Ministrul delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială, Bogdan Dumitru, a explicat cum funcționează cipurile integrate în cărțile electronice de identitate și în pașapoarte. Oficialul a abordat și temerile unor români privind monitorizarea prin intermediul acestor documente. Acesta susține că o mai bună comunicare cu cetățenii ar putea contribui la reducerea neîncrederii în noile tehnologii.

Prezent în studioul Digi24 pentru a discuta despre proiectul RO Wallet, Bogdan Dumitru a vorbit și despre reticența unor cetățeni față de digitalizare.

Discuția a vizat inclusiv informațiile potrivit cărora cipurile integrate în documentele de identitate ar funcționa permanent. Ministrul a explicat că acestea sunt componente pasive, care se activează numai în anumite condiții.

„Una dintre afirmații a fost că acel cip din buletin sau din pașaport este activ tot timpul”, a comentat Bogdan Dumitru.

„Acel cip conține niște instrucțiuni, poate executa un cod, dar el se activează doar în momentul când de cipul respectiv se apropie un câmp electromagnetic care îl activează. El doar atunci pornește și doar atunci verifică niște chei de criptare, mă rog, execută codul.”

Prin urmare, potrivit explicațiilor ministrului, cipul nu funcționează permanent. Activarea acestuia presupune apropierea de un dispozitiv care generează câmpul electromagnetic necesar.

Bogdan Dumitru a abordat și dificultățile întâmpinate în procesul de digitalizare, în contextul neîncrederii manifestate de o parte a populației.

Oficialul consideră că temerile cetățenilor nu trebuie ignorate. Totodată, acesta susține că furnizarea unor explicații clare, din mai multe surse, ar putea contribui la schimbarea percepției publice.

„Dar asta nu înseamnă că unii dintre noi nu pot să aibă temeri. Aș spune că le înțeleg. Nu le înțeleg neapărat la nivel de explicații, dar înțeleg că temerea există. De unde vine ea? Mi-e, mărturisesc că mi-e greu să știu, dar cu certitudine, poate printr-o explicare mai bună sau repetată din diverse surse, din mai multe surse, cred că percepția asta se va schimba încet-încet”, a explicat ministrul.

Acesta consideră că utilizarea tot mai răspândită a serviciilor digitale ar putea contribui, în timp, la diminuarea suspiciunilor.

Pe măsură ce cetățenii observă că persoanele din jurul lor folosesc aceste tehnologii fără să întâmpine probleme, reticența ar putea scădea.

În opinia ministrului Digitalizării, schimbarea percepției publice asupra noilor tehnologii este o chestiune de timp. Totuși, durata acestui proces depinde și de eforturile depuse pentru informarea cetățenilor.

Bogdan Dumitru consideră că autoritățile ar trebui să acorde mai multă atenție comunicării și să țină cont de îngrijorările populației.

„Deci consider că e o chestiune de timp. Dacă suntem pasivi, probabil că timpul ăsta va fi de lungă durată, dacă încercăm să explicăm un pic mai atent, ținând cont de această temere, lucrul ăsta se va schimba. Am putea să îl schimbăm mai repede, odată, dacă ne dorim și, doi, dacă depunem puțin mai mult efort în a comunica”, a declarat Bogdan Dumitru la Digi24.

Declarațiile ministrului au fost făcute în contextul prezentării proiectului RO Wallet, prin care România urmărește digitalizarea relației dintre cetățeni și instituțiile statului.