Stare de alertă prelungită cu 30 de zile. Cele două reactoare de la Cernavodă nu vor fi repornite în noiembrie. Risc de criză energetică

SURSA FOTO: Dreamstime - Cernavodă, Centrala Nucleară de la Cernavodă

România se confruntă în continuare cu dificultăți în asigurarea necesarului de energie electrică, pe fondul secetei severe. Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a decis prelungirea cu încă 30 de zile a stării de alertă privind funcționarea Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Cele două reactoare rămân oprite și în luna noiembrie 2026, iar autoritățile avertizează asupra riscului unei crize în alimentarea cu energie electrică.

Hotărârea privind prelungirea stării de alertă a fost publicată miercuri seară, 28 octombrie 2026, în Monitorul Oficial, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Energiei.

Decizia vine în contextul în care nivelul Dunării la intrarea în România se menține la valori scăzute, afectând condițiile necesare funcționării Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Potrivit Ministerului Energiei, Unitățile 1 și 2 nu vor putea fi repuse în funcțiune pe parcursul lunii noiembrie 2026. Situația generează presiuni suplimentare asupra Sistemului Electroenergetic Național, în special în perioadele în care consumul de electricitate crește.

Un alt motiv care a determinat prelungirea stării de alertă îl reprezintă lipsa unor rezerve suficiente de putere și energie pentru echilibrarea sistemului în orele de vârf de consum.

În aceste condiții, Transelectrica trebuie să adopte măsurile necesare pentru menținerea funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Printre soluțiile prevăzute se numără suplimentarea producției de energie electrică din sursele disponibile, asigurarea importurilor și, dacă situația o impune, reducerea consumului.

Pe durata stării de alertă vor continua intervențiile destinate diminuării efectelor secetei hidrologice și asigurării resurselor de apă necesare centralei.

Acestea includ lucrările și măsurile de urgență dispuse anterior de CNSU, precum și posibilitatea adoptării unor soluții tehnice suplimentare, în funcție de evoluția situației.

Instituțiile responsabile pot beneficia de sprijinul altor autorități centrale și locale pentru aplicarea măsurilor stabilite.

Problemele de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă au început în vara acestui an, când seceta severă a determinat oprirea controlată a celor două unități. Unitatea 1 a fost oprită pe 28 iulie, iar Unitatea 2 pe 13 august 2026.

În luna octombrie, nivelul apei a coborât până la minus 259 de centimetri, apropiindu-se la numai trei centimetri de pragul operațional de siguranță de minus 262 de centimetri.

În paralel, lipsa precipitațiilor a afectat producția hidrocentralelor, în timp ce reducerea duratei zilei și nebulozitatea au limitat producția de energie fotovoltaică.

În aceste condiții, importurile de energie electrică reprezintă una dintre soluțiile utilizate pentru acoperirea deficitului și menținerea echilibrului în sistemul energetic național.