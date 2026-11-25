Mai multe administrații locale din România recurg la împrumuturi pentru a putea asigura încălzirea locuințelor în sezonul rece 2026-2027. Bucureștiul, Constanța și Iașiul au aprobat sau au inițiat contractarea unor finanțări de zeci și sute de milioane de lei, invocând necesitatea achitării facturilor restante, cumpărării gazelor naturale și susținerii sistemelor centralizate de termoficare. În paralel, Ministerul Finanțelor a pus la dispoziția primăriilor un plafon total de 300 de milioane de lei, printr-un mecanism special de împrumuturi de la Trezoreria Statului.

Guvernul a aprobat, la 30 octombrie 2026, Ordonanța de Urgență nr. 43/2026, prin care a introdus un mecanism de finanțare destinat autorităților locale care trebuie să asigure funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică în sezonul rece 2026-2027.

Plafonul total alocat prin acest mecanism este de 300 de milioane de lei. Banii provin din veniturile din privatizare aflate în contul curent general al Trezoreriei Statului și pot fi utilizați pentru finanțarea cheltuielilor necesare producerii, transportului, distribuției și furnizării agentului termic.

De asemenea, primăriile pot folosi împrumuturile pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor induse în sistemele de termoficare.

Procedura a devenit operațională după ce Ministerul Finanțelor a aprobat normele metodologice prin Ordinul nr. 1.540/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 942 din 11 noiembrie 2026.

Potrivit Ministerului Finanțelor, administrațiile locale eligibile pot transmite solicitările exclusiv în format electronic, până la 31 decembrie 2026 inclusiv. Sumele aprobate urmează să ajungă în conturile primăriilor în cel mult șapte zile lucrătoare de la semnarea convenției de împrumut.

Valoarea maximă pe care o poate solicita fiecare administrație depinde de numărul locuințelor deservite de sistemul centralizat de termoficare:

Maximum 75 de milioane de lei pentru localitățile în care sistemul centralizat deservește cel puțin 80.001 locuințe.

Maximum 25 de milioane de lei pentru localitățile în care sistemul deservește cel mult 80.000 de locuințe.

Acestea sunt limite maxime, nu sume acordate automat. Pentru obținerea finanțării este necesar avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, iar autoritățile solicitante nu trebuie să înregistreze restanțe la împrumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.

Împrumuturile pot fi rambursate într-un interval cuprins între unu și zece ani, în tranșe trimestriale egale. Primăriile beneficiază de o perioadă de grație de 12 luni pentru rambursarea principalului și pot restitui anticipat, integral sau parțial, sumele contractate.

Finanțarea nu este gratuită. Dobânda este calculată în funcție de perioada de rambursare:

ROBOR la trei luni plus un punct procentual pentru împrumuturile cu scadența de până la trei ani;

ROBOR la trei luni plus 1,5 puncte procentuale pentru împrumuturile cu scadențe între trei și cinci ani;

ROBOR la trei luni plus două puncte procentuale pentru împrumuturile cu scadențe între cinci și zece ani.

Primăria Municipiului București (PMB) a solicitat un împrumut de maximum 75 de milioane de lei de la Ministerul Finanțelor, pentru plata facturilor restante aferente serviciului public de alimentare cu energie termică.

Proiectul a fost supus votului Consiliului General al Municipiului București în ședința din 25 noiembrie 2026 și a fost aprobat cu 44 de voturi pentru, cinci abțineri și un vot împotrivă.

Finanțarea va proveni din veniturile din privatizare aflate în contul Trezoreriei Statului și va avea o maturitate de zece ani, dintre care primele 12 luni reprezintă perioadă de grație pentru rambursarea principalului.

Necesitatea împrumutului este justificată prin restanțele acumulate de municipalitate către Compania Municipală Termoenergetica București, reprezentând compensațiile pentru diferența de preț a energiei termice furnizate populației.

Potrivit documentației prezentate consilierilor generali, restanțele aferente perioadei martie-septembrie 2026 se ridicau la aproximativ 230,8 milioane de lei. La această sumă se adăuga compensația estimată pentru octombrie, de aproximativ 89,3 milioane de lei.

Astfel, valoarea cumulată a obligațiilor pentru perioada martie-octombrie 2026 ajungea la aproximativ 320,18 milioane de lei, incluzând suma estimată pentru luna octombrie.

Un aspect important este că împrumutul nu va acoperi întreaga datorie a municipalității către operatorul de termoficare. Mai mult, potrivit informațiilor transmise de Termoenergetica după aprobarea proiectului, compania ar urma să primească efectiv aproximativ 18 milioane de lei din cei 75 de milioane solicitați, diferența urmând să acopere alte obligații financiare.

Restituirea împrumutului și plata dobânzilor vor fi suportate integral din bugetul local al Capitalei.

La rândul ei, Primăria Constanța a apelat la mecanismul pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor. Consiliul Local a aprobat, pe 18 noiembrie 2026, contractarea unui împrumut de 25 de milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării energiei termice în sezonul rece 2026-2027.

Proiectul inițiat de primarul Vergil Chițac a fost adoptat cu 22 de voturi pentru și patru împotrivă.

Potrivit explicațiilor oferite în ședința Consiliului Local, banii vor fi alocați CET-ului sub forma unui avans pentru subvenția la energia termică. Operatorul îi va utiliza pentru plata în avans a gazelor naturale necesare producerii căldurii în această iarnă.

Împrumutul va avea o perioadă de rambursare de zece ani, cu o perioadă de grație de 12 luni pentru principal. Obligațiile financiare vor fi achitate din bugetul local.

Documentația proiectului arată că administrația locală nu dispune de venituri proprii suficiente pentru a acoperi integral cheltuielile necesare furnizării energiei termice.

Noua finanțare se adaugă unei datorii publice locale contractate și nerambursate de aproximativ 710,2 milioane de lei, înregistrată la 30 septembrie 2026.

O altă administrație locală care recurge la împrumuturi pentru asigurarea încălzirii este Primăria Iași. Consiliul Local a aprobat, pe 20 noiembrie 2026, contractarea unui credit de 160 de milioane de lei destinat achiziției gazelor naturale necesare funcționării sistemului centralizat de termoficare.

Împrumutul va fi rambursat în șapte ani și reprezintă al patrulea credit contractat de municipalitatea ieșeană începând din 2023 pentru susținerea încălzirii orașului.

Potrivit informațiilor prezentate în presa locală, valoarea cumulată a finanțărilor contractate în acest scop depășește 600 de milioane de lei, fără dobânzi și comisioane. Totuși, peste 100 de milioane de lei din împrumuturile aprobate anterior nu au fost încă utilizați.

Unul dintre motivele invocate pentru noua finanțare este factura estimată pentru gazele naturale aferente consumului din noiembrie 2026, care se ridică la aproximativ 32 de milioane de lei. Primăria a solicitat eșalonarea plății, invocând lipsa disponibilităților financiare.

Primarul Mihai Chirica a explicat că finanțarea este necesară pentru continuarea funcționării sistemului centralizat de termoficare. În lipsa banilor pentru achiziția combustibilului, aproximativ 100.000 de locuitori ar putea fi afectați.

La sistemul centralizat din Iași sunt racordate 22.042 de apartamente, dar și 158 de agenți economici, 51 de instituții publice, 69 de unități de învățământ, 12 spitale și o parte dintre clădirile celor cinci universități de stat.

Proiectul de împrumut a fost adoptat cu voturile consilierilor PNL, PSD și AUR. Reprezentanții USR și ai formațiunii CURAJ au votat împotrivă.

Bucureștiul, Constanța și Iașiul nu sunt singurele administrații locale care au apelat la finanțări pentru susținerea sistemelor de încălzire.

În declarațiile sale din noiembrie 2026, primarul Iașiului a indicat și Bucureștiul, Oradea, Constanța și Craiova drept exemple de administrații care au aprobat împrumuturi prin Trezorerie sau prin intermediul băncilor comerciale pentru plata subvențiilor la termoficare și achiziția gazelor naturale.

În cazul Oradei, există un precedent concret din sezonul rece anterior. La sfârșitul anului 2025, Consiliul Local a garantat un împrumut de 30 de milioane de lei contractat de societatea Termoficare Oradea SA pentru achiziția combustibilului necesar producerii energiei termice.

Pentru Craiova, informațiile recente identifică orașul printre exemplele invocate de primarul Iașiului, dar nu confirmă o finanțare nouă contractată în actualul sezon rece, în baza mecanismului instituit prin OUG nr. 43/2026.

Prin urmare, trebuie făcută distincția între împrumuturile aprobate pentru sezonul 2026-2027, finanțările bancare contractate direct de operatorii de termoficare și împrumuturile sau garanțiile acordate în sezoanele precedente.

Pe lângă plafonul de 300 de milioane de lei disponibil prin Trezoreria Statului, OUG nr. 43/2026 introduce și posibilitatea utilizării finanțării bancare pentru achiziția combustibilului necesar producerii energiei termice.

Astfel, autoritățile locale pot garanta, până la 31 martie 2027, împrumuturile contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru cumpărarea combustibilului necesar sezonului rece 2026-2027.

În cazul unităților administrativ-teritoriale care au ele însele calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică, acestea pot contracta direct împrumuturi de la instituțiile de credit, până la 31 decembrie 2026, pentru achiziția combustibilului. Aceste operațiuni trebuie să respecte legislația privind ajutorul de stat.