Prețuri carburanți miercuri, 25 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru benzină, motorină și GPL. Cele mai mici tarife
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, benzină, motorină
Prețurile carburanților au rămas neschimbate miercuri, 25 noiembrie, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se comercializează la o medie națională de 8,96 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 10,38 lei pe litru.
Prețuri carburanți miercuri, 25 noiembrie. Cât costă benzina și motorina
Potrivit datelor centralizate de PretCarburant, prețul mediu național al benzinei standard este de 8,96 lei pe litru. Valorile înregistrate la cele 1.357 de stații monitorizate variază între 8,89 și 9,12 lei pe litru.
Comparativ cu ziua precedentă, prețul mediu al benzinei nu a înregistrat nicio modificare. În schimb, raportat la 30 iunie 2026, benzina standard este mai scumpă cu 30 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 3,5%.
În cazul motorinei standard, media națională este de 10,38 lei pe litru. Prețurile practicate în cele 1.357 de stații analizate se situează între 10,29 și 10,57 lei pe litru.
Nici motorina nu s-a scumpit sau ieftinit față de ziua precedentă, variația fiind de 0%. Totuși, față de 30 iunie, prețul mediu este mai mare cu 1,16 lei pe litru, respectiv cu 12,6%.
Prin urmare, creșterea înregistrată de motorină în ultimele luni este considerabil mai mare decât cea a benzinei. Diferența dintre cele două evoluții se reflectă și în prețurile actuale de la pompă.
Cât costă GPL-ul la pompă
Nici prețul GPL-ului nu a suferit modificări miercuri, 25 noiembrie. Media națională este de 4,84 lei pe litru, conform datelor colectate din 329 de stații.
Cele mai mici și cele mai mari prețuri înregistrate se situează între 4,63 și 5,01 lei pe litru. Comparativ cu ziua precedentă, variația este de 0%.
Raportat la nivelul din 30 iunie 2026, GPL-ul este mai scump cu 29 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 6,4%.
Unde se găsesc cele mai mici prețuri la carburanți
Șoferii care urmăresc cele mai mici prețuri la pompă pot găsi miercuri, 25 noiembrie, benzină și motorină standard la aceeași stație din Tecuci, județul Galați.
Concret, cel mai mic preț pentru benzina standard este de 8,89 lei pe litru, la BLKOil, Tecuci. Aceeași stație comercializează și cea mai ieftină motorină standard identificată în datele zilei, la 10,29 lei pe litru.
În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,63 lei pe litru, la stația Mol din Craiova, județul Dolj.
Aceste valori reprezintă cele mai mici prețuri identificate la nivel național pentru fiecare categorie de carburant și pot fi diferite de cele întâlnite în alte localități.
Prețurile medii la benzină și motorină în marile orașe
Diferențele dintre prețurile medii din marile orașe ale României sunt relativ reduse. Bucureștiul, Iașiul, Constanța și Craiova înregistrează aceeași medie pentru benzină și motorină, în timp ce în alte centre urbane valorile sunt ușor mai ridicate.
În București, benzina standard costă în medie 8,96 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,38 lei pe litru.
La Cluj-Napoca, prețul mediu al benzinei este de 8,97 lei pe litru, iar cel al motorinei este de 10,40 lei pe litru. Aceleași valori sunt înregistrate și la Timișoara.
În Iași, șoferii găsesc benzina la o medie de 8,96 lei pe litru și motorina la 10,38 lei pe litru. Situația este identică în Constanța și Craiova.
La Brașov, benzina standard costă în medie 8,96 lei pe litru, în timp ce motorina ajunge la 10,39 lei pe litru.
Oradea înregistrează cea mai ridicată medie a benzinei dintre orașele incluse în această comparație, respectiv 8,98 lei pe litru. Motorina are aici un preț mediu de 10,40 lei pe litru.
Ce județe au cele mai mici și cele mai mari prețuri medii
La nivel județean, cele mai mici și cele mai mari medii diferă în funcție de tipul de carburant.
Pentru benzina standard, cea mai mică medie națională este înregistrată în județul Botoșani, unde un litru costă 8,94 lei. La polul opus se află județul Bihor, cu o medie de 8,97 lei pe litru.
În cazul motorinei standard, județul Gorj are cea mai mică medie, de 10,36 lei pe litru. Cea mai ridicată medie este înregistrată în județul Sibiu, unde motorina costă 10,40 lei pe litru.
Cât a ajuns să coste petrolul Brent
Evoluția prețurilor carburanților trebuie privită și în contextul cotațiilor internaționale ale petrolului.
Petrolul Brent a ajuns la 91,01 dolari pe baril, potrivit cotației din 24 noiembrie, aferentă contractului cu scadența în ianuarie 2027. Valoarea este cu 1,64 dolari mai mare decât cotația precedentă.
Comparativ cu 30 iunie 2026, când referința era de 73,38 dolari pe baril, cotația Brent a crescut cu 37,3%. Procentul este calculat pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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