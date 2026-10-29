Când portofelul dictează meniul: Piure din două tipuri de cartofi, cu usturoi, rozmarin și smântână

Această rețetă combină două preparate clasice într-o singură garnitură: piureul de cartofi dulci, aromat cu usturoi și rozmarin, și piureul cremos din cartofi Yukon Gold, completat cu smântână, ceapă verde și arpagic.

Cele două compoziții sunt așezate alternativ într-o tavă, sub forma a trei dungi uniforme, care oferă preparatului un aspect potrivit pentru o masă festivă. Cartofii dulci aduc o aromă distinctă, completată de usturoi și rozmarin, în timp ce a doua compoziție se remarcă prin textura cremoasă și gustul dat de smântână, unt și verdețuri. Prepararea presupune fierberea separată a celor două tipuri de cartofi, pasarea lor cu ingredientele specifice și asamblarea în aceeași formă de copt.

Pentru prima compoziție sunt necesare următoarele ingrediente:

5 cartofi dulci mari, aproximativ 1,3 kg, curățați de coajă și tăiați în sferturi;

3-4 căței de usturoi, curățați de coajă;

2 linguri de unt nesărat;

1 lingură de rozmarin proaspăt tocat;

¾ linguriță de sare;

½ linguriță de piper măcinat.

Usturoiul și rozmarinul completează gustul cartofilor dulci, iar untul contribuie la obținerea unei texturi fine. Sarea și piperul sunt folosite pentru asezonarea piureului înainte de a fi așezat în tavă.

A doua compoziție se prepară din următoarele ingrediente:

900 g de cartofi, curățați și tăiați în jumătate;

½ cană de smântână;

2 linguri de unt nesărat;

2 cepe verzi, tăiate subțire;

1 lingură de arpagic proaspăt tocat sau 1 linguriță de arpagic uscat;

¾ linguriță de sare;

½ linguriță de piper măcinat.

Smântâna și untul oferă piureului o consistență cremoasă, iar ceapa verde și arpagicul completează aroma preparatului. Ingredientele se adaugă după fierberea cartofilor, înainte ca amestecul să fie pasat.

Pentru început, cartofii dulci tăiați în sferturi și cățeii de usturoi curățați se pun într-o oală mare. Se adaugă apă suficientă pentru a acoperi ingredientele, apoi vasul se așază pe foc mare până când apa începe să fiarbă.

Focul se reduce pentru a menține o fierbere ușoară, iar cartofii se lasă la gătit aproximativ 18 minute, până când devin fragezi. După fierbere, apa se scurge bine, iar cartofii și usturoiul se pun din nou în oală.

Se adaugă cele două linguri de unt nesărat, lingura de rozmarin proaspăt tocat, cele ¾ de linguriță de sare și jumătatea de linguriță de piper măcinat. Ingredientele se pasează cu un zdrobitor de cartofi până când se obține o compoziție fină și omogenă. Piureul de cartofi dulci se lasă deoparte până la pregătirea celei de-a doua compoziții.

Cartofii curățați și tăiați în jumătate se pun într-o oală mare separată și se acoperă cu apă. Se aduc la fierbere la foc mare, după care focul se reduce pentru a menține o fierbere ușoară. Cartofii se gătesc aproximativ 12 minute, până când se înmoaie. Ulterior, se scurg bine de apă și se pun înapoi în oală.

Se adaugă o jumătate de cană de smântână, două linguri de unt nesărat, cele două cepe verzi tăiate subțire și arpagicul proaspăt tocat sau uscat, în cantitatea indicată în lista de ingrediente. Se completează cu sarea și piperul măcinat.

Cu ajutorul unui zdrobitor de cartofi, toate ingredientele se pasează până când se obține un piure fin și bine omogenizat. Compoziția trebuie să fie uniformă, astfel încât să poată fi întinsă în tavă alături de piureul de cartofi dulci.

După pregătirea celor două compoziții, cuptorul se preîncălzește la 200 de grade Celsius. Pentru asamblarea preparatului se folosește o formă de copt cu dimensiunile de 23 x 33 cm. Se ia jumătate din cantitatea de piure de cartofi dulci și se așază într-o treime a formei, de-a lungul uneia dintre laturile lungi. Piureul se întinde într-o fâșie uniformă, care ocupă prima secțiune a tăvii.

În treimea centrală se pune piureul de cartofi cu smântână, care se distribuie într-o fâșie uniformă. În ultima treime se adaugă restul de piure de cartofi dulci. Suprafața celor trei compoziții se netezește pentru a obține trei dungi uniforme, dispuse una lângă alta. Alternarea celor două tipuri de piure creează aspectul specific al preparatului, fără a amesteca cele două compoziții.

După aranjarea piureurilor în tavă, forma se introduce în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius. Preparatul se coace aproximativ 15 minute, până când este încălzit.

Cele două tipuri de piure rămân dispuse în cele trei dungi formate înainte de coacere, iar garnitura poate fi servită la o masă festivă, alături de celelalte preparate.