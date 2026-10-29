Regulă pentru cei care au apartament la bloc. Ce nu poate face un proprietar fără dovezi. Instanța te pune la plată

Un proprietar de apartament care a solicitat în instanță suspendarea temporară a dreptului asociației de proprietari de a opera contul bancar a pierdut procesul și a fost obligat la plata a 4.000 de lei reprezentând cheltuieli de judecată. Cazul a fost prezentat de avocatul Gelu Pușcaș, care atrage atenția că suspiciunile privind administrarea fondurilor nu sunt suficiente pentru blocarea activității unei asociații. Instanța a considerat că reclamanta nu a demonstrat existența unui prejudiciu concret și a unei situații urgente care să justifice măsura solicitată.

Un conflict privind administrarea fondurilor unei asociații de proprietari a ajuns în instanță, după ce o proprietară a solicitat suspendarea provizorie a dreptului asociației de a opera contul bancar.

Potrivit avocatului Gelu Pușcaș, care a prezentat cazul pe pagina Consultanță Asociații Proprietari, solicitarea a fost formulată prin procedura ordonanței președințiale.

Proprietara era nemulțumită de modul în care erau administrate fondurile asociației, de anumite sume înscrise pe listele de plată și de contractarea unor servicii pe care le considera lipsite de transparență.

Cu toate acestea, instanța a apreciat că argumentele prezentate nu demonstrau existența unui pericol iminent care să justifice suspendarea activității financiare a asociației.

„Instanţa observă că apărările invocate de reclamantă în susţinerea urgenţei nu sunt întemeiate, întrucât eventuala existenţă a unor motive de nulitate a hotărârilor asociaţiei, ori conduita ulterioară adoptată de pârâtă, nu justifică în sine existenţa unei urgenţe, în lipsa unor elemente concrete, de natură să atragă pericolul producerii unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara”, se arată în motivarea instanței, citată de avocat.

Judecătorii au analizat inclusiv efectele pe care suspendarea dreptului de operare a contului bancar le-ar fi avut asupra întregului imobil.

Potrivit fragmentelor din hotărâre prezentate de avocat, blocarea contului ar fi împiedicat încasarea sumelor datorate de proprietari și efectuarea plăților pentru utilități.

Instanța a apreciat că măsura solicitată ar fi afectat funcționarea condominiului, fără să existe dovezi suficiente privind caracterul abuziv al administrării fondurilor.

În motivarea citată de Gelu Pușcaș, judecătorii au subliniat caracterul excepțional al suspendării activității unei asociații de proprietari.

„Suspendarea activităţii unei asociaţii de proprietari este o măsură excepţională, orice interpretare contrară ar conduce la blocarea activităţii asociaţiei de proprietari şi la nerespectarea voinţei proprietarilor.”

Instanța a reținut, de asemenea, că nemulțumirile reclamantei vizau activitatea asociației din ultimii doi ani, dar nu demonstrau, prin probele depuse, necesitatea unei asemenea intervenții până la soluționarea litigiului principal.

Prin urmare, judecătorii au considerat că nu erau îndeplinite condițiile pentru adoptarea măsurii provizorii solicitate.

Legea nr. 196/2018 permite proprietarilor să conteste în instanță hotărârile adunării generale atunci când acestea contravin legii, statutului sau acordului de asociere ori sunt de natură să prejudicieze interesele proprietarilor.

Totuși, introducerea unei acțiuni în instanță nu conduce automat la suspendarea aplicării hotărârii contestate.

Potrivit articolului 52 alineatul (2) din Legea nr. 196/2018, executarea hotărârii poate fi întreruptă numai dacă instanța dispune expres suspendarea acesteia.

Această prevedere a fost invocată și în cazul prezentat de avocatul Gelu Pușcaș.

Prin urmare, simpla existență a unui litigiu nu împiedică asociația să își continue activitatea. Proprietarul care solicită suspendarea trebuie să demonstreze că sunt îndeplinite condițiile legale pentru o asemenea măsură.

În cazul ordonanței președințiale, instanța analizează caracterul urgent și provizoriu al măsurii solicitate, fără a soluționa definitiv conflictul dintre părți.

În urma soluționării cererii, proprietara a fost obligată la plata sumei de 4.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată, potrivit informațiilor publicate de avocatul Gelu Pușcaș.

Acesta atrage atenția că nemulțumirile privind administrarea unei asociații trebuie susținute prin probe și argumente juridice concrete.

Avocatul subliniază că lipsa de transparență invocată de un proprietar nu conduce automat la admiterea unei cereri de suspendare și că fiecare solicitare trebuie să aibă un temei legal.

Cazul nu înseamnă că proprietarii nu pot contesta activitatea asociațiilor sau hotărârile pe care le consideră nelegale. Aceștia au la dispoziție mijloace legale pentru a solicita verificarea unor decizii și, atunci când sunt îndeplinite condițiile, anularea sau suspendarea acestora.

Diferența este că măsura de blocare a activității unei asociații trebuie justificată prin circumstanțele concrete ale cauzei, nu doar prin existența unor suspiciuni sau nemulțumiri.

Hotărârea prezentată de avocat evidențiază și consecințele financiare pe care le poate avea pierderea unui proces, în condițiile în care partea care cade în pretenții poate fi obligată la achitarea cheltuielilor de judecată.