Prețurile petrolului cresc din nou. Brent a depășit 104 dolari pe baril, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au crescut miercuri, 4 noiembrie, pe fondul incertitudinilor legate de evoluția conflictului dintre Statele Unite și Iran. Investitorii urmăresc următoarele decizii ale Washingtonului, după ce democrații au obținut controlul ambelor camere ale Congresului american în urma alegerilor de la jumătatea mandatului. Piața petrolului este influențată și de scăderea neașteptată a stocurilor de țiței din SUA.

Cotațiile petrolului au înregistrat creșteri miercuri, într-o ședință de tranzacționare caracterizată de volatilitate, în timp ce investitorii au continuat să analizeze evoluțiile conflictului dintre Statele Unite și Iran, relatează Reuters.

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 82 de cenți, echivalentul unei creșteri de 0,8%, ajungând la 104,42 dolari pe baril, la ora 05:10 GMT. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 50 de cenți, respectiv 0,5%, până la 96,59 dolari pe baril, recuperând pierderile înregistrate anterior.

Creșterile vin după ce, în ședința precedentă, petrolul Brent a închis la cel mai scăzut nivel din ultimele aproape patru săptămâni. Traderii au evaluat atunci perspectivele negocierilor pentru încheierea războaielor din Ucraina și Iran.

Evoluția pieței este influențată și de situația politică din Statele Unite. Numărarea voturilor continua în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului, în urma cărora democrații au obținut majoritatea în ambele camere ale Congresului pentru restul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Incertitudinile privind evoluția conflictului cu Iranul continuă să influențeze tranzacțiile cu petrol. Declarațiile administrației americane, în paralel cu desfășurarea unor operațiuni militare, au îngreunat anticiparea direcției în care se vor îndrepta prețurile.

„Semnalele contradictorii transmise de președintele Trump, în condițiile în care atacurile militare continuă, în paralel cu declarații care minimalizează posibilitatea unei noi escaladări, au făcut dificilă pentru traderi adoptarea unei poziții ferme cu privire la direcția pieței”, a declarat Priyanka Sachdeva, directoarea departamentului de analiză a pieței din cadrul Phillip Nova.

Aceasta consideră că evoluția puternică a cotațiilor din luna octombrie justifică anumite ajustări ale pozițiilor investitorilor.

„Consider că unele marcări de profit și reduceri ale pozițiilor speculative de cumpărare sunt justificate, în special după creșterea puternică din octombrie”, a spus Sachdeva.

Totuși, riscurile legate de aprovizionarea cu petrol nu au dispărut, în special în zona Strâmtorii Ormuz.

„Cu toate acestea, riscurile de perturbare a aprovizionării în zona Strâmtorii Ormuz nu au dispărut. O scădere neașteptată a stocurilor de țiței din SUA oferă, de asemenea, un anumit sprijin fundamental pieței”, a adăugat aceasta.

Un oficial american a declarat marți că Statele Unite au efectuat lovituri considerate „defensive” asupra insulei iraniene Qeshm. Operațiunile au vizat rachete sol-aer utilizate împotriva mijloacelor militare americane.

Un alt oficial a precizat că atacurile au fost limitate și că acestea nu indică o reluare a operațiunilor militare de amploare.

În paralel, Qatarul și-a intensificat eforturile de mediere pentru a preveni o escaladare a atacurilor după alegerile americane. Investitorii urmăresc eventualele progrese în negocierile pentru încheierea războiului purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului.

Cu toate acestea, un înalt oficial iranian a declarat marți pentru Reuters că Teheranul și Washingtonul sunt încă departe de un acord care să pună capăt conflictului.

Tot marți, președintele american Donald Trump a declarat pentru Financial Times că Statele Unite nu au planuri imediate de a lansa noi atacuri asupra Iranului.

Un alt factor care a susținut creșterea prețurilor petrolului a fost scăderea neașteptată a stocurilor de țiței din Statele Unite.

Potrivit datelor Institutului American al Petrolului (API), citate miercuri de surse din piață, stocurile de țiței s-au redus cu 5,27 milioane de barili în săptămâna încheiată la 30 octombrie.

Rezultatul a fost diferit de estimările analiștilor. Opt specialiști consultați de Reuters anticipaseră, în medie, o creștere a stocurilor cu aproximativ 880.000 de barili.

În schimb, stocurile de benzină au crescut cu 1,43 milioane de barili, în timp ce stocurile de distilate au înregistrat o scădere de 1,19 milioane de barili comparativ cu săptămâna precedentă.

Analiștii Haitong Futures consideră că aceste evoluții oferă sprijin cotațiilor petrolului, chiar dacă situația diferă în funcție de categoria de produse petroliere.

„Stocurile de motorină rămân reduse, în timp ce stocurile de benzină au crescut peste așteptări. Datele susțin, în linii mari, prețurile petrolului”, a transmis Haitong Futures într-o notă publicată miercuri.

Investitorii așteaptă și datele oficiale privind stocurile de petrol, care urmează să fie publicate miercuri de Administrația pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA (EIA), la ora 15:30 GMT.