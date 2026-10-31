Benzina și motorina rămân la prețuri ridicate. Cât plătesc românii la pompă pe 31 octombrie

Prețurile carburanților din România se mențin stabile sâmbătă, 31 octombrie 2026, fără modificări față de ziua precedentă. Benzina standard, motorina și GPL-ul au aceleași prețuri medii ca vineri, potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro. Șoferii plătesc în continuare peste 10 lei pentru un litru de benzină și aproape 11 lei pentru unul de motorină.

Potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro, prețul mediu al benzinei standard 95 este de 10,10 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,90 lei pe litru. GPL-ul se menține la 4,71 lei pe litru.

Nici carburanții premium nu au înregistrat modificări față de ziua precedentă. Benzina premium are un preț mediu de 10,66 lei pe litru, iar motorina premium ajunge la 11,76 lei pe litru.

Pentru un plin de 50 de litri de benzină standard, șoferii trebuie să achite aproximativ 505 lei, în timp ce alimentarea cu aceeași cantitate de motorină costă 545 de lei. În cazul GPL-ului, un plin de 50 de litri ajunge la aproximativ 236 de lei.

Datele platformei arată că prețurile medii ale benzinei, motorinei și GPL-ului sunt neschimbate atât față de 30 octombrie, cât și față de săptămâna precedentă.

Prețurile diferă în funcție de localitate și de rețeaua de benzinării. Potrivit datelor disponibile pe PretCarburant.ro, printre localitățile cu cele mai mici prețuri medii la benzina standard se numără Târgu Cărbunești, unde litrul costă 10,03 lei, și Darabani, cu un preț mediu de 10,04 lei pe litru.

În raportările individuale disponibile pe platformă figurează și prețuri mai mici. Benzina standard a fost afișată la 9,99 lei pe litru în stații Socar din mai multe localități, inclusiv Arad, Oradea, Sibiu și Timișoara.

În cazul motorinei, unul dintre cele mai mici prețuri raportate este de 10,75 lei pe litru, la o stație VhExtraOil din Eforie Nord. Pentru GPL, prețul minim afișat este de 4,46 lei pe litru, la stații Rompetrol din Buftea și localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov.

Prețurile afișate pot varia în funcție de benzinărie și de momentul actualizării datelor. Unele tarife individuale provin din raportări anterioare zilei de 31 octombrie, astfel că șoferii trebuie să verifice prețul efectiv înainte de alimentare.

Deși ultimele zile au adus stabilitate la pompă, prețurile carburanților au înregistrat fluctuații pe parcursul lunii octombrie.

Pe 2 octombrie, benzina standard costa, în medie, 10,02 lei pe litru. Ulterior, prețul a crescut până la 10,15 lei pe litru, nivel înregistrat pe 6 octombrie. După această perioadă, benzina s-a ieftinit treptat, ajungând la 10,10 lei pe litru, valoare care se menține și la finalul lunii.

Motorina standard s-a ieftinit ușor, de la 10,95 lei pe litru la începutul lunii la 10,90 lei pe litru în prezent. În schimb, prețul mediu al GPL-ului a rămas constant, la 4,71 lei pe litru.

Datele PretCarburant.ro sunt obținute din monitorizarea prețurilor practicate de benzinăriile din România, inclusiv din informațiile disponibile prin Monitorul Prețurilor și raportările rețelelor de distribuție. Mediile naționale sunt actualizate periodic și reflectă prețurile disponibile în baza de date a platformei.