Când portofelul dictează meniul. O rețetă simplă, ieftină si rapidă: salată cu broccoli și merișoare

Salata cu broccoli și merișoare este o variantă potrivită pentru cei care caută o garnitură ușoară, cu un conținut redus de calorii, dar cu ingrediente care oferă un amestec echilibrat de gusturi și texturi. Rețeta se prepară simplu, nu necesită gătirea ingredientelor și poate fi inclusă atât în meniul de zi cu zi, cât și pe masa de sărbători.

Preparatul are la bază buchețele de broccoli tocate, combinate cu brânză Cheddar, ceapă roșie, merișoare uscate și nuci prăjite. Ingredientele sunt completate de un dressing cremos, obținut din lapte bătut, maioneză de canola și oțet de mere, asezonat cu sare și piper.

Combinația oferă un contrast între textura crocantă obținută la broccoli și la nuci, gustul dulce al merișoarelor și aroma brânzei Cheddar. Dressingul leagă ingredientele și contribuie la obținerea unei salate omogene, care trebuie lăsată la frigider înainte de servire.

Rețeta poate fi servită ca garnitură, dar și ca preparat pentru prânz. Pentru o variantă mai consistentă, salata poate fi completată cu pui mărunțit, transformându-se astfel într-un fel principal.

Pentru prepararea acestei salate sunt necesare ingrediente ușor de găsit, care nu presupun tehnici complicate de pregătire. Cantitățile sunt calculate pentru obținerea unei salate cu broccoli, dressing cremos și adaosuri de brânză, fructe uscate și nuci.

Lista ingredientelor include:

¼ cană plus 2 linguri de lapte bătut;

¼ cană maioneză de canola;

2 linguri de oțet de mere;

½ linguriță de sare;

¼ linguriță de piper măcinat;

5½ căni de buchețele de broccoli tocate;

½ cană de brânză Cheddar rasă;

½ cană de ceapă roșie feliată subțire, clătită sub apă rece;

½ cană de merișoare uscate îndulcite;

⅓ cană de nuci tocate, prăjite.

Ingredientele pentru dressing sunt amestecate separat de celelalte componente, astfel încât să se obțină o compoziție cremoasă, care să acopere uniform broccoliul și celelalte adaosuri.

Primul pas constă în pregătirea dressingului. Într-un bol încăpător se pun laptele bătut, maioneza de canola, oțetul de mere, sarea și piperul. Ingredientele se amestecă folosind un tel, până când compoziția devine omogenă.

După pregătirea sosului, se adaugă buchețelele de broccoli tocate, brânza Cheddar rasă și ceapa roșie feliată subțire, care a fost clătită în prealabil sub apă rece. Peste acestea se pun merișoarele uscate îndulcite și nucile tocate și prăjite.

Toate ingredientele se amestecă astfel încât dressingul să fie distribuit cât mai uniform. Este important ca broccoliul, brânza, ceapa, merișoarele și nucile să fie bine combinate, pentru ca fiecare porție să conțină din toate componentele rețetei.

După ce salata este pregătită, bolul se acoperă și se introduce la frigider pentru cel puțin o oră. Preparatul poate fi păstrat la rece până la opt ore înainte de servire, interval care permite ingredientelor să se combine cu dressingul.

Înainte de a fi pusă pe masă, salata trebuie amestecată din nou, pentru ca sosul să acopere uniform toate ingredientele. Se poate servi ca garnitură alături de alte preparate sau poate fi inclusă într-un meniu de prânz.

Pentru cei care doresc o masă mai consistentă, adăugarea de pui mărunțit reprezintă o variantă de adaptare a rețetei. Astfel, salata cu broccoli și merișoare poate fi servită și ca fel principal, păstrând combinația de legume, brânză, fructe uscate, nuci și dressing cremos.