideră însă că inițiativa reprezintă un ultimatum și pune sub semnul întrebării rolul europenilor în negocierile de pace.

Kremlinul a anunțat joi că nu acceptă solicitarea Uniunii Europene privind suspendarea temporară a unor atacuri în timpul iernii, potrivit agenției EFE.

Propunerea fusese formulată miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei dezbateri din Parlamentul European.

Aceasta a cerut Rusiei să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice și asupra activităților legate de exporturile de alimente prin Marea Neagră.

Măsura ar urma să demonstreze disponibilitatea Moscovei de a participa la negocieri pentru încheierea războiului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins însă solicitarea.

„Rusia nu are nicio obligație. Rusia trebuie să-și apere interesele naționale”, a declarat acesta la televiziunea publică rusă.

Dmitri Peskov a calificat solicitarea Ursulei von der Leyen drept un ultimatum și a criticat poziția adoptată de liderii europeni.

Potrivit reprezentantului Kremlinului, asemenea cereri îngreunează posibilitatea ca Uniunea Europeană să participe la negocierile pentru soluționarea conflictului.

„Este evident că, cu ultimatumuri precum acesta, este foarte dificil să aspiri la un rol de mediator sau de participant la negocierile de soluționare”, a afirmat Peskov.

Acesta a susținut că poziția Bruxelles-ului confirmă rezervele Moscovei privind disponibilitatea europenilor de a contribui constructiv la procesul de pace.

Rusia se opune participării aliaților europeni ai Ucrainei la negocierile ruso-ucrainene, considerând că sprijinul militar și financiar oferit Kievului îi transformă în părți implicate în conflict.

Până în prezent, discuțiile au fost mediate de Statele Unite.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat și faptul că Uniunea Europeană nu a răspuns invitației adresate de Vladimir Putin pentru organizarea unor discuții la Moscova.

Președintele rus le-a propus reprezentanților europeni să își prezinte pozițiile privind războiul din Ucraina și viitoarea arhitectură de securitate a continentului.

Dmitri Peskov a susținut că liderii europeni continuă să facă declarații publice fără să își clarifice poziția în cadrul unor discuții directe.

La începutul acestei săptămâni, consilierul prezidențial rus pentru politică externă, Iuri Ușakov, a declarat că invitația rămâne valabilă.

Acesta a recunoscut și existența unor contacte între Moscova și Bruxelles.

Liderii europeni nu au respins public propunerea Rusiei, însă insistă asupra încheierii mai întâi a unui armistițiu în Ucraina.

Un armistițiu înaintea începerii negocierilor reprezintă și una dintre principalele solicitări ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Moscova a respins însă în repetate rânduri această condiție, susținând că negocierile nu trebuie să depindă de oprirea prealabilă a ostilităților.

Vladimir Putin a declarat săptămâna aceasta că un armistițiu este exclus în actualele condiții, invocând atacul ucrainean asupra podului Crimeei.

Poziția Kremlinului contrastează cu solicitarea formulată de Ursula von der Leyen în Parlamentul European.

Președinta Comisiei Europene a cerut Rusiei să accepte cel puțin o suspendare temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice și a exporturilor de alimente prin Marea Neagră.

Potrivit acesteia, un asemenea angajament ar demonstra că Moscova tratează cu seriozitate posibilitatea unei soluții negociate pentru încheierea războiului.