Daniel Zamfir vrea să majoreze voucherele de vacanță pentru bugetari la cel puțin 1.000 de lei, plus facilități fiscale pentru angajații din mediul privat

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, susține majorarea voucherelor de vacanță acordate bugetarilor la minimum 1.000 de lei și introducerea unei facilități fiscale pentru companiile care oferă acest beneficiu salariaților. O propunere legislativă în acest sens a fost depusă la Senat și urmărește stimularea turismului intern.

Daniel Zamfir vrea să crească valoarea voucherelor de vacanță acordate angajaților din sectorul public și să încurajeze companiile private să ofere același beneficiu salariaților.

Într-un interviu acordat Adevărul, oficialul a precizat că a discutat deja cu ministrul Finanțelor despre posibilitatea majorării valorii voucherelor pentru bugetari. Acesta susține că suma ar trebui să ajungă la cel puțin 1.000 de lei, în funcție de posibilitățile bugetare.

Ministrul a explicat că își dorește o creștere a sprijinului acordat angajaților din sectorul public și că nu intenționează să renunțe la voucherele de vacanță ca instrument de susținere a turismului românesc.

„Pe de o parte, aș vrea să creștem suma, categoric, pentru bugetari. […] Vreau s-o fac cel puțin 1.000, în funcție de posibilitățile bugetare, dar vă spun, cel puțin 1.000, fără dar și poate”, a declarat Daniel Zamfir.

Pe lângă majorarea valorii voucherelor pentru bugetari, Daniel Zamfir susține și modificarea Codului fiscal, astfel încât angajatorii din mediul privat să aibă un stimulent financiar pentru acordarea acestor beneficii.

În prezent, firmele pot oferi vouchere de vacanță propriilor angajați, însă inițiativa legislativă urmărește introducerea unei facilități fiscale care să permită scăderea cheltuielilor aferente din impozitul pe profit datorat, în anumite limite.

Propunerea a fost inițiată de deputata Mirela-Florența Matichescu și este susținută de ministrul Economiei. Mecanismul ar permite companiilor să decidă ce parte din plafonul fiscal disponibil pentru sponsorizări și alte finanțări ar putea direcționa către voucherele de vacanță acordate salariaților.

Daniel Zamfir a explicat că firmele ar urma să poată utiliza o parte din plafonul fiscal de 20% pentru acordarea acestor beneficii, în loc să îl aloce exclusiv sponsorizărilor și actelor de mecenat.

„Să dăm posibilitatea ca din acea sumă să se deducă și voucherele de vacanță, adică, până la urmă, compania să decidă cât din cota aceea de 20% poate acorda salariaților sub formă de vouchere de vacanță”, a explicat ministrul.

Proiectul legislativ a fost înregistrat la Senat pe 4 noiembrie 2026, sub numărul B616/2026, și vizează completarea articolului 25 din Codul fiscal. Printre inițiatori se numără Daniel Zamfir și Mirela-Florența Matichescu, alături de alți parlamentari.

Conform prevederilor propuse, cheltuielile suportate de companii pentru acordarea voucherelor de vacanță ar putea fi scăzute din impozitul pe profit datorat, în limita plafonului fiscal aplicabil în prezent sponsorizărilor și actelor de mecenat.

Acest plafon este reprezentat de valoarea cea mai mică dintre 0,75% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat de companie.

Proiectul mai stabilește că voucherele de vacanță ar putea fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea serviciilor turistice pe teritoriul României. Totodată, valoarea nominală a unui voucher nu ar putea depăși 1.600 de lei.

În expunerea de motive, inițiatorii proiectului susțin că voucherele de vacanță sunt utilizate într-o măsură mult mai redusă în sectorul privat decât în sectorul public. Una dintre explicațiile invocate este impactul financiar pe care acordarea acestor beneficii îl poate avea asupra angajatorilor.

Prin introducerea unei facilități fiscale, parlamentarii urmăresc să încurajeze companiile să ofere mai des vouchere de vacanță propriilor salariați.

Inițiatorii consideră că măsura ar putea avea efecte asupra turismului intern și asupra consumului din sectorul ospitalității, deoarece banii acordați prin intermediul voucherelor ar fi cheltuiți pentru servicii turistice din România.

Daniel Zamfir a susținut că voucherele de vacanță reprezintă un instrument prin care banii ajung direct în economie și a afirmat că efectele economice ale acestora justifică menținerea și extinderea mecanismului.

Ministrul a explicat că beneficiile nu se limitează la angajații care primesc voucherele, ci se reflectă și în activitatea companiilor din industria turismului, motiv pentru care intenționează să continue să susțină această facilitate.

„Pentru că voucherele de vacanță sunt, până la urmă, un stimulent care vine direct în economie. Dacă astăzi ai cheltuit voucherul de vacanță, peste trei luni sigur ai minimum 30% beneficiu pe care ți-l aduce. Ca atare, este un stimulent direct la care n-am să renunț să propun”, a mai declarat Daniel Zamfir.