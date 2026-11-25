Cea mai mare pensie din sistemul public din România se ridică la aproximativ 120.000 de lei pe lună și este calculată pe baza contributivității. Anunțul a fost făcut miercuri de Valentina Vasilica Robu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Aceasta a vorbit și despre majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027, precum și despre perspectiva creșterii vârstei de pensionare.

Președintele Casei Naționale de Pensii Publice a prezentat, în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă, date privind cele mai mari pensii plătite în România.

Potrivit acesteia, cea mai mare pensie din sistemul public ajunge la aproximativ 120.000 de lei lunar. Suma nu reprezintă o pensie de serviciu, ci este rezultatul contribuțiilor achitate de beneficiar la sistemul public de pensii.

Șefa CNPP a evidențiat importanța veniturilor obținute pe parcursul vieții profesionale și a contribuțiilor aferente acestora.

„Dacă facem o analiză asupra datelor pe care le avem şi asupra pensiilor pe care le plătim, cea mai mare pensie în sistemul public de pensii este o pensie pe contributivitate, e undeva la 120.000 de lei şi este pe contributivitate, dar şi contribuţiile persoanei respective au fost foarte mari la sistemul de pensii. De-aia spun tot timpul: aveţi grijă când vă angajaţi ce salarii solicitaţi, pentru că orice venit influenţează cuantumul pensiei. Contribuţii mari, pensii mari. Contribuţii mici, pensii mici”, a afirmat Robu.

Valentina Vasilica Robu a prezentat și situația pensiilor acordate în baza legislației speciale.

Conform raportărilor din luna octombrie, cea mai mare pensie de serviciu se ridica la 67.000 de lei pe lună.

Cuantumul acesteia era cu aproximativ 53.000 de lei mai mic decât cel al celei mai mari pensii bazate pe contributivitate.

Președintele CNPP a explicat că pensiile de serviciu beneficiază de un mecanism de calcul diferit, stabilit prin legislația specifică fiecărei categorii de beneficiari.

„Luna trecută conform raportărilor era la 67.000 lei. E o pensie stabilită conform unei legislaţii speciale, e o pensie de serviciu şi ştim cu toţii că au alt mod de calcul, că aşa a prevăzut legea respectivă”, a explicat aceasta.

Șefa Casei Naționale de Pensii Publice a vorbit și despre perspectivele majorării pensiilor în anul 2027.

Aceasta a afirmat că pensionarii vor beneficia de o creștere a veniturilor de la începutul anului viitor. Procentul de majorare nu a fost însă stabilit deocamdată.

Instituția este pregătită să pună în aplicare măsura după stabilirea procentului de creștere.

„Cu siguranţă vor fi majorate. Aşteptăm procentul şi fiind instituţie de aplicare, suntem pregătiţi pentru punerea în aplicare a procentului de majorare şi ca dumneavoastră, începând cu 1 ianuarie, să beneficiaţi de această creştere”, a spus Valentina Vasilica Robu.

Rămâne de stabilit dacă indexarea va respecta integral procentul rezultat din formula prevăzută de legislația pensiilor.

Potrivit președintelui CNPP, autoritățile trebuie să țină cont și de sustenabilitatea financiară a majorării. În acest sens, sunt efectuate analize împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor.

„Conform articolului din legea 84, formula de calcul relatează un anumit procent, dar tot în lege, tot în articol, avem precizarea că orice majorare se face cu sustenabilitate. Adică trebuie să ţinem cont şi dacă este sustenabilă această majorare. Şi aceste analize se fac împreună cu colegii de la Ministerul de Finanţe”, a menţionat preşedintele CNPP.

Un alt subiect abordat în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă a fost perspectiva majorării vârstei de pensionare.

Valentina Vasilica Robu a precizat că vârsta standard de pensionare nu va depăși pragul de 65 de ani până în 2035.

Pentru perioada ulterioară, legislația prevede un mecanism de calcul. Șefa Casei de Pensii susține însă că, potrivit situației actuale, nu există motive de îngrijorare privind o creștere a vârstei de pensionare.