Când portofelul dictează meniul: Piure din două tipuri de cartofi, cu usturoi, rozmarin și smântână
Piure de cartofi dulci, la cuptor. Sursa foto: Pixabay
Această rețetă combină două preparate clasice într-o singură garnitură: piureul de cartofi dulci, aromat cu usturoi și rozmarin, și piureul cremos din cartofi Yukon Gold, completat cu smântână, ceapă verde și arpagic.
Când portofelul dictează meniul: Piure de cartofi dulci cu rozmarin și piure cu smântână, reunite într-o singură rețetă
Cele două compoziții sunt așezate alternativ într-o tavă, sub forma a trei dungi uniforme, care oferă preparatului un aspect potrivit pentru o masă festivă. Cartofii dulci aduc o aromă distinctă, completată de usturoi și rozmarin, în timp ce a doua compoziție se remarcă prin textura cremoasă și gustul dat de smântână, unt și verdețuri. Prepararea presupune fierberea separată a celor două tipuri de cartofi, pasarea lor cu ingredientele specifice și asamblarea în aceeași formă de copt.
Ingrediente pentru piureul de cartofi dulci
Pentru prima compoziție sunt necesare următoarele ingrediente:
- 5 cartofi dulci mari, aproximativ 1,3 kg, curățați de coajă și tăiați în sferturi;
- 3-4 căței de usturoi, curățați de coajă;
- 2 linguri de unt nesărat;
- 1 lingură de rozmarin proaspăt tocat;
- ¾ linguriță de sare;
- ½ linguriță de piper măcinat.
Usturoiul și rozmarinul completează gustul cartofilor dulci, iar untul contribuie la obținerea unei texturi fine. Sarea și piperul sunt folosite pentru asezonarea piureului înainte de a fi așezat în tavă.
Ingrediente pentru piureul cremos de cartofi
A doua compoziție se prepară din următoarele ingrediente:
- 900 g de cartofi, curățați și tăiați în jumătate;
- ½ cană de smântână;
- 2 linguri de unt nesărat;
- 2 cepe verzi, tăiate subțire;
- 1 lingură de arpagic proaspăt tocat sau 1 linguriță de arpagic uscat;
- ¾ linguriță de sare;
- ½ linguriță de piper măcinat.
Smântâna și untul oferă piureului o consistență cremoasă, iar ceapa verde și arpagicul completează aroma preparatului. Ingredientele se adaugă după fierberea cartofilor, înainte ca amestecul să fie pasat.
Cum se prepară piureul de cartofi dulci
Pentru început, cartofii dulci tăiați în sferturi și cățeii de usturoi curățați se pun într-o oală mare. Se adaugă apă suficientă pentru a acoperi ingredientele, apoi vasul se așază pe foc mare până când apa începe să fiarbă.
Focul se reduce pentru a menține o fierbere ușoară, iar cartofii se lasă la gătit aproximativ 18 minute, până când devin fragezi. După fierbere, apa se scurge bine, iar cartofii și usturoiul se pun din nou în oală.
Se adaugă cele două linguri de unt nesărat, lingura de rozmarin proaspăt tocat, cele ¾ de linguriță de sare și jumătatea de linguriță de piper măcinat. Ingredientele se pasează cu un zdrobitor de cartofi până când se obține o compoziție fină și omogenă. Piureul de cartofi dulci se lasă deoparte până la pregătirea celei de-a doua compoziții.
Prepararea piureului de cartofi cu smântână
Cartofii curățați și tăiați în jumătate se pun într-o oală mare separată și se acoperă cu apă. Se aduc la fierbere la foc mare, după care focul se reduce pentru a menține o fierbere ușoară. Cartofii se gătesc aproximativ 12 minute, până când se înmoaie. Ulterior, se scurg bine de apă și se pun înapoi în oală.
Se adaugă o jumătate de cană de smântână, două linguri de unt nesărat, cele două cepe verzi tăiate subțire și arpagicul proaspăt tocat sau uscat, în cantitatea indicată în lista de ingrediente. Se completează cu sarea și piperul măcinat.
Cu ajutorul unui zdrobitor de cartofi, toate ingredientele se pasează până când se obține un piure fin și bine omogenizat. Compoziția trebuie să fie uniformă, astfel încât să poată fi întinsă în tavă alături de piureul de cartofi dulci.
Cum se așază piureurile în tavă
După pregătirea celor două compoziții, cuptorul se preîncălzește la 200 de grade Celsius. Pentru asamblarea preparatului se folosește o formă de copt cu dimensiunile de 23 x 33 cm. Se ia jumătate din cantitatea de piure de cartofi dulci și se așază într-o treime a formei, de-a lungul uneia dintre laturile lungi. Piureul se întinde într-o fâșie uniformă, care ocupă prima secțiune a tăvii.
În treimea centrală se pune piureul de cartofi cu smântână, care se distribuie într-o fâșie uniformă. În ultima treime se adaugă restul de piure de cartofi dulci. Suprafața celor trei compoziții se netezește pentru a obține trei dungi uniforme, dispuse una lângă alta. Alternarea celor două tipuri de piure creează aspectul specific al preparatului, fără a amesteca cele două compoziții.
Cât timp se ține preparatul la cuptor
După aranjarea piureurilor în tavă, forma se introduce în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius. Preparatul se coace aproximativ 15 minute, până când este încălzit.
Cele două tipuri de piure rămân dispuse în cele trei dungi formate înainte de coacere, iar garnitura poate fi servită la o masă festivă, alături de celelalte preparate.
Recomandările noastre
Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.