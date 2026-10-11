Nivelul critic al Dunării ține oprite reactoarele de la Cernavodă. Cristian Bușoi: Riscul unui accident nuclear e zero

Unitățile 1 și 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă rămân oprite în condiții de siguranță din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării. Nuclearelectrica și Ministerul Energiei dau asigurări că securitatea nucleară este complet garantată. În această perioadă, specialiștii efectuează lucrări de mentenanță și caută soluții tehnice pentru a reduce impactul unor viitoare perioade de secetă asupra producției naționale de energie.

Societatea Națională Nuclearelectrica a transmis duminică, 11 octombrie, că Unitățile 1 și 2 ale Centralei Nuclearelectrice Cernavodă sunt menținute în stare oprită sigură. Reprezentanții companiei au precizat că această situație nu prezintă niciun risc pentru securitatea nucleară, afectând exclusiv producția de energie electrică a țării.

Conform datelor furnizate de companie, CNE Cernavodă dispune prin proiect de mai multe sisteme de răcire concepute să funcționeze la niveluri diferite ale apei. Aceste sisteme sunt activate în funcție de parametri tehnici specifici, astfel încât funcțiile de securitate nucleară să fie asigurate integral în orice moment.

Totodată, măsurile adoptate de autoritățile române contribuie la menținerea nivelului de redundanță al sistemelor de răcire, oferind protecție specială pentru pompe. Aceste demersuri completează echipamentele proprii ale centralei și reflectă colaborarea eficientă cu instituțiile implicate.

Pe întreaga perioadă de oprire, securitatea este garantată prin proceduri specifice, sisteme redundante și echipe de specialiști alocate permanent.

Directorul general al SN Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, a declarat că securitatea nucleară reprezintă prioritatea absolută a operatorului. Acesta a explicat că centrala a fost proiectată pentru o gamă largă de scenarii și că funcțiile de siguranță sunt asigurate constant, indiferent dacă reactoarele funcționează sau sunt oprite.

Șeful companiei a subliniat că, deși situația este dificilă din perspectiva producției de energie, ea este gestionată complet din punct de vedere al securității.

Gioară a adăugat că au fost inițiate consultări cu experți pentru a identifica soluții pe termen mediu și lung care să reducă impactul unor fenomene similare în viitor.

„Securitatea nucleară este, în permanentă, prioritatea absolută pentru un operator nuclear. Centrala de la Cernavodă este proiectată să facă față unei game largi de scenarii, iar funcțiile de securitate nucleară sunt asigurate constant, fie că reactoarele sunt în operare, fie în stare oprită. Situația actuală este dificilă din perspectiva producției de energie, însă este pe deplin gestionată din punct de vedere al securității nucleare, prin tehnologie, proiect și expertiza echipelor noastre. Folosim această perioadă de oprire controlată pentru activități de mentenanță și de creștere a rezilienței, până când nivelul Dunării va permite repornirea în siguranță a unităților. În paralel, am inițiat consultări cu experți pentru a identifica cele mai bune soluții pe termen mediu și lung, astfel încât impactul unor situații similare să fie redus cât mai mult în viitor”, a declarat Mihai Laurențiu Gioară, director general SN Nuclearelectrica SA.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a afirmat, într-o postare pe contul său de Facebook, că securitatea nucleară este respectată pe deplin și că prioritatea autorităților este reluarea producției în condiții de maximă siguranță.

Oficialul a explicat că nivelul extrem de scăzut al Dunării a impus oprirea ambelor unități, însă a dat asigurări că nu există niciun pericol, iar specialiștii au situația sub control.

Secretarul de stat a concluzionat că reluarea activității celor două reactoare se va face exclusiv atunci când condițiile hidrologice vor permite funcționarea în siguranță, subliniind că protejarea infrastructurii strategice rămâne o prioritate absolută pentru România.

„Securitatea nucleară de la Cernavodă este pe deplin respectată. Prioritatea noastră este gestionarea responsabilă a situației și reluarea producției de energie electrică în condiții de maximă siguranță. Traversăm o situație excepțională. Nivelul extrem de scăzut al Dunării a impus menținerea în stare oprită a ambelor unități ale Centralei. În ciuda acestei provocări, NU există niciun risc pentru securitatea nucleară. Echipa de conducere și specialiștii Nuclearelectrica au situația sub control. Sistemele de siguranță funcționează, echipamentele sunt protejate, iar măsurile necesare sunt aplicate permanent. Le mulțumesc conducerii și specialiștilor Nuclearelectrica, reprezentanților Administrației Naționale „Apele Române” și tuturor instituțiilor implicate în gestionarea acestei situații. Reluarea funcționării celor două unități se va face numai atunci când condițiile hidrologice vor permite acest lucru în deplină siguranță. România are nevoie de energie sigură, stabilă și predictibilă. Protejarea infrastructurii strategice de la Cernavodă rămâne o prioritate absolută”, a scris Cristian Bușoi pe pagina sa de socializare, tot duminică.

Totodată, Bușoi a avut o intervenție și la postul Digi24, unde a fost întrebat despre riscul unui accident nuclear la Cernavodă.