Camera Deputaților a votat modificări pentru accelerarea investițiilor în infrastructura de gaze naturale. Ce se schimbă pentru autoritățile locale?

Camera Deputaților a votat miercuri, 11 noiembrie 2026, proiectul de lege care urmărește accelerarea investițiilor în infrastructura de gaze naturale din România. Modificările vizează reducerea birocrației, simplificarea autorizărilor și redistribuirea economiilor din proiectele finanțate prin Fondul pentru Mediu către alte investiții locale aflate în desfășurare.

Camera Deputaților a votat miercuri, 11 noiembrie 2026, proiectul de lege PL-x 488/2026, care vizează accelerarea investițiilor de importanță națională în infrastructura de gaze naturale. Modificările urmăresc simplificarea procedurilor administrative, reducerea întârzierilor în derularea lucrărilor și folosirea mai eficientă a fondurilor publice.

Deputata Simona Bucura Oprescu a anunțat că a susținut adoptarea proiectului în plenul Camerei Deputaților, precizând că noile prevederi creează un cadru pentru accelerarea investițiilor în transportul și înmagazinarea gazelor naturale. Aceste proiecte sunt considerate importante pentru siguranța și securitatea energetică a României.

Unul dintre obiectivele modificărilor legislative este reducerea birocrației care poate întârzia realizarea investițiilor. Astfel, anumite proceduri de autorizare vor fi simplificate, iar documentațiile și avizele deja obținute vor putea fi utilizate în continuare, în condițiile prevăzute de lege.

O altă prevedere importantă vizează proiectele de extindere și modernizare a rețelelor de gaze naturale finanțate prin Fondul pentru Mediu. Economiile realizate în cadrul acestor investiții vor putea fi redistribuite către alte proiecte aflate în derulare, care au nevoie de fonduri suplimentare pentru a fi finalizate.

Mecanismul ar urma să ajute autoritățile locale care întâmpină dificultăți în asigurarea finanțării necesare pentru încheierea lucrărilor. În acest fel, banii rămași disponibili în urma unor investiții vor putea fi folosiți pentru continuarea altor proiecte din comunitățile locale.

Modificările legislative mențin, totodată, mecanismele de acordare a indemnizațiilor și despăgubirilor pentru proprietarii ale căror terenuri sau imobile sunt afectate de realizarea proiectelor de infrastructură.

Simona Bucura Oprescu a susținut că adoptarea acestor modificări trebuie să contribuie la transformarea proiectelor aflate în diferite etape de implementare în investiții finalizate și infrastructură funcțională, cu beneficii concrete pentru populație.

AICI puteți afla detalii privind PL-x 488/2026 și parcursul legislativ.