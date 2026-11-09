Prețul petrolului se stabilizează după o scădere de 16%. Donald Trump reduce temerile privind noi atacuri asupra Iranului

Prețurile petrolului au rămas relativ stabile luni, 9 noiembrie 2026, după ce președintele american Donald Trump a transmis că este puțin probabil să ordone noi atacuri asupra Iranului, atât timp cât negocierile pentru încheierea conflictului avansează. Cu toate acestea, atacurile asupra navelor din apropierea Strâmtorii Ormuz continuă să alimenteze îngrijorările privind aprovizionarea cu petrol. Evoluția vine după ce petrolul Brent a înregistrat săptămâna trecută cea mai puternică scădere de la începutul pandemiei de COVID-19.

Cotațiile petrolului au înregistrat variații reduse luni dimineață, pe fondul declarațiilor președintelui american Donald Trump privind posibilitatea evitării unor noi atacuri asupra Iranului, relatează Reuters.

Petrolul Brent s-a apreciat cu 3 cenți, ajungând la 98,35 dolari pe baril, la ora 04:27 GMT, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 0,5%, până la 91,30 dolari pe baril.

Evoluția vine după o săptămână marcată de scăderi importante pe piața petrolului. Cotația Brent a pierdut 16%, înregistrând cel mai accentuat declin săptămânal de la începutul pandemiei de COVID-19.

În ciuda stabilizării prețurilor, analiștii avertizează că riscurile geopolitice rămân ridicate, iar posibilitatea unei noi escaladări militare nu poate fi exclusă.

„În ciuda optimismului recent legat de posibilitatea unui progres diplomatic, riscurile geopolitice continuă să fie ridicate, iar posibilitatea unei noi escaladări militare nu poate fi exclusă”, a declarat Sugandha Sachdeva, fondatoarea SS WealthStreet, o companie de cercetare din New Delhi. „Piața pare să ia în calcul un scenariu relativ optimist de detensionare a situației, chiar dacă un acord cuprinzător între Washington și Teheran nu s-a concretizat încă”, a adăugat aceasta.

Președintele Statelor Unite a declarat duminică faptul că este foarte puțin probabil să dispună noi atacuri asupra Iranului, atât timp cât negocierile pentru încheierea conflictului înregistrează progrese.

Declarațiile au venit într-un moment în care atât Statele Unite, cât și Iranul au raportat atacuri asupra transportului maritim în Strâmtoarea Ormuz sau în apropierea acesteia.

Anterior, Donald Trump sugerase că ar putea relua operațiunile militare împotriva Iranului după alegerile americane de la jumătatea mandatului, desfășurate săptămâna trecută. Până în prezent, însă, nu au existat indicii privind o operațiune militară americană de amploare.

La rândul său, Iranul a avertizat că ar răspunde unor noi atacuri prin lovirea unor ținte americane și israeliene.

Tim Waterer, analist-șef la KCM Trade, a apreciat că declarațiile recente ale liderului american au fost „mai moderate”, însă investitorii rămân prudenți.

„Piața așteaptă în continuare să vadă dacă alegerile de la jumătatea mandatului au produs o schimbare de durată în abordarea lui Trump față de conflict sau dacă este vorba doar despre o altă schimbare temporară de ton”, a explicat analistul.

În paralel cu tensiunile geopolitice, piața petrolului se confruntă cu perspectiva unei noi perioade de supraofertă.

Potrivit unui raport publicat vineri de JPMorgan, reluarea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu, creșterea producției în alte state și cererea slabă au determinat oferta mondială să depășească nivelul consumului.

Estimările băncii indică un surplus de 1,1 milioane de barili pe zi în septembrie, care a crescut la 1,4 milioane de barili pe zi în octombrie.

Aceste evoluții arată că piața petrolului este influențată atât de perspectiva detensionării conflictului dintre Statele Unite și Iran, cât și de dezechilibrul dintre producția globală și consum.

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă și pe fondul unui nou incident raportat în Arabia Saudită.

Rebelii Houthi, susținuți de Iran, au revendicat duminică un atac asupra birourilor companiei petroliere Saudi Aramco din Riad, capitala Arabiei Saudite.

Atacul a provocat spargerea unor geamuri, însă autoritățile nu au raportat victime.

Incidentul are loc în contextul în care atacurile asupra navelor din apropierea Strâmtorii Ormuz mențin îngrijorările privind siguranța transportului maritim și aprovizionarea cu petrol.