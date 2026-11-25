Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru decembrie 2026. Ultima lună a anului aduce mai multe termene importante pentru depunerea declarațiilor și plata taxelor. Firmele și persoanele fizice vizate trebuie să urmărească inclusiv termenele din 2, 21, 30 și 31 decembrie. Unele obligații fiscale au scadența devansată din cauza sărbătorilor legale.

Contribuabilii trebuie să respecte mai multe termene pentru declararea operațiunilor economice și îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Potrivit calendarului publicat de ANAF, una dintre primele date importante este miercuri, 2 decembrie 2026.

Până la această dată trebuie depus Formularul 394, declarația informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național.

Obligația privește persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au realizat operațiuni pentru care legislația impune raportarea.

Tot până pe 2 decembrie este prevăzută depunerea cererii de restituire a accizelor, în baza articolului 395 din Codul fiscal. Documentul este destinat beneficiarilor scutirilor de accize, în condițiile legii.

În aceeași zi figurează și Formularul D406, utilizat pentru raportarea SAF-T, respectiv fișierul standard de control fiscal.

De asemenea, calendarul include Formularul 397, declarația informativă privind activitățile de transport alternativ intermediate prin platforme digitale.

Această obligație revine operatorilor platformelor digitale care intermediază servicii de transport alternativ, potrivit reglementărilor aplicabile.

Unul dintre cele mai importante termene ale lunii este 21 decembrie 2026.

În mod obișnuit, numeroase obligații fiscale au scadența pe data de 25 a lunii. În decembrie însă, termenul este devansat potrivit regulilor fiscale aplicabile.

Astfel, contribuabilii care au obligații de declarare și plată a impozitelor și contribuțiilor trebuie să țină cont de această dată.

Printre documentele importante se numără Formularul 112, utilizat pentru declararea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit.

Declarația este depusă de angajatori și de alte persoane sau entități care au această obligație legală, în funcție de perioada fiscală aplicabilă.

Tot în această perioadă trebuie depus Formularul 100, privind obligațiile de plată la bugetul de stat, pentru categoriile de contribuabili vizate.

Un alt document important este Formularul 300, reprezentând decontul de TVA.

Contribuabilii care efectuează operațiuni intracomunitare pentru care există obligația declarării trebuie să urmărească și Formularul 390 VIES.

Calendarul include și alte raportări fiscale, în funcție de activitatea desfășurată și de regimul de impozitare.

Prin urmare, firmele trebuie să verifice obligațiile care le revin înaintea sărbătorilor de Crăciun.

Ultimele zile ale anului aduc alte obligații fiscale pentru anumite categorii de contribuabili.

La 30 decembrie 2026 este prevăzută depunerea cererii de restituire a accizelor, în condițiile stabilite de Codul fiscal.

Pe 31 decembrie, calendarul include Formularul 398, declarația specială de TVA utilizată în cadrul regimului One Stop Shop, pentru perioadele de raportare relevante.

Această declarație este destinată persoanelor impozabile care aplică regimurile speciale de TVA prevăzute de legislație.

Tot pe 31 decembrie este prevăzută depunerea Formularului D406, pentru contribuabilii care au obligații de raportare SAF-T aferente perioadelor relevante.

Calendarul cuprinde și Formularul 397, referitor la activitățile de transport alternativ intermediate prin platforme digitale.

Un alt document indicat pentru finalul anului este Formularul 216, privind impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, pentru contribuabilii și situațiile prevăzute de lege.

Nu toate aceste declarații trebuie depuse de fiecare firmă sau persoană fizică. Obligațiile depind de categoria contribuabilului, activitatea desfășurată și perioada fiscală aplicabilă.

Formularul D406 reprezintă una dintre raportările importante incluse în calendarul ANAF.

Prin intermediul acestuia, contribuabilii transmit fișierul standard de control fiscal, cunoscut sub denumirea SAF-T.

Raportarea permite furnizarea către autoritatea fiscală a unor informații contabile și fiscale într-un format electronic standardizat.

Obligația se aplică mai multor categorii de entități, inclusiv societăților comerciale și altor persoane juridice prevăzute de reglementările ANAF.

Declarația se transmite lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă.

Pentru contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA ori care au perioade fiscale semestriale sau anuale pentru TVA, raportarea SAF-T se realizează, de regulă, trimestrial.

Termenul general de transmitere este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Totuși, contribuabilii trebuie să verifice și eventualele perioade de grație sau reguli speciale care li se aplică.

Luna decembrie este importantă pentru departamentele financiar-contabile, deoarece mai multe obligații fiscale trebuie îndeplinite înaintea închiderii anului.

Firmele trebuie să urmărească atât termenele de depunere a declarațiilor, cât și scadențele pentru plata obligațiilor către bugetul de stat.

În funcție de regimul fiscal, pot exista diferențe între obligațiile societăților plătitoare de TVA, ale angajatorilor și ale celorlalte categorii de contribuabili.

O atenție specială trebuie acordată termenului din 21 decembrie, pentru obligațiile a căror scadență obișnuită este pe 25 decembrie.

De asemenea, anumite declarații au termene la sfârșitul lunii, inclusiv pe 31 decembrie, chiar dacă perioada coincide cu pregătirile pentru noul an.

Calendarul complet al obligațiilor fiscale poate fi consultat pe site-ul oficial al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Contribuabilii trebuie să verifice documentele pe care au obligația să le depună, perioada de raportare și termenul aplicabil fiecărei declarații.