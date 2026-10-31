Europa plătește cu aproape 10 miliarde de euro mai mult lunar pentru petrol. Ce urmează pentru prețurile carburanților

Prețurile carburanților din Europa ar putea rămâne ridicate și în lunile următoare, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al problemelor de aprovizionare cu petrol. Uniunea Europeană a ajuns să plătească aproape 10 miliarde de euro în plus în fiecare lună pentru importurile de petrol, deși cantitățile achiziționate au rămas aproape neschimbate. Experții consultați de Euronews Business avertizează că presiunile asupra prețurilor ar putea continua inclusiv în 2027.

Costurile suportate de statele membre pentru importurile de petrol au crescut puternic în 2026, ca urmare a perturbărilor de pe piața energetică internațională.

Potrivit unei analize Euronews Business, în trimestrul al doilea al acestui an, Uniunea Europeană a cheltuit în medie 27,6 miliarde de euro lunar pentru importurile de petrol, față de 17,7 miliarde de euro pe lună în 2025. Diferența reprezintă o majorare de 55,8%.

În schimb, cantitatea de petrol importată a crescut cu numai 1,2%, de la 36,3 milioane de tone lunar la 36,7 milioane de tone.

Astfel, statele europene au ajuns să plătească aproximativ 9,9 miliarde de euro suplimentar în fiecare lună, fără o creștere semnificativă a volumului importurilor.

Costul unei tone de petrol a urcat de la 487 de euro la 750 de euro, apropiindu-se de nivelurile înregistrate în timpul crizei energetice din 2022.

Principalul factor care a determinat scumpirea importurilor este creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului, în contextul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Profesorul Xiaoyi Mu, de la Universitatea din Dundee, a explicat pentru Euronews Business că prețul petrolului Brent a crescut considerabil.

„Prețul mediu lunar al țițeiului Brent în al doilea trimestru al anului 2026 este cu 49,5% mai mare decât prețul mediu lunar din 2025 – o creștere de 34 de dolari pe baril”, a declarat acesta.

Expertul a amintit că, în 2025, prin Strâmtoarea Hormuz erau exportate zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de petrol și produse petroliere, echivalentul a aproximativ 20% din consumul mondial.

„Atunci când aproape 20% din oferta mondială este redusă, prețul trebuie să crească pentru a echilibra piața”, a explicat Xiaoyi Mu.

La rândul său, Szymon Kardas, cercetător senior în cadrul Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), a atras atenția că transporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz continuă să fie afectate de instabilitate.

„În unele săptămâni, traficul de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz revine la nivelurile de dinainte de război, doar pentru a scădea din nou”, a declarat acesta.

Vulnerabilitatea Europei este amplificată de dependența ridicată de importuri. Potrivit Eurostat, în 2024, aceasta ajungea la 96,6% în cazul petrolului.

Creșterea costurilor de import se reflectă și în prețurile carburanților comercializați în Uniunea Europeană.

În prima săptămână din ianuarie 2026, motorina costa, în medie, 1,54 euro pe litru. Prețul a început să crească accelerat în martie, depășind pragul de 2 euro pe litru la sfârșitul lunii.

La finalul lunii septembrie, motorina ajunsese la 2,24 euro pe litru, peste nivelul maxim de 2,03 euro înregistrat în timpul crizei energetice din 2022.

Pe 19 octombrie, prețul mediu era de 2,14 euro pe litru, cu aproximativ 38% mai mare decât la începutul anului.

O evoluție asemănătoare a fost înregistrată și în cazul benzinei. Prețul mediu a urcat de la 1,60 euro pe litru în ianuarie la 2,10 euro la sfârșitul lunii septembrie, înainte să coboare ușor la 1,99 euro.

În aceste condiții, alimentarea unui rezervor de motorină de 50 de litri costă aproximativ 107 euro, comparativ cu 77 de euro la începutul anului. Diferența este de circa 30 de euro pentru un singur plin.

Efectele scumpirii combustibililor nu se limitează la șoferi. Experții avertizează că majorarea costurilor de transport și producție ar putea influența prețurile mai multor bunuri și servicii.

Xiaoyi Mu consideră că gospodăriile vor avea la dispoziție mai puțini bani pentru alte cheltuieli, deoarece o parte mai mare din buget va fi destinată alimentării autovehiculelor.

„Mă aștept ca prețurile alimentelor, transportului public și altor bunuri de zi cu zi să crească, deoarece motorina este utilizată pe scară largă în transportul greu și în autobuze”, a declarat expertul.

Szymon Kardas a explicat că impactul va fi diferit de la un sector economic la altul.

„Transporturile, încălzirea, agricultura și industria prelucrătoare mari consumatoare de energie vor resimți o presiune imediată, costurile mai mari cu transportul de mărfuri, utilitățile și combustibilii fosili fiind transferate către consumatorii finali, în timp ce industriile bazate pe servicii vor rămâne în mare parte izolate”, a afirmat acesta.

În trimestrul al doilea din 2026, factura totală a Uniunii Europene pentru importurile de energie a ajuns la 115,6 miliarde de euro, comparativ cu 81,4 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului precedent.

Produsele petroliere au reprezentat aproximativ 95% din creșterea totală a cheltuielilor cu importurile de energie.

Perspectivele pentru următoarele luni rămân incerte, iar specialiștii nu anticipează o reducere rapidă a costurilor de import.

Întrebat dacă prețurile petrolului vor continua să fie ridicate, profesorul Xiaoyi Mu a răspuns:

„Din păcate, da, deoarece nu vedem o modalitate practică de a pune capăt conflictului”.

Acesta a avertizat că majorarea costurilor de transport și asigurare ar putea să nu fie încă reflectată integral în datele privind importurile din trimestrul al doilea, ceea ce înseamnă că facturile din trimestrele următoare ar putea fi și mai mari.

Szymon Kardas consideră că efectele conflictului asupra costurilor energetice vor „persista în lunile următoare și ar putea continua și în 2027”.

De asemenea, Wolfgang Eichhammer, expert senior la Institutul pentru Politici Energetice și Climatice Europene, apreciază că există un risc ridicat ca prețurile petrolului să se mențină la niveluri ridicate sau chiar să crească.

Evoluția pieței va depinde de situația din Orientul Mijlociu, de reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz și de cererea internațională de petrol.