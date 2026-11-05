Prețul petrolului a scăzut pentru a patra zi consecutivă. Ce se întâmplă cu barilul Brent după alegerile din SUA

Prețurile petrolului au scăzut joi, 5 noiembrie 2026, pentru a patra zi consecutivă, pe fondul așteptărilor că pierderile suferite de Partidul Republican al președintelui american Donald Trump în alegerile pentru Congres din această săptămână ar putea reduce riscul unei noi escaladări a războiului dintre SUA, Israel și Iran. Investitorii iau în calcul posibilitatea ca rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului să îl determine pe liderul de la Casa Albă să caute o soluție diplomatică pentru încheierea conflictului.

La ora 04:26 GMT, contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 80 de cenți, respectiv 0,85%, până la 93,82 dolari pe baril. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 1,2 dolari, echivalentul unei scăderi de 1,36%, ajungând la 86,92 dolari pe baril.

Ambele repere petroliere înregistraseră scăderi de peste 8% în ședința precedentă, încheind tranzacțiile la cele mai mici niveluri din 31 august, conform Reuters.

Rezultatul alegerilor pentru Congres pot influența următoarele decizii ale președintelui Donald Trump în privința războiului cu Iranul. Slăbit politic după pierderile electorale suferite de republicani, liderul american s-ar putea confrunta cu un Congres controlat de democrați, capabil să îi limiteze opțiunile militare.

Două surse apropiate cercurilor guvernamentale din statele Golfului au declarat miercuri că această situație îi oferă lui Donald Trump un stimulent mai puternic pentru a încerca să ajungă la un acord. În opinia acestora, posibilitatea unei ofensive militare de amploare împotriva Iranului pare acum mai redusă.

O eventuală soluționare a conflictului ar putea permite restabilirea fluxurilor de petrol din Orientul Mijlociu, afectate de război. Analiștii avertizează însă că evoluția situației rămâne incertă.

June Goh, analist senior în domeniul petrolului la Sparta Commodities, a explicat că piețele evaluează impactul alegerilor intermediare din SUA asupra următoarelor decizii ale lui Donald Trump în privința conflictului cu Iranul. Investitorii includ în prețuri o probabilitate mai mare ca războiul să se încheie.

Totuși, potrivit analistei, volatilitatea ar putea continua, deoarece drumul către o soluție diplomatică deplină este marcat de numeroase necunoscute. În plus, rezervele strategice globale de petrol au ajuns la niveluri foarte reduse.

Transporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz, principala rută maritimă pentru cea mai mare parte a livrărilor de petrol din statele Golfului, au revenit aproape de nivelurile înregistrate înainte de război, potrivit analiștilor. Reluarea fluxurilor se realizează însă la costuri mai ridicate.

Revenirea livrărilor din regiunea Golfului a readus piața mondială a petrolului în situație de excedent, după mai multe luni de perturbări provocate de conflict. JPMorgan a prezentat această evaluare într-o notă publicată miercuri.

Potrivit estimărilor instituției financiare, piața petrolului a revenit la un excedent de 1,1 milioane de barili pe zi în septembrie. În octombrie, surplusul s-a extins la 1,4 milioane de barili pe zi, apropiindu-se de media de anul trecut, de 1,3 milioane de barili pe zi.

Cu toate acestea, analiștii consideră că persistă incertitudini până în ianuarie, când Congresul controlat de democrați își va începe oficial activitatea.

Analiștii avertizează că rezultatul alegerilor nu garantează reducerea tensiunilor dintre Washington și Teheran. Într-o notă publicată joi, Citi a semnalat preocupări legate de posibilitatea ca, după încheierea alegerilor intermediare, administrația de la Casa Albă să se concentreze mai mult asupra prerogativelor executive în domeniul politicii externe și să ia în calcul o escaladare a conflictului cu Iranul.

Eurasia Group și-a revizuit, de asemenea, estimările privind posibilele evoluții ale conflictului. Compania a redus de la 65% la 60% probabilitatea reluării atacurilor americane asupra Iranului.

În același timp, probabilitatea încheierii unui acord a fost diminuată de la 20% la 10%. Revizuirea reflectă faptul că Iranul și-a menținut ferme revendicările, iar Donald Trump este considerat puțin probabil să accepte condiții care ar putea fi interpretate drept o înfrângere.

În schimb, Eurasia Group a majorat de la 15% la 30% probabilitatea continuării impasului dintre cele două părți.

Compania avertizează că, în pofida scăderilor recente ale cotațiilor, o nouă escaladare militară ar putea provoca o creștere mult mai puternică a prețului petrolului. În acest scenariu, cotația Brent ar putea ajunge într-un interval cuprins între 110 și 125 de dolari pe baril.

Mukesh Sahdev, directorul general al companiei de consultanță energetică XAnalysts, a atras atenția asupra nivelului redus al stocurilor comerciale de petrol din principalele țări consumatoare. Acestea se află aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani.

Potrivit specialistului, rezultatul alegerilor din SUA ar putea determina Iranul să adopte o poziție și mai fermă în negocieri.

În același timp, datele publicate miercuri de Administrația pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA (EIA) arată că stocurile americane de țiței, benzină și produse distilate au scăzut în săptămâna precedentă. Reducerea rezervelor a avut loc în condițiile în care cererea a atins cel mai ridicat nivel din ultimul an.