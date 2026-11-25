Guvernul analizează posibilitatea lansării mai devreme a programului Rabla în 2027, precum și majorarea bugetului alocat acestuia. Premierul Luca Niculescu a anunțat miercuri, în timpul unei vizite la Uzina Dacia de la Mioveni, că Executivul ia în calcul și măsuri pentru încurajarea achiziției de mașini fabricate în România și în Uniunea Europeană.

Premierul Luca Niculescu a prezentat, în cadrul vizitei la Uzina Dacia, principalele direcții avute în vedere pentru ediția de anul viitor a programului Rabla.

Șeful Executivului a atras atenția asupra diminuării fondurilor alocate programului în ultimii ani. Pentru 2027, Guvernul își propune să devanseze momentul lansării înscrierilor.

„Legat de programul Rabla, suntem conștienți de importanța acestui program. În ultimii ani am văzut că alocarea pentru el s-a diminuat, deci ce ne propunem pentru el pentru anul viitor este să deschidem programul Rabla mai devreme”, a declarat premierul.

Executivul analizează inclusiv posibilitatea suplimentării fondurilor destinate achiziției de autoturisme noi. Deocamdată, premierul nu a anunțat valoarea bugetului pentru ediția din 2027.

„Analizăm posibilitatea de a avea un program mai generos, vom vedea în ce măsură ne putem focaliza atenția pentru producătorii care vin din UE”, a explicat Luca Niculescu.

O altă măsură analizată de Executiv privește achizițiile de autovehicule realizate de instituțiile publice.

Premierul a precizat că autoritățile vor să identifice soluții pentru facilitarea cumpărării de mașini produse în România.

„De asemenea, intenționăm să ne uităm la cum putem debloca achiziția de autovehicule produse în România de către autoritățile publice. Deci este unul dintre stâlpii la care ne gândim”, a afirmat Niculescu.

Anunțul vine după ce ministrul Mediului, Natalia Intotero, a vorbit despre posibilitatea majorării bugetului programului Rabla în 2027.

Autoritățile urmăresc și orientarea programului către autoturismele fabricate în statele membre ale Uniunii Europene. Criteriile exacte de eligibilitate și valoarea ecotichetelor nu au fost însă stabilite.

În 2026, o nouă sesiune a programului Rabla pentru persoanele fizice a fost deschisă pe 3 noiembrie. Bugetul suplimentar a fost de 35,4 milioane de lei, iar ecotichetele au avut valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de motorizare.

În timpul vizitei la Mioveni, Luca Niculescu a evidențiat importanța industriei auto pentru economia națională.

Potrivit premierului, acest sector contribuie cu 14% la produsul intern brut al României și generează aproximativ o treime din exporturile țării.

„Sunt aici şi pentru a recunoaşte importanţa industriei auto pentru economia României, pentru că o treime dintre exporturile noastre provin din industria auto. (…) Contribuţia industriei auto la PIB-ul României este de 14%. Sunt peste 200.000 de locuri de muncă directe. Este una dintre industriile cele mai importante din România şi este pe radarul nostru, al acestui guvern, încă de la instalare”, a declarat prim-ministrul la finalul vizitei.

Șeful Executivului a discutat cu reprezentanții Dacia și despre dificultățile cu care se confruntă producătorii auto.

Printre obiectivele Guvernului se numără protejarea locurilor de muncă, menținerea competitivității fabricilor din România și atragerea unor noi investiții.

„Suntem conştienţi de dificultăţile pe care le aveţi dumneavoastră, Dacia, Grupul Renault în România şi întregul sector auto din această ţară şi v-am spus că Dacia este pentru noi chiar mai mult decât un partener economic, este unul dintre simbolurile României. Obiectivul nostru (…) este de a menţine competitivitatea capacităţilor de producţie existente în România, este, de asemenea, protejarea locurilor de muncă şi, de asemenea, să creăm condiţii necesare pentru noi investiţii”, a precizat Luca Niculescu.

Premierul a amintit că statul român a susținut industria auto prin intermediul schemelor de ajutor de stat. Acesta consideră însă că soluționarea problemelor actuale depinde atât de deciziile naționale, cât și de cele adoptate la nivel european.

Discuțiile cu reprezentanții Dacia au vizat politicile fiscale, costurile cu energia, sprijinirea angajaților și dezvoltarea infrastructurii de transport.

Guvernul este interesat și de planurile de dezvoltare ale producătorului auto, inclusiv de introducerea în fabricație a unor noi modele la Mioveni.

„Noi v-am prezentat astăzi ce priorităţi avem pentru politici fiscale, măsuri de sprijin privind energia, relansarea programului ‘Rabla’, suport pentru angajaţi, finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru conectarea fabricii la rutele de mare viteză şi, de asemenea, am fost interesaţi să aflăm planurile dumneavoastră de dezvoltare în România, în special perspectiva introducerii în fabricaţie a unor noi modele de autovehicule la Mioveni. Şi ne dăm seama că cele două lucruri merg împreună, merg mână în mână”, a mai spus Luca Niculescu.

După vizita la Uzina Dacia de la Mioveni, premierul urmează să viziteze și Uzina Ford Otosan din Craiova, în cursul zilei de miercuri, 25 noiembrie.