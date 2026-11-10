România, în continuare în cărți pentru Visa Waiver. Nicușor Dan: Discuții tehnice există
SURSA FOTO: Dreamstime – Viză Statele Unite
Președintele Nicușor Dan a declarat că România continuă discuțiile tehnice cu Statele Unite privind includerea în programul Visa Waiver. Șeful statului a explicat însă că autoritățile române au ales să acorde prioritate negocierilor referitoare la prezența militară americană în Europa. România fusese acceptată în program la începutul anului 2025, dar administrația americană a retras ulterior această desemnare.
Nicușor Dan confirmă discuțiile pentru Visa Waiver. Prezența trupelor americane rămâne prioritară
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, 10 noiembrie, că există în continuare discuții tehnice între România și Statele Unite privind includerea țării noastre în programul Visa Waiver.
Întrebat dacă autoritățile au făcut pași concreți pentru eliminarea vizelor de călătorie în SUA, șeful statului a explicat că a preferat să nu abordeze simultan toate subiectele aflate pe agenda bilaterală.
Potrivit acestuia, prioritatea actuală a României este menținerea prezenței militare americane în Europa.
„Discuţii tehnice există, dar am încercat să nu amestecăm toate subiectele relaţiei bilaterale, considerând că în acest moment chestiunea prezenţei trupelor americane în Europa este cea mai importantă pentru România”, a răspuns Nicușor Dan.
Președintele nu a anunțat un nou calendar pentru includerea României în Visa Waiver și nici o dată estimată la care românii ar putea călători fără viză în Statele Unite.
Nicușor Dan spune că România nu a favorizat niciun partid în relația cu administrația americană
Șeful statului a abordat și relația dintre România și Statele Unite în contextul rezultatelor alegerilor americane.
Nicușor Dan a precizat că discuțiile purtate de reprezentanții României cu administrația de la Washington și cu membrii Congresului nu au fost influențate de preferințe politice sau ideologice.
„Fără îndoială, toate interacţiunile noastre cu administraţia americană, cu Congresul, nu au avut vreo influenţă ideologică sau vreun partizanat faţă de politica internă americană. Am încercat să explicăm interlocutorilor, la toate nivelurile de discuţii, avantajele acestui parteneriat pentru România şi pentru Statele Unite. De exemplu, aduc aminte, în urmă cu o lună şi jumătate, la baza Mihail Kogălniceanu a fost o delegaţie a Congresului în care au fost doi congresmeni, unul republican, unul democrat”, a menţionat președintele.
România a fost acceptată în Visa Waiver în ianuarie 2025. Românii urmau să călătorească fără viză din 31 martie
România a primit aprobarea pentru participarea la programul Visa Waiver pe 10 ianuarie 2025. La momentul respectiv, autoritățile americane au anunțat că România devenea al 43-lea stat admis în program și primul din regiunea Mării Negre care îndeplinea condițiile necesare.
Conform calendarului inițial, eliminarea obligativității vizelor urma să intre în vigoare pe 31 martie 2025.
Măsura ar fi permis cetățenilor români să călătorească în Statele Unite pentru turism sau afaceri, pentru perioade de maximum 90 de zile, fără să mai solicite viza obișnuită.
Călătorii ar fi avut însă obligația de a obține o autorizație electronică ESTA, prin completarea unei cereri online înainte de plecare.
Statele Unite au suspendat și apoi au retras includerea României în Visa Waiver
Calendarul inițial a fost modificat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Pe 25 martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat suspendarea implementării programului Visa Waiver pentru România.
Autoritățile americane au decis atunci reevaluarea desemnării țării noastre, ceea ce a împiedicat aplicarea eliminării vizelor la termenul stabilit inițial.
Ulterior, pe 2 mai 2025, instituția americană a anunțat retragerea oficială a României din program.
Decizia a fost justificată prin prioritățile administrației americane referitoare la securitatea frontierelor și controlul imigrației.
Washingtonul a precizat că participarea României ar putea fi analizată din nou, dacă sunt îndeplinite criteriile prevăzute de legislația americană.
În prezent, cetățenii români care doresc să călătorească în Statele Unite pentru turism sau afaceri trebuie să urmeze în continuare procedura de obținere a vizei corespunzătoare.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.