Majorarea plafonului de încasări și plăți în numerar la 50.000 de lei nu le oferă administratorilor de bloc libertatea de a folosi acești bani. Asociațiile de proprietari trebuie să respecte o limită mult mai mică, stabilită printr-o lege specială. Depășirea acesteia poate atrage sancțiuni contravenționale.

Majorarea plafonului general de încasări și plăți în numerar la 50.000 de lei nu se aplică automat asociațiilor de proprietari. Avocatul Gelu Pușcaș atrage atenția asupra regulilor speciale din Legea nr. 196/2018. Administratorii de bloc trebuie să respecte în continuare limitele prevăzute de această lege.

Camera Deputaților a aprobat majorarea plafonului zilnic de încasări și plăți în numerar la 50.000 de lei. Modificarea legislativă nu elimină însă restricțiile speciale aplicabile asociațiilor de proprietari.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, asociațiile de proprietari funcționează în baza Legii nr. 196/2018. Aceasta stabilește reguli distincte privind administrarea și gestionarea banilor proprietarilor.

În acest caz, se aplică principiul potrivit căruia legea specială prevalează asupra legii generale. Prin urmare, noul plafon de 50.000 de lei nu înlocuiește automat limita prevăzută pentru asociațiile de proprietari.

Articolul 67, alineatul 5, din Legea nr. 196/2018 stabilește limita numerarului păstrat în casieria asociației.

Conform prevederilor legale, administratorul poate păstra maximum 1.000 de lei în casierie. Această posibilitate este condiționată de acordul adunării generale a asociației de proprietari.

Banii pot fi utilizați exclusiv pentru efectuarea plăților aferente cheltuielilor neprevăzute. Astfel, administratorii nu pot considera că noul plafon general le permite plăți în numerar de 50.000 de lei.

Avocatul avertizează că interpretarea greșită a modificărilor legislative poate atrage consecințe juridice. Nerespectarea obligațiilor legale poate conduce inclusiv la sancțiuni contravenționale.

Gelu Pușcaș le recomandă președinților și administratorilor să nu schimbe procedurile asociațiilor fără verificarea legislației aplicabile. Aceștia trebuie să verifice dacă noile modificări vizează și reglementările speciale.

Totodată, avocatul atrage atenția asupra modului în care sunt administrați banii proprietarilor. Fondurile asociației nu se află la dispoziția discreționară a administratorului sau președintelui.

Gestionarea lor trebuie să respecte strict prevederile legale. Noul plafon de 50.000 de lei nu oferă asociațiilor de proprietari libertatea efectuării unor plăți în numerar la această valoare.