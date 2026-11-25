Plățile cu cardul au depășit pentru prima dată plățile în numerar în magazinele, restaurantele și benzinăriile din zona euro, potrivit unui studiu publicat miercuri de Banca Centrală Europeană (BCE). În 2026, cardurile au reprezentat 45% din tranzacții, față de 44% pentru numerar. În același timp, BCE continuă pregătirile pentru introducerea unui euro digital.

Utilizarea cardurilor bancare a depășit pentru prima dată numerarul în tranzacțiile efectuate la punctele fizice de vânzare din zona euro.

Potrivit studiului publicat de Banca Centrală Europeană, 45% dintre plățile realizate în 2026 în magazine, restaurante și benzinării au fost efectuate cu cardul.

Numerarul a reprezentat 44% din numărul tranzacțiilor, marcând o schimbare importantă față de situația înregistrată în urmă cu doi ani.

În sondajul precedent, realizat în 2024, numerarul domina încă plățile, cu o pondere de 52%, în timp ce cardurile reprezentau 39%.

Studiul actual a fost realizat pe un eșantion de aproape 44.000 de persoane, din 20 de țări ale zonei euro, între toamna anului 2025 și primăvara anului 2026.

Deși plățile digitale câștigă teren, preferințele consumatorilor diferă semnificativ între state.

În Țările de Jos, numerarul reprezintă numai 18% dintre tranzacțiile efectuate în magazine, cea mai mică pondere indicată în studiu.

La polul opus se află Slovenia, unde 58% dintre plăți sunt realizate în numerar.

Germania continuă să se numere printre țările în care bancnotele și monedele sunt preferate de mulți consumatori, cu o pondere de 51%.

În Franța, numerarul reprezintă 36% dintre tranzacții.

BCE arată că, din perspectiva valorii tranzacțiilor, plățile în numerar continuă să depășească plățile cu cardul în șapte dintre cele 21 de țări analizate.

Studiul evidențiază și creșterea utilizării telefoanelor mobile pentru efectuarea plăților.

În 2026, acestea au reprezentat 9% din tranzacții, față de 6% în 2024.

Totodată, 54% dintre persoanele intervievate au declarat că preferă să plătească folosind un card sau o altă metodă digitală.

Doar 22% dintre respondenți au indicat numerarul drept metodă preferată.

Extinderea plăților electronice este însoțită însă și de riscuri. Aproximativ 5% dintre participanții la studiu au declarat că au pierdut bani în urma unor fraude în ultimele 12 luni.

Un alt rezultat al cercetării arată că europenii acordă o importanță deosebită posibilității de a alege metoda de plată.

Aproximativ 82% dintre respondenți consideră important să aibă posibilitatea de a efectua plăți digitale.

În același timp, 62% doresc să păstreze și opțiunea de a plăti în numerar.

Piero Cipollone, membru al Comitetului Executiv al BCE, a subliniat în prefața studiului că mijloacele digitale devin tot mai importante în tranzacțiile zilnice, dar libertatea de alegere rămâne esențială pentru consumatori.

Banca Centrală Europeană susține că intenționează să mențină accesul la numerar, în paralel cu dezvoltarea unor noi soluții digitale.

În contextul creșterii utilizării metodelor electronice, BCE își continuă proiectul privind introducerea unui euro digital.

Potrivit lui Piero Cipollone, această inițiativă ar putea contribui la stabilirea unor reguli comune pentru plăți în întreaga zonă euro, inclusiv în privința acceptării acestora la punctele de vânzare.

Oficialul consideră că euro digital ar putea sprijini și dezvoltarea soluțiilor private europene de plată.

Un exemplu este Wero, serviciu european care concurează cu soluțiile oferite de companii americane precum Visa, Mastercard și PayPal.