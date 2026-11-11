Ajutoare de Crăciun pentru pensionari! Unde se dau până la 500 de lei în plus, pe lângă banii de la Guvern

Luna decembrie aduce cheltuieli suplimentare pentru pensionarii cu venituri mici, însă unii dintre ei ar putea primi mai mulți bani înainte de Crăciun. Pe lângă ajutorul anunțat de Guvernul României, mai multe primării au pregătit tichete și vouchere. Iată cine sunt beneficiarii și ce sume pot încasa în fiecare localitate.

Pensionarii cu venituri mici vor putea beneficia de ajutoare financiare suplimentare în luna decembrie 2026, când cheltuielile pentru sărbătorile de iarnă pun presiune asupra bugetelor familiale. Pe lângă sprijinul acordat de Guvern, mai multe primării din țară au pregătit programe prin care persoanele vulnerabile pot primi bani, tichete sociale sau vouchere pentru cumpărarea alimentelor și medicamentelor.

În decembrie 2026 este programată plata celei de-a doua tranșe din ajutorul financiar acordat de Guvern pensionarilor cu venituri lunare de cel mult 3.000 de lei. Valoarea sprijinului diferă în funcție de pensia încasată. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei vor primi 500 de lei, cei care au pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, iar persoanele cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

Acest ajutor se adaugă beneficiilor acordate de unele administrații locale. În mai multe orașe, autoritățile au pregătit programe speciale pentru pensionarii cu venituri reduse și alte categorii de persoane vulnerabile, astfel încât acestea să poată acoperi o parte din cheltuielile suplimentare din perioada sărbătorilor.

La Năvodari, Primăria acordă tichete sociale de Crăciun persoanelor din mai multe categorii vulnerabile. Valoarea acestora este de 75 sau 125 de lei pentru fiecare beneficiar, în funcție de veniturile și situația solicitantului.

Pot primi acest sprijin familiile care beneficiază de venitul minim de incluziune, persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, precum și persoanele singure cu vârsta de peste 60 de ani care nu realizează venituri.

În cazul pensionarilor, plafonul de venit este de 1.450 de lei net pe lună. Cei care încasează cel mult 1.281 de lei, echivalentul pensiei sociale minime, pot primi tichete în valoare de 125 de lei. Pensionarii cu venituri cuprinse între 1.282 și 1.450 de lei inclusiv beneficiază de tichete de 75 de lei.

În municipiul Roman, Direcția de Asistență Socială a început, la 5 octombrie 2026, campania de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale destinate persoanelor cu venituri reduse. Acestea pot fi folosite pentru cumpărarea alimentelor de bază și a medicamentelor, iar distribuirea lor este programată pentru luna decembrie, înainte de Crăciun.

Programul se adresează mai multor categorii de beneficiari, nu doar pensionarilor. Pot solicita sprijinul familiile în care cel puțin un membru deține un certificat de încadrare în grad de handicap, precum și persoanele singure care sunt pensionare sau au un astfel de certificat.

Pentru a primi tichetele, solicitanții trebuie să aibă domiciliul în municipiul Roman, iar venitul net lunar să nu depășească 2.000 de lei pentru fiecare membru al familiei. Cererile și documentele justificative au putut fi depuse până la 6 noiembrie 2026, potrivit calendarului campaniei.

În județul Suceava, aproximativ 36.000 de pensionari care încasează pensia minimă vor fi incluși într-un program de sprijin financiar destinat perioadei sărbătorilor de Crăciun.

Ajutorul constă în vouchere în valoare de 250 de lei, care pot fi utilizate pentru cumpărarea alimentelor necesare mesei de sărbători. Programul se adresează persoanelor cu venituri foarte mici, pentru care cheltuielile suplimentare din luna decembrie pot reprezenta o povară financiară.

La Târgu Mureș, Primăria a propus programul „Sprijin și respect pentru seniori”, prin care pensionarii cu venituri reduse ar putea primi carduri în valoare de 300 de lei cu ocazia fiecăreia dintre cele două mari sărbători creștine, Crăciunul și Paștele.

Prin acest program, beneficiarii ar putea încasa 600 de lei pe parcursul unui an. Sumele ar putea fi utilizate pentru achiziționarea alimentelor de la producătorii locali sau pentru cumpărarea medicamentelor.

Inițiativa se adresează pensionarilor care au domiciliul stabil în municipiu și încasează pensii lunare de cel mult 2.000 de lei. Sunt eligibile femeile care au împlinit 63 de ani și bărbații care au împlinit 65 de ani, inclusiv persoanele care ating aceste praguri de vârstă în anul desfășurării campaniei.

O altă condiție pentru acordarea sprijinului este ca solicitanții să nu înregistreze restanțe la plata impozitelor și taxelor locale aferente anului fiscal anterior.

Deocamdată, programul se află în etapa dezbaterii publice. Acordarea cardurilor depinde de aprobarea proiectului de către Consiliul Local.