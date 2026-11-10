Schimbările politice din SUA pun presiune pe marile companii. Nvidia, AMD și Microsoft ar putea resimți efectele

Alegerile intermediare din Statele Unite ar putea schimba perspectivele de investiții pentru companiile din domeniul inteligenței artificiale, dar și pentru sectoarele medical și al apărării. Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România, atrage atenția că restricțiile politice privind construirea centrelor de date ar putea avantaja marile companii care dețin deja infrastructură, în timp ce dezvoltatorii și producătorii de echipamente s-ar putea confrunta cu dificultăți. Incertitudinile au provocat deja fluctuații importante pe bursele americane.

Schimbările politice din Statele Unite ar putea influența semnificativ investițiile în inteligența artificială, în special în infrastructura necesară dezvoltării acestei tehnologii.

Potrivit unei analize realizate de Bogdan Maioreanu, analist eToro pentru România, rezultatul alegerilor intermediare ar putea determina adoptarea unor restricții suplimentare pentru construirea centrelor de date.

Opoziția față de aceste proiecte este în creștere în SUA. Conform datelor prezentate de analist, alegătorii au respins dezvoltarea centrelor de date în 40 dintre cele 41 de referendumuri organizate pe această temă.

Texas, stat care concentrează aproximativ 25% dintre proiectele de dezvoltare a centrelor de date din SUA, se confruntă cu o propunere de suspendare temporară a noilor construcții.

În Georgia și Ohio, noii guvernatori ar putea introduce taxe mai mari și reguli de construcție mai stricte.

La nivel federal, democrații ar putea încerca eliminarea posibilității de deducere imediată a costurilor de investiție, ceea ce ar crește cheltuielile companiilor.

Analistul eToro consideră că impactul noilor măsuri ar putea fi diferit de la o companie la alta.

Marile grupuri tehnologice care dețin deja centre de date funcționale ar putea beneficia de limitarea construcțiilor noi, deoarece infrastructura existentă ar deveni mai valoroasă.

Printre companiile care s-ar putea afla într-o poziție favorabilă se numără Microsoft, Amazon și Alphabet, compania-mamă a Google.

În schimb, dezvoltatorii care depind de realizarea unor proiecte noi, precum IREN, Applied Digital și Hut 8, ar putea înregistra întârzieri și costuri suplimentare.

Nici producătorii de cipuri și echipamente nu ar fi feriți de efecte.

Nvidia, AMD, Vertiv și Eaton s-ar putea confrunta cu o încetinire a cererii dacă ritmul construcției centrelor de date va scădea.

Totuși, Bogdan Maioreanu atrage atenția că inclusiv operatorii existenți ar putea fi afectați de majorarea taxelor și a costurilor de exploatare.

Incertitudinile politice s-au reflectat deja în evoluția piețelor financiare americane.

Joia trecută, după rezultatul electoral favorabil democraților, cunoscut drept „Valul Albastru”, acțiunile americane au înregistrat scăderi importante.

Potrivit analistului eToro, aproximativ șapte acțiuni au scăzut pentru fiecare acțiune care a crescut, fiind cea mai slabă evoluție a pieței din octombrie 2025.

Vineri, cotațiile au evoluat fără o direcție clară, iar luni principalii indici americani au recuperat pierderile printr-o revenire tehnică.

Nvidia a făcut însă excepție, acțiunile companiei scăzând cu aproximativ 4%.

Declinul a fost asociat cu noile incertitudini privind conducerea producătorului de cipuri, după apariția informațiilor despre o anchetă internă referitoare la o presupusă relație extraconjugală între CEO-ul Jensen Huang și o femeie de afaceri chineză suspectată de legături cu serviciile de informații de la Beijing.

Bogdan Maioreanu apreciază că informațiile apărute despre Jensen Huang nu justifică, în acest moment, modificarea estimărilor pe termen scurt privind veniturile, marjele de profit sau lansările de produse ale Nvidia.

Consiliul de administrație al companiei îl susține pe directorul general și nu consideră că există motive să creadă că securitatea națională sau secretele comerciale ale Nvidia au fost compromise.

Totuși, analistul identifică două riscuri importante pentru investitori.

Primul este dependența companiei de fondatorul său, în condițiile în care nu există un succesor desemnat clar.

Al doilea privește posibilitatea unei anchete guvernamentale referitoare la legăturile cu China și respectarea restricțiilor americane privind exporturile.

Expunerea relativ redusă a veniturilor din centrele de date la piața chineză limitează riscurile imediate pentru profitabilitate, însă o investigație prelungită ar putea afecta activitatea conducerii.

Efectele alegerilor intermediare din SUA nu se limitează la companiile tehnologice.

În domeniul sănătății, inițiativele democraților pentru protejarea programului Medicaid și restabilirea subvențiilor pentru asigurările medicale private ar putea avantaja spitalele, prin extinderea accesului la asigurări.

În schimb, companiile farmaceutice ar putea fi afectate de presiunile pentru reducerea prețurilor medicamentelor.

Asigurătorii s-ar putea confrunta, la rândul lor, cu reguli mai stricte privind programul federal Medicare Advantage.

În industria apărării, principala incertitudine privește ritmul majorării cheltuielilor publice.

Companiile ale căror evaluări bursiere depind de obținerea unor contracte noi ar putea fi afectate dacă negocierile politice vor întârzia aprobarea finanțărilor.

Schimbările politice din Statele Unite influențează și comportamentul investitorilor individuali din România.

Potrivit celui mai recent sondaj „Retail Investor Beat”, realizat de eToro, 61% dintre investitorii români chestionați și-au modificat deja investițiile sau intenționează să facă acest lucru ca urmare a alegerilor americane.

De asemenea, 35% dintre respondenți au declarat că au luat asemenea măsuri înainte de anunțarea rezultatelor.

Bogdan Maioreanu subliniază că așteptările privind taxe mai mari, restricții suplimentare sau amânarea cheltuielilor publice pot influența evaluările companiilor și deciziile investitorilor cu mult înainte ca măsurile politice să fie adoptate efectiv.