Departamentul american al Apărării nu poate identifica locația a peste un milion de componente pentru avioanele F-35, în valoare de peste 85 de milioane de dolari. Un audit al Government Accountability Office (GAO) arată că Pentagonul are probleme majore cu evidența pieselor de schimb, în condițiile în care programul F-35 gestionează aproximativ 26 de milioane de componente. Deficiențele complică întreținerea aeronavelor, care se confruntă deja cu probleme de disponibilitate operațională.

Departamentul american al Apărării întâmpină dificultăți în monitorizarea pieselor de schimb destinate avioanelor de luptă F-35, potrivit unui audit publicat luni de Government Accountability Office (GAO), instituția federală de audit a Statelor Unite.

La sfârșitul lunii martie 2026, responsabilii programului F-35 nu cunoșteau locația a peste un milion de componente, evaluate la mai mult de 85 de milioane de dolari.

GAO semnalase aceste probleme încă din 2023, însă evidențele incomplete ale depozitelor administrate de contractori au împiedicat clarificarea situației.

Din acest motiv, auditorii nu au putut stabili nici dacă pierderile raportate ulterior vizau componente deja identificate ca lipsă.

Potrivit raportului, programul F-35 gestionează aproximativ 26 de milioane de piese, cu o valoare estimată la 31 de miliarde de dolari.

Acestea sunt distribuite în peste 700 de locații administrate de autorități sau de companii private.

Aproximativ 70% dintre componente sunt depozitate în facilități guvernamentale, iar restul de 30% se află la contractori.

Din 2020, programul F-35 a cheltuit cel puțin 17 milioane de dolari pentru inventarierea pieselor. Cu toate acestea, verificările nu au rezolvat problemele identificate.

Una dintre principalele deficiențe privește sistemul informatic de logistică.

Acesta centralizează informații din mai multe surse, dar nu este actualizat în timp real.

În plus, nu există o conexiune directă cu sistemele principalilor contractori, Lockheed Martin și Pratt & Whitney.

Astfel, locația sau starea unei componente se poate modifica fără ca informația să fie actualizată în evidențele Pentagonului.

Auditorii au descoperit probleme și în evidența pieselor aflate în proces de întreținere sau reparație.

În martie 2026, aproximativ 17.000 de componente, evaluate la 1,3 miliarde de dolari, nu figurau în sistemul oficial ca fiind în curs de procesare.

Dacă sunt incluse costurile de transport și alte cheltuieli asociate, valoarea acestora ar putea ajunge la 2,5 miliarde de dolari, potrivit GAO.

Aceste componente nu sunt neapărat pierdute, însă statutul lor nu era înregistrat corespunzător.

Raportul arată că informațiile disponibile nu sunt suficient de fiabile pentru administrarea activelor și raportarea financiară.

În plus, lipsa unor date actualizate îngreunează estimarea necesarului real de piese de schimb pentru forțele armate americane.

Problemele de inventariere apar într-un moment în care programul F-35 se confruntă deja cu dificultăți privind costurile și întreținerea aeronavelor.

Potrivit unei evaluări anterioare, disponibilitatea operațională a avioanelor F-35 a scăzut de la 67% în anul fiscal 2021 la 44% în 2025.

Indicatorul reprezintă procentul de timp în care o aeronavă este disponibilă pentru îndeplinirea a cel puțin unei misiuni.

Situația este și mai dificilă în cazul disponibilității pentru toate misiunile planificate.

Aceasta a scăzut de la 38% la 25% în aceeași perioadă.

Printre cauzele identificate se numără lipsa pieselor de schimb și problemele de mentenanță.

Anul trecut, Departamentul Apărării a lansat un plan de 13,7 miliarde de dolari pentru îmbunătățirea disponibilității aeronavelor până la sfârșitul deceniului.

Departamentul american al Apărării a acceptat recomandările formulate de auditorii GAO.

Biroul responsabil de programul F-35 lucrează la dezvoltarea unor proceduri interne și la pregătirea personalului care gestionează informațiile despre componente.

Potrivit Business Insider, un purtător de cuvânt al programului a explicat că administratorii de date sunt responsabili pentru corectitudinea informațiilor introduse în sistem.

De asemenea, este pregătit un plan detaliat privind atribuțiile acestora.

GAO atrage însă atenția că, fără conexiuni funcționale cu sistemele contractorilor și fără verificări eficiente ale calității datelor, Pentagonul nu poate determina cu exactitate locația, cantitatea și valoarea componentelor disponibile.