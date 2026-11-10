România, în continuare în cărți pentru Visa Waiver. Nicușor Dan: Discuții tehnice există

Președintele Nicușor Dan a declarat că România continuă discuțiile tehnice cu Statele Unite privind includerea în programul Visa Waiver. Șeful statului a explicat însă că autoritățile române au ales să acorde prioritate negocierilor referitoare la prezența militară americană în Europa. România fusese acceptată în program la începutul anului 2025, dar administrația americană a retras ulterior această desemnare.

Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, 10 noiembrie, că există în continuare discuții tehnice între România și Statele Unite privind includerea țării noastre în programul Visa Waiver.

Întrebat dacă autoritățile au făcut pași concreți pentru eliminarea vizelor de călătorie în SUA, șeful statului a explicat că a preferat să nu abordeze simultan toate subiectele aflate pe agenda bilaterală.

Potrivit acestuia, prioritatea actuală a României este menținerea prezenței militare americane în Europa.

„Discuţii tehnice există, dar am încercat să nu amestecăm toate subiectele relaţiei bilaterale, considerând că în acest moment chestiunea prezenţei trupelor americane în Europa este cea mai importantă pentru România”, a răspuns Nicușor Dan.

Președintele nu a anunțat un nou calendar pentru includerea României în Visa Waiver și nici o dată estimată la care românii ar putea călători fără viză în Statele Unite.

Șeful statului a abordat și relația dintre România și Statele Unite în contextul rezultatelor alegerilor americane.

Nicușor Dan a precizat că discuțiile purtate de reprezentanții României cu administrația de la Washington și cu membrii Congresului nu au fost influențate de preferințe politice sau ideologice.

„Fără îndoială, toate interacţiunile noastre cu administraţia americană, cu Congresul, nu au avut vreo influenţă ideologică sau vreun partizanat faţă de politica internă americană. Am încercat să explicăm interlocutorilor, la toate nivelurile de discuţii, avantajele acestui parteneriat pentru România şi pentru Statele Unite. De exemplu, aduc aminte, în urmă cu o lună şi jumătate, la baza Mihail Kogălniceanu a fost o delegaţie a Congresului în care au fost doi congresmeni, unul republican, unul democrat”, a menţionat președintele.

România a primit aprobarea pentru participarea la programul Visa Waiver pe 10 ianuarie 2025. La momentul respectiv, autoritățile americane au anunțat că România devenea al 43-lea stat admis în program și primul din regiunea Mării Negre care îndeplinea condițiile necesare.

Conform calendarului inițial, eliminarea obligativității vizelor urma să intre în vigoare pe 31 martie 2025.

Măsura ar fi permis cetățenilor români să călătorească în Statele Unite pentru turism sau afaceri, pentru perioade de maximum 90 de zile, fără să mai solicite viza obișnuită.

Călătorii ar fi avut însă obligația de a obține o autorizație electronică ESTA, prin completarea unei cereri online înainte de plecare.

Calendarul inițial a fost modificat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Pe 25 martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat suspendarea implementării programului Visa Waiver pentru România.

Autoritățile americane au decis atunci reevaluarea desemnării țării noastre, ceea ce a împiedicat aplicarea eliminării vizelor la termenul stabilit inițial.

Ulterior, pe 2 mai 2025, instituția americană a anunțat retragerea oficială a României din program.

Decizia a fost justificată prin prioritățile administrației americane referitoare la securitatea frontierelor și controlul imigrației.

Washingtonul a precizat că participarea României ar putea fi analizată din nou, dacă sunt îndeplinite criteriile prevăzute de legislația americană.

În prezent, cetățenii români care doresc să călătorească în Statele Unite pentru turism sau afaceri trebuie să urmeze în continuare procedura de obținere a vizei corespunzătoare.