Spania organizează, duminică, alegeri anticipate, urmărite atent de investitori, într-un moment de instabilitate politică. Partidul Popular Conservator conduce în sondajele de opinie, iar o victorie ar putea schimba politicile fiscale, economice și de imigrație.

Spania organizează duminică alegeri anticipate, urmărite atent de piețe, înaintea scrutinurilor europene programate anul viitor.

Partidul Popular (PP), formațiune conservatoare, conduce în sondaje în fața socialiștilor premierului Pedro Sanchez. Rezultatele sugerează că PP ar putea avea nevoie de o coaliție cu Vox.

Vox este un partid de extremă dreapta, cunoscut pentru pozițiile sale anti-imigrație. Sanchez a convocat alegerile pentru a-și consolida sprijinul parlamentar.

Decizia a venit după ce parlamentarii au respins propunerile privind criza locuințelor. Aceasta a provocat proteste.

Lauren van Biljon, manager senior de portofoliu la Allspring Global Investments, a apreciat că Spania a avut performanțe macroeconomice remarcabile. Ea a considerat alegerile anticipate o reamintire a instabilității politice.

Rezultatul ar putea indica menținerea actualelor politici sau orientarea către o agendă conservatoare. Un guvern condus de PP ar putea introduce reduceri de impozite și politici mai stricte privind imigrația.

Totuși, PP susține menținerea unui anumit nivel al imigrației. Aceasta ar contribui la acoperirea deficitului de forță de muncă.

Barclays consideră că asemenea măsuri ar putea încetini consolidarea fiscală. Totuși, banca estimează că finanțele publice spaniole vor rămâne relativ stabile, indiferent de rezultatul alegerilor.

Deficitul bugetar ar urma să rămână sub 3% din PIB în 2026 și 2027. Datoria publică ar putea scădea de la 100% din PIB în 2025, la puțin peste 98% până la sfârșitul anului 2027.

Dacă Sanchez obține un nou mandat, guvernul său ar putea continua să prioritizeze cheltuielile sociale. Imigrația ar urma să sprijine oferta de muncă și creșterea economică, potrivit Barclays.

Totuși, fragmentarea stângii și sprijinul redus pentru partidele aliate socialiștilor ar putea complica formarea unei majorități stabile. Aceste evoluții ar putea întârzia aprobarea bugetelor.

Înăsprirea controalelor asupra migrației, sub un guvern de dreapta, ar putea afecta performanța economică a Spaniei. Încheierea fondurilor europene NextGeneration în 2026 reprezintă un alt risc.

UBS consideră însă că noul guvern va beneficia de un context economic favorabil. Creșterea solidă, reducerea raportului datorie-PIB și energia mai ieftină din surse regenerabile susțin această perspectivă.

Economia Spaniei a crescut cu 2,6% anul trecut, de două ori peste media zonei euro. Pentru piețele obligațiunilor, sustenabilitatea datoriei spaniole reprezintă o preocupare mai redusă decât în Franța sau Italia.

Paolo Grignani, economist senior la Oxford Economics, estimează că Spania își va menține performanța economică superioară. El anticipează că această tendință va continua câțiva ani, înaintea convergenței către media zonei euro.

Randamentul obligațiunilor spaniole pe zece ani depășește cu 60 de puncte de bază randamentul titlurilor germane echivalente. În cazul datoriei franceze, diferența ajunge la 150 de puncte de bază.

Analiștii Jefferies consideră că o orientare politică spre centru-dreapta ar putea favoriza băncile. PP susține reducerea impozitării companiilor și stimularea investițiilor private.

Băncile spaniole sunt supuse unei taxe speciale pe veniturile excepționale. Liderul PP, Alberto Nuñez Feijoo, a declarat că nu dorește să impună sectorului bancar taxe suplimentare.

Cu toate acestea, Guvernul a aprobat, marți, prelungirea cu un an a taxei bancare. Măsura ar urma să genereze 1,4 miliarde de euro, destinate finanțării politicilor privind locuințele.

Jefferies consideră improbabilă eliminarea completă a taxei. Totuși, structura acesteia ar putea fi revizuită de o administrație mai favorabilă piețelor.

O asemenea modificare ar putea avantaja CaixaBank, cel mai mare creditor din Spania după valoarea activelor interne.

Reprezentanții PP au sugerat și vânzarea treptată a participațiilor statului. Acestea includ 18% din CaixaBank și 10% din Telefónica.

Fernando Garcia, analist RBC, consideră favorabile propunerile PP privind energia nucleară. Partidul susține prelungirea duratei de funcționare a reactoarelor, fără stabilirea unui termen-limită.

Aceste măsuri ar putea avantaja centralele nucleare și operatorii de rețele electrice. Printre companiile menționate se numără Iberdrola și Endesa.

Euro ar putea beneficia de un rezultat electoral clar, care să indice stabilitate politică. Instabilitatea recentă din Franța și Belgia, alături de alegerile anticipate din Spania, a contribuit la slăbirea monedei.

Euro se tranzacționează puțin sub 1,10 dolari. Moneda a atins recent cele mai scăzute niveluri din aprilie 2025.

Lauren van Biljon, de la Allspring Global Investments, consideră că euro rămâne vulnerabil la noi scăderi.

Ea a avertizat că riscurile politice persistă pe termen scurt. Franța și Spania ar putea reveni în atenția piețelor.

O înfrângere a socialiștilor conduși de Sanchez ar însemna pierderea unuia dintre ultimele guverne europene de stânga. Evoluția ar avea loc într-un context de creștere a sprijinului pentru extrema dreaptă.

Franța, Italia și Grecia urmează să organizeze alegeri anul viitor. Germania va avea, de asemenea, scrutinuri regionale.

O orientare mai accentuată spre dreapta ar putea slăbi coeziunea europeană. Aceasta ar putea determina și creșterea volatilității piețelor.

Evelyne Gomez-Liechti, strateg multi-active la Mizuho, a remarcat tendința de orientare spre dreapta a politicii europene. Ea a considerat că evoluția ridică semne de întrebare privind viitorul partidelor de centru.

Gomez-Liechti a avertizat că o orientare către poziții politice extreme ar putea deveni mai puțin favorabilă piețelor.