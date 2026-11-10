Situația muncitorilor străini din România. Florin Manole: Vin atât cât cere piața, antreprenorii români îi aduc. De ce Guvernul a scăzut cota lor în 2026

Peste un milion de angajați plătiți cu salariul minim așteaptă o decizie privind veniturile pe care le vor încasa de la 1 ianuarie. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit, marți seară, despre negocierile pentru majorarea salariului minim, reducerea taxării muncii, numărul muncitorilor străini acceptați în România și acuzațiile politicienilor extremiști la adresa românilor care lucrează în Germania.

Într-un interviu acordat Digi24, ministrul Muncii, Florin Manole, a fost întrebat despre declarațiile controversate ale unor reprezentanți ai extremei drepte din Germania, care au acuzat românii că ar abuza de sistemul german de asigurări sociale.

Oficialul a subliniat că sute de mii de români muncesc legal în Germania, contribuie la bugetul statului prin taxele plătite și își desfășoară viața în condiții normale. El a recunoscut că există și persoane care beneficiază de ajutoare sociale, însă a precizat că acestea sunt acordate în condițiile prevăzute de legislație, iar eventualele fraude trebuie sancționate.

„Am știință că sute de mii de români din Germania lucrează legal, plătesc taxe și au o viață normală acolo. Mi-ar fi plăcut ca ei să fie aici. Vă spun sincer, cu siguranță sunt oameni care au și beneficii sociale, dar acestea se acordă într-un singur fel, conform legii. Acolo unde există fraude, ele trebuie sancționate”, a declarat ministrul Muncii.

În acest context, Florin Manole a amintit și despre un dosar de fraudă investigat recent de DIICOT, care a vizat Casa de Pensii. Ministrul a folosit acest exemplu pentru a arăta că asemenea situații există și că autoritățile trebuie să intervină, indiferent de locul în care sunt descoperite.

Totodată, oficialul a atras atenția că existența unor cazuri individuale de fraudă nu justifică generalizarea acuzațiilor la adresa unei întregi categorii de persoane. El a criticat politicienii care îi consideră vinovați pe toți membrii unui grup pe baza unor situații punctuale.

„Există fraude, probabil pretutindeni, mai mari sau mai mici. Ele trebuie și sunt sancționate, dar asta nu înseamnă că își poate permite orice politician, indiferent de naționalitate sau cetățenie, din orice țară, să îi trateze cu prezumția de vinovăție pe toți cei dintr-o categorie, oricare ar fi ea. Aici este vorba despre români”, a afirmat oficialul.

Ministrul a criticat și limbajul utilizat de politicienii extremiști, avertizând că problemele economice și sociale, precum sărăcia, inflația și nemulțumirile populației, pot contribui la dezvoltarea extremismului de dreapta.

Florin Manole a amintit că lupta împotriva extremismului a reprezentat principalul element care a ținut unită fosta coaliție de guvernare. În opinia sa, dispariția vechii formule politice nu înseamnă că această problemă a fost rezolvată sau că pericolul a dispărut.

El a explicat că inclusiv în prezent există continuitate în anumite structuri parlamentare, dând drept exemplu Comisia de apărare.

„Cam multă lume a uitat, de la jumătatea anului trecut și până astăzi, că principalul factor de coeziune pentru fosta coaliție de guvernare, care în Comisia de apărare, de exemplu, încă se manifestă cam la fel, adică același grup, a fost lupta cu extremismul. Asta nu s-a schimbat, nu s-a terminat, chiar dacă nu mai există coeziunea și fosta coaliție. Problema rămâne”, a declarat ministrul.

Ministrul Muncii a comentat și declarațiile liderului AUR, George Simion, referitoare la numărul muncitorilor recrutați din afara Uniunii Europene. Acesta din urmă a criticat politica României privind angajarea lucrătorilor străini, susținând că numărul acestora este prea mare și că prezența lor contribuie la menținerea salariilor la un nivel scăzut, în detrimentul angajaților români.

Florin Manole a explicat că numărul muncitorilor străini veniți în România este influențat de cererea de pe piața muncii, deoarece angajatorii și antreprenorii români sunt cei care decid să recruteze personal din afara țării.

Ministrul a precizat însă că a solicitat o cotă mai mică pentru anul în curs, în cadrul discuțiilor purtate la sfârșitul anului trecut în Consiliul Național Tripartit. Decizia a fost motivată de necesitatea de a păstra mai multe oportunități de angajare pentru lucrătorii români, în condițiile în care datele economice indicau o creștere a șomajului.

„Cred că vin atât cât cere piața, adică antreprenorii români de orice fel, din orice domeniu, care aduc genul acesta de lucrători. Sigur că, fără a fi avut vreodată simpatii și teme politice comune cu domnul Simion, la sfârșitul anului trecut, în discuția din Consiliul Național Tripartit, am cerut să avem o cotă mai mică pentru acest an, tocmai pentru a lăsa mai mult spațiu pentru lucrătorii români, pentru că anticipam, pe baza cifrelor, un șomaj în creștere în cursul acestui an. Anticiparea a fost corectă”, a explicat ministrul.

Cota de lucrători străini stabilită pentru anul 2026 este de 90.000 de persoane. Potrivit ministrului Muncii, acești angajați contribuie la finanțarea sistemului public de pensii prin taxele și contribuțiile achitate în România.

Florin Manole susține că stabilirea numărului de muncitori recrutați din afara Uniunii Europene trebuie să țină cont atât de necesitățile angajatorilor, cât și de situația de pe piața internă a muncii.

În acest sens, reducerea cotei solicitată de ministru a urmărit să ofere mai mult spațiu de angajare lucrătorilor români, pe fondul creșterii șomajului.