Shein, retailerul chinez de produse fast-fashion, va plăti 100 de milioane de dolari în SUA. Acordul cu FTC vizează acuzațiile privind livrările întârziate, recenziile filtrate și afirmațiile despre sustenabilitate.

Shein va plăti 100 de milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile Comisiei Federale pentru Comerț din SUA (FTC). Autoritatea susține că retailerul chinez a indus în eroare consumatorii privind livrările, recenziile produselor și originea bumbacului.

Potrivit documentelor judiciare depuse marți, compania a acceptat plata pentru încheierea unui acord cu FTC.

În plângerea sa, agenția a precizat că Shein promova livrări rapide, deși știa că unele colete ajungeau cu întârzieri de zile sau luni. În anumite cazuri, comenzile nu erau livrate deloc.

FTC a mai afirmat că Shein reprezintă aproximativ jumătate din vânzările de produse fast-fashion din SUA.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat că Shein nu și-a recunoscut răspunderea. Retailerul nu este de acord cu unele dintre afirmațiile autorității americane.

În cadrul acordului, Shein s-a angajat să își consolideze măsurile de protecție a consumatorilor și procedurile de conformitate.

Compania a acceptat, de asemenea, să nu prezinte informații înșelătoare despre termenele de livrare. Shein nu va putea nici să blocheze recenziile negative ale produselor.

FTC, autoritate responsabilă de protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale neloiale, va utiliza fondurile pentru rambursarea clienților.

FTC a acuzat Shein că a filtrat recenziile negative ale produselor. Potrivit autorității, angajații companiei au primit instrucțiuni să excludă comentariile extrem de negative.

Printre exemple se numărau recenziile care menționau bijuterii ce pătau pielea utilizatorilor.

Autoritatea americană a acuzat Shein și de formularea unor declarații false sau nesusținute privind lanțul de aprovizionare.

Compania a afirmat că produsele etichetate „evoluSHEIN” provin de la furnizori cu rezultate peste medie. Aceste rezultate se refereau la auditurile de responsabilitate socială.

Potrivit FTC, Shein nu a prezentat audituri independente care să susțină aceste afirmații.

Autoritatea a contestat și declarațiile companiei privind originea bumbacului folosit în produsele comercializate în SUA. FTC a precizat că testele efectuate de Shein au fost frecvent inexacte sau neconcludente.

Shein s-a confruntat de mult timp cu acuzații privind utilizarea bumbacului din regiunea Xinjiang, China. SUA și organizațiile pentru drepturile omului susțin că acolo sunt vizate minoritățile uigure prin programe de muncă forțată.

Compania a declarat anterior că nu utilizează bumbac chinezesc în produsele vândute pe piața americană.

În SUA, Legea privind prevenirea muncii forțate a uigurilor interzice importurile provenite din Xinjiang.